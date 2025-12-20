SHEINÄä»ßÀÁµá¤ò´þµÑ¡¡Ê©ºÛÈ½½ê¡¢À¯ÉÜ¤Ï¹µÁÊ¤Ø
¡¡¡Ú¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡Û¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤ÎºÛÈ½½ê¤Ï19Æü¡¢Äã²Á³Ê¾¦ÉÊ¤ò°·¤¦Ãæ¹ñÈ¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡ÖSHEIN¡Ê¥·¡¼¥¤¥ó¡Ë¡×¤¬»ùÆ¸¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÀ®¿ÍÍÑ´á¶ñ¡Ö¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¡×¤Ê¤É°ãË¡¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ò3¥«·îÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿À¯ÉÜ¤ÎÀÁµá¤ò´þµÑ¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ï¹µÁÊ¤¹¤ëÊý¿Ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ºÛÈ½½ê¤Ï¥·¡¼¥¤¥ó¤¬¸ø½øÎÉÂ¯¤ËÃø¤·¤¯È¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÈÎÇä¤Ï°ì»þÅª¤Ç¡¢´û¤Ë¥µ¥¤¥È¾å¤Î°ãË¡¾¦ÉÊ¤òºï½ü¤·¤¿¤È»ØÅ¦¡£Ää»ß½èÊ¬¤Ï½Å¤¹¤®¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¤ÎÈÎÇäÈ¯³Ð¤Ç¥·¡¼¥¤¥ó¤Ë»ÔÌ±¤é¤Î¹³µÄ¤¬»¦Åþ¡£À¯ÉÜ¤Ï11·î¡¢¥·¡¼¥¤¥ó¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÎÄä»ß¼êÂ³¤¤ËÆþ¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£