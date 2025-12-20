Aqua TimezÂÀ»Ö¤¬¸ì¤ë¡È¥¸¥ã¥±Çã¤¤¡É»þÂå¤ÎÇ®¶¸ ¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ö¡¼¥àÁ´À¹´ü¤ÎÀÄ½Õ¡Ö¤ª¾®¸¯¤¤¤Ç1Ëç¤À¤±¡×
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡×¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖG-SHOCK presents THE MOMENT¡×¡ÊËè½µ¶âÍË17:00¡Á17:25¡Ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¿Í¤Î¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×¡á¡ÈMOMENT¡Ê¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ë¡É¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢5¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Aqua Timez¡Ê¥¢¥¯¥¢ ¥¿¥¤¥à¥º¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ÂÀ»Ö¡Ê¤Õ¤È¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡£1998Ç¯º¢¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ö¡¼¥à¡×¤ËÇ®Ãæ¤·¤¿³ØÀ¸»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
2003Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¡¦Aqua Timez¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ëÂÀ»Ö¤µ¤ó¡£¡Ö·è°Õ¤ÎÄ«¤Ë¡×¡ÖÆú¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¥Ð¥ó¥É²ò»¶¡£¤½¤Î¸å¡¢2025Ç¯8·î24Æü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ÇºÆ·ëÀ®¤·¡¢2025Ç¯Ëö¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡½¡½¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡È¥â¡¼¥á¥ó¥È¡É¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÀ»Ö¤µ¤ó¤Î1¤ÄÌÜ¤Î¥â¡¼¥á¥ó¥È¤Ï¡Ö1995Ç¯º¢¡¢»³ÅÄ¤«¤Þ¤Á¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¡×¡¢2¤ÄÌÜ¤Î¥â¡¼¥á¥ó¥È¤Ï¡Ö1995Ç¯¡¢¥Î¡¼¥È¤ÎÍî½ñ¤¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§ÂÀ»Ö¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢Àè½µ¤ÎÂ³¤¤Ç¤¹¡£ÂÀ»Ö¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸3¤ÄÌÜ¤Î¥â¡¼¥á¥ó¥È¤Ï¡£
ÂÀ»Ö¡§¡Ö1998Ç¯º¢¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¢¤³¤ì¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º²»³Ú¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂÀ»Ö¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ10Âå¤¬µ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ö¡¼¥à¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÀ»Ö¡§¤¨¤¨¡£ÉáÄÌ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ä¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎCD²°¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤ÎCDÀìÌçÅ¹¤È¤«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤ªÅ¹¤¬¤Ç¤¹¤«¡© ¥³¡¼¥Ê¡¼¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£
ÂÀ»Ö¡§1Å¹ÊÞ¤Ç¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤¦¤ï¤¢¡¢¤¹¤´¤¤¡ª ¤â¤¦¥Ö¡¼¥à¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂÀ»Ö¡§¥Ö¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦¤½¤ÎÅ¹¤Ð¤«¤ê¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ´ü¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»îÄ°µ¡¤â°ìÉô¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤³¤ì¡¢¥¹¥±¥Ü¡¼¾è¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤½¤¦¤ä¡¢¤â¤¦ÀäÂÐÇã¤¤¤À¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤½¤Ã¤«¡£¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¥¸¥ã¥±Çã¤¤¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
ÂÀ»Ö¡§Å¹Ä¹¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï1Ëç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤ª¶â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡¢³ØÀ¸»þÂå¡£
ÂÀ»Ö¡§¤½¤¦¡£¤À¤«¤é¡Ö¤É¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤Ã¤Æ¤Î¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ß¤ó¤Ê¾¡Éé¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Ê¤ó¤«Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢¤½¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò1¤ÄÇã¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¤º¤Ã¤È¤½¤ì¤òÄ°¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È¡£
ÂÀ»Ö¡§¤½¤ì¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿ÈÁ¬¤òÀÚ¤ë¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤ª¾®¸¯¤¤¤È¤«¥Ð¥¤¥ÈÂå¤Ç¤â¡£¤À¤«¤é¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¤´¤¯Áª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤³Âç»ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂÀ»Ö¡§Âç»ö¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¡¢¤É¤¦¤¤¤¦²»³Ú¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÊ·°Ïµ¤¤ò¡¢¤½¤³¤«¤é´¶¤¸¼è¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÂÀ»Ö¡§¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¤âÄ°¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¥Ð¥ó¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¤«¡¢GMF¤È¤«¡£¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤ó¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤¬¤¹¤´¤¤¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï¤â¤¦ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤Hi-STANDARD¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢BRAHMAN¡¢BACK DROP BOMB¡£¤½¤Îº¢¡¢¡ÖAIR JAM¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÅÁÀâÅª¤Ê¥Õ¥§¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤é¤Ï¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¤³¤È¤ò¡ÈAIR JAM¼þÊÕ¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤¢¤¢¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
ÂÀ»Ö¡§¤À¤¤¤¿¤¤ËÍ¤é¤¬CD¤ò¥¸¥ã¥±Çã¤¤1Ëç¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï²Î»ì¥«¡¼¥É¤Î°ìÈÖ¸å¤í¤Ë¡Öthanks to¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÂÐ¥Ð¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤¢¤¢¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
ÂÀ»Ö¡§¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ë»÷¤Æ¤ë¥Ð¥ó¥É¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤¢¡¢¤â¤¦¤½¤³¤«¤é¤â¤¦¿ô¼î·Ò¤®¤È¤¤¤¦¤«¡£
ÂÀ»Ö¡§¤½¤¦¡¢¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¢¤³¤ÎÊÕ¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤òÄ°¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§ÌÌÇò¤¤¡£ÆÃ¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤À¤«¤é¤³¤½²¿¤Î¾ðÊó¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë°ìÅ¾¤·¤Æ¸ÉÆÈ¤Ê¶Êºî¤ê¤ò³«»Ï¤·¤¿2000Ç¯º¢¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§G-SHOCK presents THE MOMENT
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ¶âÍË 17:00¡Á17:25
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://www.tfm.co.jp/moment/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@TFM_THEMOMENT https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12632
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë°ìÅ¾¤·¤Æ¸ÉÆÈ¤Ê¶Êºî¤ê¤ò³«»Ï¤·¤¿2000Ç¯º¢¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
