¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÃª¶¶¹°»ê¤ÎÂç³ØÀèÇÚ£Ò£Ç¡¡°úÂàÁ°¤ËÊª¿½¤¹¡ª¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÃª¶¶¤Ø¤Î°¦¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×
à£±£°£°Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºàá¤Ë¥é¥¹¥È¥¨¡¼¥ë¡½¡½¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÍèÇ¯£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Î¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«Àï¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ëÃª¶¶¹°»ê¡Ê£´£¹¡á¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¼ÒÄ¹¡Ë¤¬Î©Ì¿´ÛÂç³Ø»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥ì¥¹Æ±¹¥²ñ¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥ó£Ò£Ç¤¬à°ïºàá¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£°úÂà¸å¤Ë¤Ï¼ÒÄ¹¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÎÅý°ì¤òÍ×µá¤·¡¢¼Â¶È³¦¤Ç¤â¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÂÔË¾¤·¤¿¡£
¡Ú£Ò£Ç¤¬¸ì¤ë¡ÖÃª¶¶¹°»ê¡×¸åÊÔ¡Û£Ò£Ç¤ÏÎ©Ì¿´ÛÂç»þÂå¤Ë¥×¥í¥ì¥¹Æ±¹¥²ñ¤ËÆþ¤Ã¤¿Ãª¶¶¤Î°ì³ØÇ¯¾å¤ÎÀèÇÚ¤È¤Ê¤ë¡£³ØÀ¸¥×¥í¥ì¥¹¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãª¶¶¤Ï¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Çºß³ØÃæ¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆþÃÄ¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¡¢£²ÅÙÌÜ¤Ç¹ç³Ê¡££Ò£Ç¤Ï¡Ö¡Ê¸·¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡Ë¿·Æü¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¡ØÍ¾Íµ¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤«Ê¹¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Ä¹½£¡ÊÎÏ¡Ë¤µ¤ó¤Ë¡ØÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤³¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡£¤½¤³¤«¤é¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£Ãª¶¶¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¡©¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡Ê£±£¹£¹£¹Ç¯£±£°·î¡¢ÂÐ¿¿ÊÉ¿Ìé¡á¸½¿¿ÊÉÅáµÁ¡Ë¤Ç¤¹¤«¤Í¡£²¥¤ë¡¢½³¤ë¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤¦¤À¤±¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãª¶¶¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î»î¹ç¤âÁ´Éô¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ãª¶¶¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸å¤âÆ±¹¥²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤È¤È¤â¤ËÇ¯¤Ë£±¡¢£²ÅÙ¤Ï²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡££Ò£Ç¤Ï¡ÖÇº¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢ËÍ¤é¤Ë¤½¤ì¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¿·ÆüËÜ¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³ÊÆ®µ»¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤â¼«Ê¬¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ËÍ¤â¡Ø¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤Ê¤ó¤À¤¾¡Ù¤È¸À¤¤²ó¤Ã¤Æ¡¢Ãª¶¶¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¼«Éé¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µÕ¤Ë¥¹¥¿¡¼³¹Æ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡ÖÃª¶¶Íí¤ß¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»Å»ö¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤é¤Ã¤¿»Å»ö¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹âµé¼Ö£±ÂæÊ¬¤¯¤é¤¤¤Ï²Ô¤¤¤À¡©¡¡¤½¤³¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¤·¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éËÍ¤¬¡ØÃª¶¶¡Ù¤È¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÊÇîÂ¿¡ËÂçµÈ¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¸À¤¨¡Ù¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÆ¬¤ò¤«¤¤¤¿¡£
¡¡¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÌä¤¦¤È¡Ö½÷À¤Ë»É¤µ¤ì¤¿»þ¡Ê£°£²Ç¯£±£±·î¡Ë¤â¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤µ¤ì¤¿»þ¤â°ìÀÚ¥Ö¥ì¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¿·ÆüËÜ¤òºÆ¤ÓÀ¹¤ê¾å¤²¤¿Î©Ìò¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Þ¥Ã¥È°Ê³°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤âÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤½¤³¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤¹¤²¤¨¤³¤È¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤¾¤Ã¤Æ¤Í¡£¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤ä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ìÅª¤ÊÃÏ°Ì¤Ë¶á¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£Åì¥¹¥Ý¤ä¥×¥í¥ì¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÃª¶¶¤Ø¤Î°¦¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¾¯¤·¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¡ÖÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òÅý°ì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¤¤Þ¤Ï£Ä£Ä£Ô¤È¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èà¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¤·¡¢³ÆÃÄÂÎ¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤ÆÀ¤³¦¿Ê½Ð¤Ç¤¹¡£¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢º£¸å¤Ï¼ÒÄ¹¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼¡¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¡ËÂ¹ÀµµÁ¤µ¤ó¤È¡Ê³ÚÅ·¤Î¡Ë»°ÌÚÃ«¡Ê¹À»Ë¡Ë¤µ¤ó¡£¤¼¤Ò¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂÔË¾¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ëà¤¢¤ë¤¢¤ëá¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡Ö°Æ³°¡¢¿·¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥¤¥¸¤é¤ì¤¬¤Á¡Á¡£¼ã¼ê¤Ï¡ØÊ¢¶Ú¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤«¡ØÃª¶¶¼ÒÄ¹¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡Ù¤È¤«¡£¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¤Ï¼ÒÄ¹¥¤¥¸¤ê¤¹¤ë¡Á¡×¤ÈÈäÏª¤·¤¿¡£