¡Ö»Ò¥°¥Þ¤¬¶õ¤²È¤ä¼Ö¸Ë¤Ç¡ÈÅßÌ²¡É¤¹¤ë·üÇ°¤â¡Ä¡×¡¡ÅßÌ²ÊýË¡¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤»Ò¥°¥Þ¤¬µÞÁýÃæ¤ÎÍýÍ³
¡ÖÅßÌ²¤·¤Ê¤¤¥¯¥Þ¡×¤¬³ÆÃÏ¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡È·ê»ý¤¿¤º¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢Åß¤Ë½ÐË×¤¹¤ë¥¯¥Þ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¼Â¤Ï»Ò¥°¥Þ¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ëÊá³Í¿ô¤È¡¢¥¨¥µ¤Ë¤Ê¤ë¥É¥ó¥°¥ê¤Ê¤É¤Î¶§ºî¤À¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¡È¥¯¥ÞÈï³²¡É¤â·üÇ°¤µ¤ì¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡Û¾×·â¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ª¡¡¥¯¥Þ¤¬Æ¨¤²¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Î¡ÖºÇ¿·Ê¼´ï¡×
¡¡ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Î¤Î¤É¤«¤ÊÅÄ±àÃÏÂÓ¤ËÆÍÇ¡¡¢ÀÅ¼ä¤òÀÚ¤êÎö¤¯ÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï12·î4ÆüÌ¤ÌÀ¤Î¤³¤È¤À¡£
¡Ö¿·Ê¹ÇÛÃ£Ãæ¤À¤Ã¤¿¹âÎð¤ÎÉ×ÉØ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ËÉ×¡Ê75¡Ë¤¬¡¢Â³¤±¤ÆÉÕ¶á¤ÇÇÛÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿ºÊ¡Ê70¡Ë¤¬½±·â¤µ¤ì¡¢¶¦¤Ë´é¤Ê¤É¤ËÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤ÆµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æó¿Í¤È¤âÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ë¤ÏÂ¿ÎÌ¤Î·ìº¯¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿ÉÙ»³À¾½ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡½±·â¾ì½ê¤Ï¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤¬¹¤¬¤ëÉÙ»³»ÔÉØÃæÄ®¤Î°ì²è¤Ë¤¢¤ë½»ÂðÃÏ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢
¡ÖÁ°Ìë¤«¤é¹ß¤êÂ³¤¤¤¿Àã¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢µ¤²¹¤ÏÉ¹ÅÀ²¼¶á¤¯¤Ë¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Î¤Û¤¦¤Ï¸áÁ°2»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ÇÛÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿Ì±²È¤Î¸¼´ØÀè¤Ç½±¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÈáÌÄ¤òÊ¹¤¤¤¿80Âå¤Î²È¿Í¤¬É½¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¥¯¥Þ¤ÎÆ¬Éô¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤ò2È¯¤¯¤é¤ï¤»¤Æ·âÂà¡£¤½¤Î¸å¡¢½÷À¤Î¶«¤ÓÀ¼¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¶áÎÙ½»Ì±¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÊ¤ÏÉ¡¤ä¸ý¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡È¥¯¥Þ¤ËÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¡É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿¥¯¥Þ¤Î¹ÔÊý¤Ï¤¤¤Þ¤âÉÔÌÀ¤Ç¡¢ÃÏ¸µÎÄÍ§²ñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÁÜº÷¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶áÎÙ½»Ì±¤Î°ì¿Í¤Ï¤³¤¦ÉÔ°Â¤òÏ³¤é¤¹¡£
¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÉÝ¤¯¤Æ³°¤Ë¤â½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£12·î¤Ë¥¯¥Þ¤¬½Ð¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢30Ç¯½»¤ó¤Ç¤ë¤±¤É½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡£¤Æ¤Ã¤¤êÅßÌ²¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ð¤«¤ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Í¾·×¤ËÉÔµ¤Ì£¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡Æó¿Í¤ò½±¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆ±¤¸¥¯¥Þ¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÌÜ·â¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤ÈÂÎÄ¹¤ÏÌó1¥á¡¼¥È¥ë¡£¡Ö»Ò¥°¥Þ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌÜ·â¤µ¤ì¤¿Á´¤Æ¤¬»Ò¥°¥Þ¡×
¡¡ÉÙ»³¸©°Ê³°¤Ç¤â¡¢12·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆËÌ³¤Æ»¤äÀÄ¿¹¡¢¿·³ã¡¢Ä¹Ìî¡¢»³¸ý¤Î³Æ¸©¤Ç»Ò¥°¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ä¼ê¸©¤ÎËÌ¾å»ÔÎÄÍ§²ñ²ñÄ¹¤ÎÄá»³Çî»á¡Ê76¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡ÖÎãÇ¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¯¥Þ¤ò¸«¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤11·î20Æü¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤ÏÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬º£Ç¯¤Ï¡¢ËÌ¾å»ÔÆâ¤À¤±¤ÇÀè·î20Æü¤È28Æü¡¢¤µ¤é¤Ëº£·î5Æü¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¡¢¤·¤«¤âÁ´¤Æ¤¬»Ò¥°¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£28Æü¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÉßÃÏÆâ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤ÀËö¤ËÊá³Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±Ô¤¤ÄÞ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¥°¥Þ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÍÆ°×¤Ë¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÄÌ¾ï¡¢¥¯¥Þ¤Ï11·î¸åÈ¾¤«¤é3·î¤´¤í¤Þ¤ÇÅßÌ²¤·¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤ÏµÞ¸º¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·º£Ç¯¤Ï¡ÖÅßÌ²¤·¤Ê¤¤¥¯¥Þ¡×¤¬³ÆÃÏ¤Ë¸½¤ï¤ì¡¢Ãæ¤Ç¤â»Ò¥°¥Þ¤Î½ÐË×»öÎã¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡»³Íü¸©¤Ç¤ÏºòÇ¯11·î¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï33Æ¬¡¢¤¦¤Á»Ò¥°¥Þ¡ÊÃ±ÂÎ¡Ë¤Ï7Æ¬¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£Ç¯¤Ï63Æ¬¡Ê11·î¡Ë¤ÈÇÜÁý¤·¡¢¤¦¤Á»Ò¤É¤â¤Ï20Æ¬¡ÊÆ±¡Ë¤ÈÌó3ÇÜ¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡Äá»³»á¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢
¡ÖºòÇ¯¡¢»ä¤Î´É³í¥¨¥ê¥¢¤Ç¶î½ü¤·¤¿¿ô¤Ï5¡Á6Æ¬¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·º£Ç¯¤Ï¤¹¤Ç¤Ë40Æ¬¶á¤¯¤ò¶î½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥Þ¤Î¥¨¥µ¤È¤Ê¤ë¥É¥ó¥°¥ê¤¬º£½©¤Ï¶§ºî¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿©¤ÙÊª¤òµá¤á¤Æ»³¤«¤é»Ô³¹ÃÏ¤Ë²¼¤ê¤Æ¤¯¤ë¥¯¥Þ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½ÐË×¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¡¢¶î½ü¿ô¤â7ÇÜÄøÅÙ¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿Æ¤ò¼º¤Ã¤¿»Ò¥°¥Þ¤ò¿ôÂ¿¤¯À¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËÜÍè¡¢ÍÄ½Ã¤Ï¿Æ¤«¤éÅßÌ²¤Î»ÅÊý¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶î½ü¤¬¤½¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¥¨¥µ¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÅßÌ²¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤ËÁ´¹ñ¤ÇÊá³Í¤µ¤ì¤¿¥¯¥Þ¤Î¿ô¤Ï5346Æ¬¡£°ìÊý¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ï10·îËö»þÅÀ¤Ç9867Æ¬¤ËÃ£¤·¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÀ®½Ã¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥Þ¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀÐÀî¸©Î©Âç³Ø¤ÎÂç°æÅ°ÆÃÇ¤¶µ¼ø¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢
¡ÖÊá³Í¿ô¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ëÎ¢Â¦¤Ç¡¢Êì¥°¥Þ¤¬¶î½ü¤µ¤ì¤Æ»Ò¤É¤â¤À¤±¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤âÁêÅö¿ô¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÂÅÅö¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë»Ò¥°¥Þ¤ÏÅßÌ²´ü´ÖÃæ¤Î1·î¤´¤í¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢1Ç¯È¾¤Û¤ÉÊì¥°¥Þ¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´Ö¤ËÂçÌÚ¤Î°ìÉô¤¬Éå¤ê¶õÆ¶²½¤·¤¿¾ì½ê¤ä¡¢º¬ÊÖ¤ê¡Ê¼ùÌÚ¤¬º¬¤Ã¤³¤«¤éÅ¾ÅÝ¤·¤¿¾õÂÖ¡Ë¤ÎºÝ¤Ë¤Ç¤¤¿·ê¤Ê¤É¡¢ÅßÌ²¤ËÅ¬¤·¤¿¶õ´Ö¤òÃµ¤¹¤¹¤Ù¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤··êÃµ¤·¤Î·Ð¸³¤ä³Ø½¬µ¡²ñ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÆÈ¤êÎ©¤Á¤·¤Æ¤â¤É¤³¤ÇÅßÌ²¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê»Ò¥°¥Þ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤½¤â¤½¤â¥¯¥Þ¤¬ÅßÌ²¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢µ¤²¹¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤è¤ê¡¢¥¨¥µ¤ÎÍÌµ¤Ç·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¯¥Þ¤¬¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÏÌÚ¤Î¼Â¤äÌÚ¤ÎÍÕ¤Ê¤É¡¢90¡ó°Ê¾å¤¬¿¢Êª¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë»Íµ¨¤Î¤¢¤ë¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¨¥µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î´ü´Ö¤òµ²²î¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ä¤ê²á¤´¤¹¤¿¤á¤ËÅßÌ²¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢¥¨¥µ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¥¯¥Þ¤ÏÅßÌ²¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¡¢Æ°Êª±à¤ä¥¯¥ÞËÒ¾ì¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥µ¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÅß¤Ç¤â³èÆ°¤µ¤»¤ë»ô°éË¡¤¬°ÊÁ°¤«¤é¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊá³Í¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¤½¤ì¤À¤±¥¯¥Þ¤¬¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î½©¤Ï¥É¥ó¥°¥ê¤¬¶§ºî¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤ÇÎ¤»³¤ä»Ô³¹ÃÏ¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢¥¨¥µ¤¬ÂçÎÌ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿·¤¿¤Ë³Ø¤ó¤À¥¯¥Þ¤ÏÂ¿¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²Ì¼ù±à¤ÇÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¥ê¥ó¥´¤äÄíÀè¤Ç¼ê¤Ä¤«¤º¤Î¤Þ¤Þ»Þ¤Ë¼Â¤Ã¤¿³Á¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¿Í´Ö¤¬Æü¡¹ÇÑ´þ¤¹¤ë»ÄÈÓ¤Ê¤É¤âÁ´¤Æ¥¨¥µ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¯¥Þ¤«¤éÅßÌ²¤ÎÉ¬Í×À¤òÃ¥¤¦Í×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¶õ¤²È¤ä¼Ö¸Ë¤Ç¡ÈÅßÌ²¡É
¡¡º£Ç¯4¡Á10·î¤Î¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë»à½ý¼Ô¤Ï196¿Í¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤È¡¢´Ä¶¾Ê¤¬Åý·×¤ò»Ï¤á¤¿2006Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢ºÇ°¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿ä°Ü¡£ÆâÌõ¤ò¸«¤ë¤È¡¢10·î¤À¤±¤Ç88¿Í¤¬Èï³²¤ËÁø¤¤¡Ê¤¦¤Á»àË´¤Ï7¿Í¡Ë¡¢º£½©°Ê¹ß¡¢¥¯¥Þ¤È¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¶áÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¡£
¡Öº£¸å¤â¡¢ÅßÌ²¤¹¤ë¤¹¤Ù¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤È¿ÌÌ¡¢¥¨¥µ¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤òÃÎ¤Ã¤¿»Ò¥°¥Þ¤Ê¤É¤¬¿Í´Ö¤ÎÀ¸³èÎÎ°è¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤ò×Ñ×Ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤ËÃí°Õ¤òÍ×¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¨¥µ¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍÄ½Ã¤¬·ê¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¶õ¤²È¤äÇ¼²°¡¢¼Ö¸Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¬ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê½ÐÆþ¤ê¤·¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÀø¤ê¹þ¤ó¤ÇÅßÌ²¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ë¤â¡¢º£Ç¯¤ÎÅß¤ÏÈ÷¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÂç°æ»á¡Ë
¡¡¶î½ü¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¿·¤¿¤Ê´íµ¡¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÈéÆù¡£º£Ç¯¤ÏÅß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¯¥ÞÂÐºö¤òÂ³¤±¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯12·î18Æü¹æ ·ÇºÜ
