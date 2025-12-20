¡ÖÃË»ù¤òÊñÂÓ¤Ç¤Õ¤ó¤É¤·»Ñ¤Ë¤·¡¢²¼Ê¢Éô¤ò¡Ä¡×¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿75ºÐ¸µ¶µ»Õ¤Î¡ÈÅÇ¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡ÉÀÊÊ¡¡²áµî¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤¤¤»¤Ä²èÁü¡¢Æ°²è¤ò10ËüÅÀ°Ê¾å¤âÊÝ»ý¡×»ö·ï¤Ë´ØÍ¿
¡¡¤æ¤¬¤ó¤ÀÀÅªÓÏ¹¥¤Ï¼«³Ð¾É¾õ¤ËË³¤·¤¤ÉÂµ¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢È¯¸«¤â¶ºÀµ¤âÆñ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±Ç¯¤ò¼è¤í¤¦¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÂáÊá¸å¤Ï¿ÍÌÜ¤òÇ¦¤ó¤ÇÊë¤é¤·¡Ä¡×¡¡ÅÄÃæÍÆµ¿¼Ô¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
¡¡12·î9Æü¤Ë·Ù»ëÄ£¤¬ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¸µ¾®³Ø¹»¶µÍ¡¡¢ÅÄÃæ¹Ì°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê75¡Ë¤â¤Þ¤¿¤·¤«¤ê¡£
¡ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô¤ÎÃÄÃÏ¤Ë°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤·¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë½Î¤Ç¹Ö»Õ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¡¢¼Ò²ñÉô¥Ç¥¹¥¯¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö9·î²¼½Ü¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤¢¤¤ëÌî»Ô¤òÎ®¤ì¤ë½©Àî¤Î²ÏÀîÉß¤ÇÍ§¤À¤Á¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿12ºÐ¤ÎÃË»ù¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ÎÌóÂ«¤ò¤·¤ÆÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¡£¤½¤·¤Æ10·î¾å½Ü¡¢ÃË»ù¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡»ö·ïÅöÆü¤ÏÈï³²ÃË»ù¤ò´Þ¤àÃË»ù¿ô¿Í¤È²ÏÀîÉßÉÕ¶á¤ÇÍî¤Á¹ç¤¤¡¢
¡Ö¼Ö¤Ë¾è¤»¤ÆÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÀîÍ·¤Ó¤Î¸å²¼È¾¿È¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃË»ù¤Ë¡ÈÊñÂÓ¤Ç¤Õ¤ó¤É¤·¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤«¡É¤È¸À¤¤¡¢ÊñÂÓ¤ò´¬¤¯ºÝ¤Ë²¼Ê¢Éô¤ò¿¨¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡È¯³Ð¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï10·î²¼½Ü¤Ç¡¢
¡ÖÃË»ù¤¬¡È²ÏÀîÉß¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤È¥¹¥Þ¥Û¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÉÔ¿³¤Ë´¶¤¸¤¿Êì¿Æ¤¬·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¡£ÃË»ù¤Ï¡È¿åÍ·¤Ó¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¿¨¤Ã¤Æ¤¤Æµ¤»ý¤Á°¤«¤Ã¤¿¡É¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÅÄÃæÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¡ÈÌ©¹ð¡É¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¡£
Ç®³¤¤ÎÊÌÁñ
¡¡·Ù»ëÄ£¤Î´´Éô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡ÖÅÄÃæ¤Ï¡È¸Î°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤ÈÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡È¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤«¤éÃæ³Ø2Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò¸«¤ë¤È¿´¤¬¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¶¡½Ò¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿´¾Ú¤Ï¥¯¥í¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ï6¥«·î°Ê¾å10Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë½Åºá¡£ÅÄÃæ¤¬¤½¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×
¡¡°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡ÖÅÄÃæ¤¬»÷¤¿¼ê¸ý¤ÎÈÈºá¤ÇÄ¨Ìò3Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£2017Ç¯2·î¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ê¤É7¸©·Ù¤Î¶¦Æ±ÁÜººËÜÉô¤¬ÃË»ù»£±Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÅ¦È¯¡£´Ç¸î»Õ¤ä¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤é6¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö°Æ¤Ç¡¢15Ç¯¤´¤í¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤âÊá¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÁÜºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢USB¥á¥â¥ê¡¼¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê²èÁü¤äÆ°²è¤¬10ËüÅÀ°Ê¾å¤âÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢
¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÃË»ù168¿Í¤¬Èï³²¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àè¤´¤íÀ¤´Ö¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¡¢¶µ»Õ7Ì¾¤Ë¤è¤ë²èÁü¶¦Í»ö·ï¤Î°¤·¤Á°Îã¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Àè¤Î¼Ò²ñÉô¥Ç¥¹¥¯¤¬¸å¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡ÖÅö»þ¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Î1997Ç¯¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¹ñÎ©»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤òÂ³¤±¡¢ÀÅ²¬¤ÎÇ®³¤¤Ë¤¢¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÊÌÁñ¤È¤·¤Æ½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£17Ç¯¤ÎÂáÊá¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢16Ç¯¤´¤í¤ËÊÌÁñ¶á¤¯¤Î³¤´ß¤Ë¤¤¤¿ÃË»ù¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢Éô²°¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿»ö¼Â¡£Í¶¤¤Ê¸¶ç¤Ï¡È¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¡£²¹Àô¤â¤¢¤ë¤·Âîµå¤â¤Ç¤¤ë¡É¤Ç¤·¤¿¡×
¶µÍ¡¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾È½¤Ï¾å¡¹
¡¡¤³¤ì¤é¤Î»ö·ï¤Ï¸µ¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤ÎÀÊÊ¤ÎÊ×Îò¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¿ÍÀ¸¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö11Ç¯3·î¤Ë¿ùÊÂ¶èÎ©¾®³Ø¹»¤òºÇ¸å¤ËÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¶µÍ¡¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾È½¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹ñ¸ì¤Î»ØÆ³ÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢15Ç¯12·î¤Þ¤Ç¡¢¶µ°÷¤Î¸¦½¤¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦ÅÔ¶µ°Ñ¤Î¡È¶µ¿¦°÷¸¦½¤¥»¥ó¥¿¡¼¡É¤ËÈó¾ï¶Ð¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£³Æ¹»¤òË¬¤ì¤ÆÌÏÈÏ¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¤¬¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æºá¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î´Ö¡¢¹ñÎ©¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï´ÉÍýÁÈ¹ç¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢Â¾¤Î½»Ì±¤«¤é¤Ï¡È¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ê¸µ¶µÍ¡¡É¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·17Ç¯¤ÎÂáÊá¸å¤Ï¡¢¿ÍÌÜ¤òÇ¦¤ó¤ÇÊë¤é¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡½Î¹Ö»Õ¤ÇºÙ¡¹¤È¿©¤¤¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡Ä¡Ä¡£
¡¡ºò½©¡¢Ä¹¤é¤¯Êë¤é¤·¤¿¹ñÎ©¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥í¡¼¥ó»ÙÊ§¤¤¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¡¢¶¯À©¶¥Çä¤Ë¤«¤±¤é¤ìÂàµî¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¡¢º£Ç¯¤Î½Õ¤ËÈ¬²¦»Ò¤Ø¤È°Ü¤ê½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸ÉÆÈ¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢À¤Î¤¦¤º¤¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯12·î25Æü¹æ ·ÇºÜ