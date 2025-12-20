ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¢¡ØÂç¤ß¤½¤«¤À¤è¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤ÇÂçË½¤ì¡ª¡È°Ìò¡É¤òÇ®±é
12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂç¤ß¤½¤«¤À¤è¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó1»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤ËÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÊC¡ËÆ£»Ò¥×¥í¡¦¾®³Ø´Û¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦¥·¥ó¥¨¥¤¡¦£Á£Ä£Ë
º£²ó¤Î¡ØÂç¤ß¤½¤«¤À¤è¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó1»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î´³»Ù¡¢¡È¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌ¤Íè¤Î¿·À¸Êª¡È¥¦¥Þ¥¿¥±¡É¤ò¼çÌò¤ËÉÁ¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿·ºî¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¡¹ÓÌî¤Î¥¦¥Þ¥¿¥±¡Ù¤òÊüÁ÷¡£
¥¦¥Þ¥¿¥±¤È¤Ï¡¢ÇÏ¤ÈÃÝ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æºî¤é¤ì¤¿¡¢22À¤µª¤Î²Ê³Ø¤¬À¸¤ó¤À¿·¤·¤¤À¸¤¤â¤Î¡£¡Ø¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¡¹ÓÌî¤Î¥¦¥Þ¥¿¥±¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ë½¤ì¤óË·¤Î¥¦¥Þ¥¿¥±¤È»×¤¤¤¤êÍ·¤Ö¤Ù¤¯¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¡õ¤Î¤ÓÂÀ¤¬¡ÈÌÜÅªÊÌÏÇÀ±Ãµºº¥·¥ã¥È¥ë¡É¤ò»È¤Ã¤Æ¤È¤¢¤ëÏÇÀ±¤Ø¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¡ÈUMA¡Ê¥¦¡¼¥Þ¡ËÀ±¡É¤Ë¤ÏÁ±ÎÉ¤Ê½»Ì±¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢Èà¤é¤¬±§Ãè¤ÎÎ®¤ì¼Ô¡È¥¹¥Í¡¼¥¯°ì²È¡É¤ËÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£UMAÀ±¤Î¾è¤Ã¼è¤ê¤ò´ë¤Æ¤ë¥¹¥Í¡¼¥¯°ì²È¤È¤ÎÁè¤¤¤Ë¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤¿¤Á¤Ï´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢¡¤Î¤ÓÂÀ¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë°Ìò¤òÇ®±é¡ª
¡Ø¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¡¹ÓÌî¤Î¥¦¥Þ¥¿¥±¡Ù¤ÇÎÉ½ã¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤¿¤Á¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿UMAÀ±¤ò¹Ó¤é¤¹¡È¥¹¥Í¡¼¥¯°ì²È¡É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥â¡¼¥¬¥óÌò¡£
¥¢¥Ë¥á¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÏÌó19Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦ÎÉ½ã¡£¥¢¥Õ¥ì¥³ÅöÆü¡¢´ÆÆÄ¤«¤éUMAÀ±¤ä¥¹¥Í¡¼¥¯°ì²È¤ÎÀßÄê¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¼ýÏ¿¥Ö¡¼¥¹¤Ø¡£
¤¤¤¶¥¢¥Õ¥ì¥³¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ê¤¡¡Ä¡×¤È¾¯¡¹¶ìÀï¡£¡Ö²¿²ó¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¡ª¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ºÇ½é¤Ï¥¢¥Ë¥áÆÈÆÃ¤Î¼Çµï¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¤É¤³¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¡©¡×¤È´ÆÆÄ¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¾ï¤Ë¥»¥ê¥Õ¤ÎºÙ¤«¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½Ð±é»þ¤ÎÉ½¾ð¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿¿·õ¥â¡¼¥É¤Ç±éµ»¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò½ª¤¨¤¿ÎÉ½ã¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£À¼Í¥¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¥ï¡¼¥ë¥É¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£º£ÅÙ¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤¤Ìò¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸½ºß63ºÐ¤ÎÎÉ½ã¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Ï¥É¥é¤¨¤â¤óÁÏÀ®´ü¤òÃÎ¤ëÀ¤Âå¡×¤È¤âÏÃ¤·¡¢º£²ó¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂç´¶·ã¡£¡Ö2025Ç¯¤ÎºÇ¸å¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÌÚÂ¼Úå¤¬¤Ê¤é¤º¼Ô°ìÌ£¤Î¼óÎÎ¡¦¥¹¥Í¡¼¥¯Ìò¤ò¡¢¥¹¥ÍÉ×¤ÎÀ¼Í¥¡¦´ØÃÒ°ì¤¬¥¹¥Í¡¼¥¯¤Ë¸Û¤ï¤ì¤¿°ÅÞ¡¢ÌÜÍø¤¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼Ìò¤òÃ´Åö¡£ÎÉ½ã±é¤¸¤ë¥â¡¼¥¬¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¡¢¥¹¥ÍÉ×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÌò¤Ç¤Î¤ÓÂÀ¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£