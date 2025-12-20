¡ÚÎ©ÂçÀïÎÏÊ¬ÀÏ¡Û£±Ç¯»þ¤«¤é¼çÎÏ¡¢¥¨¡¼¥¹ÇÏ¾ì¤È¡È¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡É¹ñ°Â¤Î£´Ç¯À¸¥³¥ó¥Ó¤¬Ãì
¡¡ÅÁÅý¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÏÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¤ËÂè£±£°£²²óÂç²ñ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ç¤Ï½Ð¾ì¤¹¤ëÁ´£²£±¥Á¡¼¥à¤òÏ¢ºÜ¤ÇÆÃ½¸¤¹¤ë¡£Âè£±£±²ó¤Ï£´Ç¯Ï¢Â³£³£±²óÌÜ½Ð¾ì¤ÎÎ©Âç¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡
¡¡È¢º¬»Ë¤Ë£¶£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎµÏ¿¤ò¹ï¤à¡££µ£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£°£²£³Ç¯Âç²ñ¤Î£±£¸°Ì¤«¤é£²£´Ç¯¤Ï£±£´°Ì¡¢º£Ç¯¤Ï£±£³°Ì¤ÈÃå¼Â¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£Ãì¤Ï£±Ç¯»þ¤«¤é¼çÎÏ¤Î£´Ç¯À¸¡¢ÇÏ¾ì¤È¼ç¾¤Î¹ñ°Â¤À¡£¸Î¾ã¤Î±Æ¶Á¤Çº£Ç¯¤ÎÈ¢º¬Í½Áª²ñ¡¢Á´ÆüËÜ¤ò²óÈò¤·¤¿ÇÏ¾ì¤ÏËÜÀï¤Ø½çÄ´¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²Ç¯Ï¢Â³£²¶è¸õÊä¡££±£±·î¤Î£Í£Á£Ò£Ã£ÈÂÐ¹³Àï£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Ç£²£¸Ê¬£±£°ÉÃ£°£´¤ÎÎ©ÂçµÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¹ñ°Â¤â½ÐÁö½àÈ÷¤ÏËüÃ¼¤Ç¡¢½¢Ç¤£²Ç¯ÌÜ¤â¹âÎÓ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡ÈÀÚ¤ê»¥¡É¤È¤·¤Æµ¯ÍÑÍ½Äê¤À¡£
¡¡Á°²ó¤Ï±ýÏ©£¸°Ì¤«¤é¡¢ÉüÏ©¤Ç¥·¡¼¥É·÷³°¤Î£±£³°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£Á°²ó£±¶è¤ÎµÈ²°¤é±ýÏ©¸õÊä¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±£¶¶è¤ÇÍ½Áª²ñ¥È¥Ã¥×¤Î¸¶ÅÄ¡¢Æ±£·¶è¤Î¾®ÁÒ¤éÉüÏ©·Ð¸³¼Ô¤Î°ÕÃÏ¤â»î¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¢¡Î©Âç¡¡£±£¹£²£°Ç¯ÁÏÉô¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ï£³£´Ç¯¤Ë½é½Ð¾ì¤·¡¢£µ£·Ç¯¤ËºÇ¹â¤ÎÁí¹ç£³°Ì¡££²£·ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿£¶£¸Ç¯¡Ê£±£±°Ì¡Ë¤òºÇ¸å¤ËÈ¢º¬Ï©¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£²£°£²£³Ç¯Âç²ñ¤Ç£µ£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤·£±£¸°Ì¡¢£²£´Ç¯¤Ï£±£´°Ì¡£½Ð±À±ØÅÁ¤Ï½Ð¾ì¤Ê¤·¡£Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï£²£´Ç¯¤Ë½é½Ð¾ì¡£Îý½¬µòÅÀ¤Ïºë¶Ì¡¦¿·ºÂ»Ô¡£¥¿¥¹¥¤Î¿§¤Ï¹¾¸Í»ç¡£Ä¹µ÷Î¥Éô°÷¤Ï£³£·¿Í¡¢³ØÀ¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ£±£±¿Í¡£¼ç¤Ê£Ï£Â¤Ï£³£¶Ç¯¥Ù¥ë¥ê¥ó¸ÞÎØ£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ëÂåÉ½¤ÎÀÄÃÏµåËáÃË¡¢£±£¶Ç¯¥ê¥ª¡¢£²£±Ç¯ÅìµþÎ¾¸ÞÎØ½÷»Ò£²£°¥¥í¶¥ÊâÂåÉ½¤Î²¬ÅÄµ×Èþ»Ò¤é¡£