¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é¤É¤ì¡©¡×¡ã²óÅú¿ô37,503É¼¡ä¡Ú¶µ¤¨¤Æ¡ª ¤ß¤ó¤Ê¤Î°á¿©½»¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×·ë²ÌÈ¯É½ Âè389²ó¡Û
¥¹¥´ÆÀ¡Ö¥×¥í¤Î´ÊÃ± E¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°á¿©½»¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡Û¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤ÎT¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é¤É¤ì¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©
¢£º£²ó¤Î¼ÁÌä:¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é¤É¤ì¡©¡×
º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
¤ª¤¦¤Á¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÄêÈÖ¡ªÄÒ¤±¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±´ÊÃ±¼ê±©¸µ¤Î¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë
·Ü¼ê±©¸µ 16ËÜ
<¥Þ¥ê¥Í±Õ1>
EV¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸ 3
¥Ë¥ó¥Ë¥¯(¤¹¤ê¤ª¤í¤·) 1ÊÒÊ¬
¥Ï¡¼¥Ö¥½¥ë¥È ¾®¤µ¤¸ 1.5
¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼ 1»Þ
¥Ñ¥×¥ê¥«¥Ñ¥¦¥À¡¼ ¾®¤µ¤¸ 1
<¥Þ¥ê¥Í±Õ2>
¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸ 3
º½Åü Âç¤µ¤¸ 2
¥Ï¥Á¥ß¥Ä Âç¤µ¤¸ 2
¼ò Âç¤µ¤¸ 2
¥Ë¥ó¥Ë¥¯(¤¹¤ê¤ª¤í¤·) ¾®¤µ¤¸ 1/2
¥·¥ç¥¦¥¬(¤¹¤ê¤ª¤í¤·) ¾®¤µ¤¸ 1/2
¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ Å¬ÎÌ
¥Ô¥ó¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼ Å¬ÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢·Ü¼ê±©¸µ¤Ï²Ð¤¬ÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç·ê¤ò³«¤±¤ë¡£
2¡¢¹³¶Ý¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤Ë¡ã¥Þ¥ê¥Í±Õ1¡ä¡¢¡ã¥Þ¥ê¥Í±Õ2¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÆþ¤ì¡¢(1)¤òÈ¾Ê¬¤º¤Ä²Ã¤¨¤Æ¤è¤¯¤â¤ß¹þ¤ß¡¢¤Ò¤ÈÈÕÄÒ¤±¤ë¡£
3¡¢200¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ20Ê¬¾Æ¤¯¡£´ï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¤È¥Ô¥ó¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¾þ¤ë¡£
¡Ú¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥³¥Ä¡Û
¤³¤³¤Ç¤Ï¥¬¥¹¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢²¹ÅÙ¤ä¾Æ¤»þ´Ö¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤À¤ó¤«¤é¤ª²È¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÎÊÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)
