ÍÇÏµÇ°¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¸¥Ñ¥ó¥°¤Ï»Åç½Ù¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¡¡Á°Àî»Õ¡Ö¤ß¤ä¤³£Ó¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼ê¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¡ÖÍÎÏÇÏ¼¡ÁöÊó¡×¡Ê£±£¹Æü¡Ë
¡¡ÍÎÏÇÏ¤Î¼¡ÁöÊó¤Ï¡Ö¤¦¤Þ²°¥®¥¬À¹¤ê¡×¤Ë¤ªÇ¤¤»¡ªÅìÀ¾¥È¥ì¥»¥ó¤ÇÏ¢Æü¼èºà¤òÂ³¤±¤ë¼èºàÈÉ¤¬ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¡ÍÇÏµÇ°¡Ê£²£¸Æü¡¦Ãæ»³¡¢¼Ç£²£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¸¥Ñ¥ó¥°¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Á°Àî¡Ë¤Ï¡¢»Åç½Ù¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊºòÇ¯¤Î¡Ë¤ß¤ä¤³£Ó¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼ê¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íè½µ¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°Àî»Õ¡£¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã£¹Ãå¤Î¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¡Ê²´£´ºÐ¡¢Èþ±º¡¦²ÃÆ£»Î¡Ë¤Ï²£»³Éð¤È¤ÎºÆ¥³¥ó¥Ó¤ÇÆ±¥ì¡¼¥¹¤Ø¡£½êÂ°¤¹¤ë¥³¥¹¥â¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º¤¬¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¡£
¡¡¢¡Å·¹Ä¾Þ¡¦½Õ£µÃå¤Î¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦À¶¿åµ×¡Ë¤Ï¡¢ÍÇÏµÇ°¤Ç°ú¤Â³¤Ã°Æâ¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¡£¥¹¥Æ¥¤¥ä¡¼¥º£Ó£²Ãå¤Î¥Þ¥¤¥Í¥ë¥«¥ó¥Ñ¡¼¥Ê¡Ê²´£µºÐ¡¢Èþ±º¡¦ÀÄÌÚ¡Ë¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É£Ó¡Ê£²·î£²£±Æü¡¦Åìµþ¡¢¼Ç£³£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤òÍ½Äê¡£ÃæÆü¿·Ê¹ÇÕ£¸Ãå¤Î¥Þ¥¤¥Í¥ë¥â¡¼¥ó¥È¡Ê²´£µºÐ¡¢Èþ±º¡¦¹âÌÚ¡Ë¤ÏÃæ»³¶âÇÕ¡Ê£±·î£´Æü¡¦Ãæ»³¡¢¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ø¡££±£´Ãå¤Î¥Þ¥¤¥Í¥ë¥±¥ì¥ê¥¦¥¹¡Ê²´£µºÐ¡¢Èþ±º¡¦±üÂ¼Éð¡Ë¤ÏÆü·Ð¿·½ÕÇÕ¡Ê£±·î£±£¸Æü¡¦µþÅÔ¡¢¼Ç£²£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¡£Á´¤Æ½êÂ°¤¹¤ë¥é¥Õ¥£¥¢¥ó¥¿¡¼¥Õ¥Þ¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£