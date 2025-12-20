±«¥¨¥ê¥¢³ÈÂç¡¡ËÌ³¤Æ»¤â»ÕÁö¤ËÄÁ¤·¤¤¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¡¡µ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤ÇÀã²ò¤±µÞ²ÃÂ®
»ÕÁö¤Ç¤¹¤¬¡¢½©¤Î¤è¤¦¤ËÅ·µ¤¤âµ¤²¹¤â¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½µËö¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç»±¤Î½ÐÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤ÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤±¤µ¤ÏÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¤À¤¤¤Ö´Ë¤ó¤Ç¡¢»¥ËÚ¤Ç¤ÏÌó2½µ´Ö¤Ö¤ê¤ËÉ¹ÅÀ²¼¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âçºå¤äÊ¡²¬¤Ï20Æü¶á¤¯¤Ö¤ê¤Ë10¡î¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤¬´Ë¤ó¤À¸¶°ø¤Ï¡¢ÎóÅç¡¢´¨µ¤¤¬È´¤±¤Æ¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤¢¤¹¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤«¤é¤³¤ÎÃÈµ¤¤ÏÈ´¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¡¢´ØÅì¤Ê¤É¤Ï¤¢¤¹¤ÎÊý¤¬ÃÈµ¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£10·îÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢½©ËÜÈÖ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Ï¡¢ËÌÎ¦¤«¤éÀ¾¤ÈËÌ³¤Æ»¤ÇÃÈ¤«¤µ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï20¡î°Ê¾å¤¬Â³½Ð¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¤ä¾¾¹¾¤Ç¤Ï12·î¸åÈ¾¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï²áµî2Æü¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»¥ËÚ¤Ç¤â11¡î¤Ç¡¢12·î¸åÈ¾¤Ë10¡î¤òÄ¶¤¨¤ë¤È34Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ØÅì¤äÅìËÌ¤Ï¤¢¤¹¤¬ÃÈ¤«¤µ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¡¢Åìµþ¤Ï18¡î¡¢ÀçÂæ¤Ï19¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢ÅìËÌ¤Ç¤â20¡î¤ËÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î³ÆÃÏ¤â15¡î¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡Âè¤ËËÌÉ÷¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢µÞ¤Ë´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¹¤Ïµ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤¤ç¤¦¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡Û
»¥ËÚ¡¡¡§11¡î¡¡¶üÏ©¡§8¡î
ÀÄ¿¹¡¡¡§16¡î¡¡À¹²¬¡§11¡î
ÀçÂæ¡¡¡§16¡î¡¡¿·³ã¡§16¡î
Ä¹Ìî¡¡¡§15¡î¡¡¶âÂô¡§20¡î
Ì¾¸Å²°¡§16¡î¡¡Åìµþ¡§13¡î
Âçºå¡¡¡§19¡î¡¡²¬»³¡§16¡î
¹Åç¡¡¡§16¡î¡¡¾¾¹¾¡§20¡î
¹âÃÎ¡¡¡§20¡î¡¡Ê¡²¬¡§22¡î
¼¯»ùÅç¡§20¡î¡¡ÆáÇÆ¡§22¡î
¤³¤ÎÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎËÌ¤Ë¤¢¤ëÁ°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ®¤ì¹þ¤àÆîÉ÷¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆîÉ÷¤Ï¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÎóÅç¤òÁ°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î½µËö¤ÏÆüÍËÆü¤òÃæ¿´¤Ë»±¤Î½ÐÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤È¤³¤í¤ÇÀã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±«¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤âµ¨Àá³°¤ì¤Î±«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤ÎÆüÃæ¤ÏÀ²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸áÁ°Ãæ¤òÃæ¿´¤Ë¶å½£¤äÅì³¤¡¢´ØÅì¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¤Î½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤ÏÄ«¤«¤éÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Í¼Êý°Ê¹ß¤ÏÆ»ËÌ¤òÃæ¿´¤ËÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åì³¤¤ä´ØÅì¤âÍ¼Êý°Ê¹ß¡¢ËÜ¹ß¤ê¤Î±«¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¹¤¬¤ê¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤âÌë¤Ï±«¤Î¹ß¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤ËÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢²£²¥¤ê¤Î±«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤¹¤Ï¤µ¤é¤Ë±«¥¨¥ê¥¢¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¡¢À¾ÆüËÜ¤äÆüËÜ³¤Â¦¤Ø¤È¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤ÏÆ»ËÌ¤«¤éÀã¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÕÁö¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Àã²ò¤±¤Ë¤è¤ëÆ»Ï©¤Î´§¿å¤äÅÚº½ºÒ³²¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¡¢¤Ê¤À¤ì¤ä²°º¬¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¯¤ëÀã¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶å½£ÆîÉô¤ä²Æì¤â·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
