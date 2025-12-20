¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÁ°²ó2°Ì¤Î¶ðß·Âç³Ø¡¡3Áª¼ê¤¬¡Ø2¶è¡Ù¤ò´õË¾¡¡º´Æ£·½ÂÁ¡Ö¼«Ê¬¤¬Áö¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÎ®¤ì¤ò¡×
¡þ¶ðß·Âç³ØÎ¦¾å¶¥µ»Éô¡¦È¢º¬±ØÅÁ¹çÆ±¼èºà¡Ê18Æü¡Ë
2026Ç¯1·î2¡¢3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼èºà¤ò³«¤¤¤¿¶ðß·Âç³Ø¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Âç²ñ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶ðß·Âç³Ø¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤Ç2°Ì¡¢½Ð±À±ØÅÁ¤Ç¤Ï5°Ì¤Ë½ª¤ï¤ë¤â¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤ÇºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë17²óÌÜ¤Î±É´§¡£10Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î»³ÀîÂóÇÏÁª¼ê(4Ç¯)¤äº´Æ£·½ÂÁÁª¼ê(4Ç¯)¡¢°ËÆ£ÁóÍ£Áª¼ê(4Ç¯)¡¢µ¢»³ÐÒÂçÁª¼ê(4Ç¯)¤é¼çÎÏ¤¬½çÅö¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
³ÆÁª¼ê¤¬´õË¾¶è´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢»³ÀîÁª¼ê¡¢µ¢»³Áª¼ê¡¢º´Æ£Áª¼ê¤Î¼çÎÏ3Áª¼ê¤¬¡Ø2¶è¡Ù¤ò´õË¾¡£2Ç¯»þ¤Ë¤Ï3¶è¤Ç¸Ä¿Í2°Ì¡¢Á°²ó¤Ï7¶è¤Ç¿·µÏ¿¤Ç¶è´Ö¾Þ¤Îº´Æ£Áª¼ê¤Ï¡¢¡Ö³Æ¹»¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬½¸¤¦¶è´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬Áö¤Ã¤ÆÂ¾¹»¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë¾¡¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÎ®¤ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤äÂÐÀï¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢»³ÀîÁª¼ê¤Ï¾ëÀ¾Âç³Ø¤ÎºØÆ£¾ÌéÁª¼ê(4Ç¯)¡¢Åì³¤Âç³Ø¤Î²Ö²¬¼÷ºÈÁª¼ê(4Ç¯¡¦±ØÅÁ¼ç¾)¡¢Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤Î¾å¸¶Î°æÆÁª¼ê(4Ç¯¡¦±ØÅÁ¼ç¾)¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê(4Ç¯¡¦±ØÅÁ¼ç¾)¤È²óÅú¡£¡Ö¤³¤ÎÁª¼ê¤ÎÊý¡¹¤Ïº£¤Þ¤Ç±ØÅÁ¤ÇÀï¤Ã¤ÆÉé¤±¤¿¤ê¾¡¤Ã¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤â¤¦°ì²óÀï¤¤¤¿¤¤¡£²Ö²¬¤ÈºØÆ£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÃæ³Ø¡¦¹â¹»¤«¤é¤º¤Ã¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ì½ï¤ËÀï¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£»³ÀîÁª¼ê¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤ÆÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î¹õÅÄÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿º´Æ£Áª¼ê¤Ï¡¢¡ÖÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤ÇÆ±¤¸´é¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢Âçº¹¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤È¤Æ¤â²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÈ¢º¬¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¤¤¤¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£