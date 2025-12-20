ßÀ²ÈÎ´°ì¡¡ÁêÊý¡¦»³Æâ·ò»Ê¤Î°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤Ë¶Ã¤¡¡¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤¤¤ï¡£·ù¤ä¤Ê¡Ä²¿¤«¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×¤ÎßÀ²ÈÎ´°ì¡Ê42¡Ë¤¬18Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Ó¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£ÁêÊý¡¦»³Æâ·ò»Ê¡Ê44¡Ë¤Î°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¡Ú»³ÆâË«¤á¡õ¥À¥á½Ð¤·¡Û¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»³Æâ¤ËË«¤á¡õ¥À¥á½Ð¤·¤·¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤äÊüÁ÷ºî²È¤é¶á¤·¤¤¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬»³Æâ¤Î¸ÀÆ°¤ò¡ÈË½Ïª¡É¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤«¤é¡Ö¸½¾ì¤Î¤ª²Û»Ò¤òÆþ¤ì¤ë¥Ý¡¼¥Á¤¬Ç¯¡¹Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ßÀ²È¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤ª²Û»Ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤ó¤Î?¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
¡¡»³Æâ¤¬¡Ö»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÇ§¤á¤ë¤È¡¢ßÀ²È¤Ï¤³¤Î¹ÔÆ°¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤¤¤ï¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£»³Æâ¤Ï¡Ö¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤Î¤È¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ª²Û»Ò¤ò¥Ý¡¼¥Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¡£¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿·´´Àþ¤È¤«¤Ç¤µ¡¢¤ªÊ¢¸º¤Ã¤¿»þ¤Ë¤µ¡¢¿·´´Àþ¤ÎÃæ¤Ê¤¤¤ä¤ó¡£¼ÖÆâÈÎÇä¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ó»þ¤ËÂç³èÌö¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤ª²Û»Ò¤òÆþ¤ì¤ë¥Ý¡¼¥Á¤Ï¡ÖÉ¬¼ûÉÊ¡×¤È¤·¤¿»³Æâ¤Ë¡¢ßÀ²È¤Ï¡Ö·ù¤ä¤Ê¡Ä²¿¤«¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£