¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ø¤ÎÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¡¡Áá¤¯¤â³°ÊÉ¹©»ö¤ò¼Â»Ü¡¡ÀìÌç²È¤«¤é¤ÏÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤ÎÀµÅöÀ¤Ëµ¿µÁ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÎÊ¸²½»ÜÀß¡Ö¥±¥Í¥Ç¥£¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ÎÍý»ö²ñ¤¬¡¢»ÜÀß¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢³°ÊÉ¤ÎÉ½¼¨¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ë¤¢¤ëÊ¸²½»ÜÀß¡Ö¥±¥Í¥Ç¥£¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç19Æü¡¢³°ÊÉ¤ÎÉ½¼¨¤ò¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ÜÀß¤ÎÍý»ö²ñ¤Ï18Æü¤ËÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤ò·èµÄ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÉ½µ¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö¥±¥Í¥Ç¥£¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ÏÏ¢Ë®Ë¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤é¤Ï¡ÖÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ÊË¡Î§¤ÎÀ©Äê¤¬É¬Í×¤À¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¡¢ÊÑ¹¹¤ÎÀµÅöÀ¤òµ¿Ìä»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬º£Ç¯2·î¤Ë»ÜÀß¤ÎÍý»öÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Íý»ö¤â¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÂ¦¶á¤Ç¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤è¤ë¸ø¶¦¤Î»ÜÀß¤Î¡Ö»äÊª²½¡×¤À¤È¤ÎÈãÈ½¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£