¡¡º£·î£¶Æü¤ÎÃæ¹ñ·³¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¡×ÌäÂê¤¬Èø¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼«±ÒÂâ¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÎÌ¿¤ò¶¼¤«¤¹¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÈ¿ÏÀ¤Ï¤È¤ó¤Á¤ó¤«¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö²¶¤¬¥ë¡¼¥ë¤À¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÂÖÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤ë¤Çµ´¤Î¼ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£Àè¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤Ë´Ø¤¹¤ë²»À¼¤òÃæ¹ñÂ¦¤¬¸øÉ½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢12·î9Æü¤Î¤³¤È¡£Ãæ¹ñÂ¦¤¬·±Îý¤ò¹Ô¤¦¤È¤ÎÏ¢Íí¤ò³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¸î±Ò´Ï¤ËÁ÷¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤ÎÊÖÅú¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢6Æü14»þ²á¤®¡£¤½¤Î2»þ´Ö¸å¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¾å¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ·³¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤«¤éÈ¯´Ï¤·¤¿ÀïÆ®µ¡¤¬¡¢·Ù²ü¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«±ÒÂâµ¡¤ËÂÐ¤·¡¢¼¹Ù¹¡Ê¤·¤Ä¤è¤¦¡Ë¤Ë¥ì¡¼¥À¡¼¤ò¾È¼Í¤·¤¿¤Î¤À¡£¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÈ¯¼Í½àÈ÷¤È¤â¼è¤ì¤ë´í¸±¹Ô°Ù¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¡Ê44¡Ë¤¬7ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÂ¨ºÂ¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤¹³µÄ¤Î°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Î³Ô²Åº«¡Ê¤«¤¯¤«¤³¤ó¡Ë¡¦ÊóÆ»´±¤ÏÁ°½Ð¤Î²»À¼¤ò¤â¤Ã¤Æ»öÁ°ÄÌ¹ð¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¡ÖÆüËÜÂ¦¤¬¥Ç¥Þ¤òÎ®¤·¤ÆÁû¤®Î©¤Æ¤¿¡£ÃãÈÖ·à¤Î»Å³Ý¤±¿Í¤Ç¤¢¤ê²Ã³²¼Ô¤À¡×¤ÈÆÀ°Õ¤²¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¸µ¶õ¾¤ÇÎïß·Âç³ØÆÃÊÌ¶µ¼ø¤Î¿¥ÅÄË®ÃË»á¤Ï¡ÖÈ¿ÏÀ¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¡£
¡ÖÉÔ¿³µ¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«±ÒÂâ¤¬¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡Ê¶ÛµÞÈ¯¿Ê¡Ë¤ò¹Ô¤¦¡ØËÉ¶õ¼±ÊÌ·÷¡ÙÆâ¤Ç¤Î·³»ö·±Îý¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¥Î¡¼¥¿¥à¡Ê¹Ò¶õ°ÂÁ´¤Ë´Ø¤ï¤ë¾ðÊó¤ò´Ø·¸¼Ô¤ØÄÌÃÎ¤¹¤ë¹ñºÝ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Ç·±Îý¶è°è¤ò°ÞÅÙ¡¦·ÐÅÙ¤Ê¤É¤Ç¾ÜºÙ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿²»À¼¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡È·±Îý¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÄÌÃÎ¤Ë²á¤®¤º¡¢Á´¤¯»öÁ°ÄÌ¹ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤âÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¤Î¾È¼Í»þ´Ö¤¬Ä¹²á¤®¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«±ÒÂâµ¡¤Î¸å¤í¤òÄÉÈø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¡È¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡É¤Ë¤â¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¡¼¥À¡¼¤Î»È¤¤Êý¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¡£·ù¤¬¤é¤»¤Ç¤¹¡×
¡¡¾®ÀôÂç¿Ã¤Ï10Æü¡¢¡Ö´íµ¡²óÈò¤Î¤¿¤á¤Ë½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿Çý¡Ê¤Ï¤ó¤Ð¤¯¡Ë¤·¤¿¡£¤·¤«¤·15Æü¤Ë¤ÏÃæ¹ñÂ¦¤â¡Ö·±Îý¤ò¹Ô¤¦³¤°è¤â»öÁ°¤ËÄÌÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈºÆÅÙÆüËÜ¤òÈãÈ½¡¢ÁÐÊý¤Î¼çÄ¥¤Ï¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£²£¼Ö¤ò²¡¤¹Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µ³¤¾¤Ç¶âÂô¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡¤Î°ËÆ£½Ó¹¬¶µ¼ø¤Ï¤³¤¦Ê°¤ë¡£
¡ÖÆüÃæ¤â´Þ¤à21¥«¹ñ¤ÇÆ±°Õ¤µ¤ì¤¿³¤¾å¾×ÆÍ²óÈòµ¬ÈÏ¡ÊCUES¡Ë¤È¤¤¤¦¼è¤ê·è¤á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÎ¾å¤Ç¤Î»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢º£²ó»È¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë²Ð´ï´ÉÀ©ÍÑ¥ì¡¼¥À¡¼¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤â¡¢Èò¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñºÝÅª¤Ë¸«¤Æ¤â¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÂçÂÎ¡¢ËÉ¶õ¼±ÊÌ·÷¤ÇÆ²¡¹¤È·±Îý¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ª¤«¤·¤¤¡£¼«±ÒÂâ¤Ï¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î·Ù²ü¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÈÚ¹Ô¤ÎÇØ·Ê¤ò¡¢ËÉ±Ò¸¦µæ½ê¤ÎÃÏ°è¸¦µæÉô¼çÇ¤¸¦µæ´±¡¦¿ù±º¹¯Ç·»á¤Ï¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖÀè¤Î¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÈÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡ÉÈ¯¸À¤¬°ì¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£ÂæÏÑÍ»ö¤ÎºÝ¤ËÆüËÜ¤¬ÊÆ·³¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½¾Íè¤Î¸«²ò¤È²¿¤é°ã¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¡Ê72¡Ë¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¬½Ð²á¤®¤¿È¯¸À¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£³Æµ¡´Ø¤Ë²¿¤«¤·¤éÂÐ¹³¼êÃÊ¤ò¹Ô¤¨¤È¤¤¤¦Ì¿Îá¤¬²¼¤ëÃæ¤Ç¡¢·³¤Ê¤ê¤ËÃéÀ¿¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤¬º£²ó¤Î¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢³°¸òÉô¤È·³¤¬ÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÅÞµ¡´Ø»æ¡Ø¿ÍÌ±ÆüÊó¡Ù·ÏÎó¤Î¹ñºÝ¾ðÊó»æ¤ËÂ¨ºÂ¤ËÈãÈ½µ»ö¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤¿¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î½ÐÊý¤òÃµ¤ëÌÜÅª¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ê79¡Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÖÅÙ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÊÆ¹ñÌ³¾Ê¤ÏÃæ¹ñ¤òÈãÈ½¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÆÉ¤á¤Þ¤»¤ó¡£Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Ê¤é¸×¤ÎÈø¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤È¤ß¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿°Ò°µ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Áê¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Ä¤ÄÌµÍý¤òÄÌ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥ä¥¯¥¶¤Ê¤ä¤êÊý¤¬¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¤É¤¦É¾¤µ¤ì¤ë¤«¤Ê¤É¡¢¤«¤Î¹ñ¤Ï¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯12·î25Æü¹æ ·ÇºÜ