JRÅìÆüËÜ¡Ö±ØÊÛÌ£¤Î¿Ø2025¡×·ë²ÌÈ¯É½¡ª 140¼þÇ¯¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö·²ÇÏ¤ÎÅÁÅý±ØÊÛ¡×¤¬Âç¾·³¤Ë
JRÅìÆüËÜ¤¬³«ºÅ¤¹¤ë±ØÊÛ¤ÎÄº¾å·èÀï¡Ö±ØÊÛÌ£¤Î¿Ø¡×¡£2025Ç¯¤Ï63ÉÊ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤ÎWEBÅêÉ¼¤Ë¤è¤ê¡¢1Ëü2,776É¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áí¹çÉ¾²Á¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¡Ö±ØÊÛÂç¾·³¡×¡¢ºòÇ¯¤Ï»³·Á¸©ÊÆÂô»Ô¤Î¡ÖµíÆù¤É¤Þ¤óÃæ ±öÌ£¡×¡¢2023Ç¯¤Ï½©ÅÄ¸©Âç´Û»Ô¤Î¡ÖÃé¸¤¥Ï¥Á¸ø¤Î¸Î¶¿ ¤ª¤ª¤À¤Æ·Ü¤á¤·¡×¡¢2022Ç¯¤ÏÀÄ¿¹¸©¸Þ½êÀî¸¶»Ô¤Î¡ÖÄÅ·Ú¤ÎÊÛÅö ¤ªµû¤À¤é¤±¡×¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÎÂç¾·³¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡©
Âç¾·³¤Ï·²ÇÏ¸©¤ÎÌÃÉÊ¤¬³ÍÆÀ
¡Ö±ØÊÛÂç¾·³¡×¤Ï¡¢WEBÅêÉ¼¿ô¤È±ØÊÛ¤Î¡ÖÌ£¡×¡ÖÀ¹ÉÕ¡×¡Ö³Ý¤±»æ¡×¤ÎÉ¾²Á¤Ë´ð¤Å¤¯Áí¹çÉ¾²Á¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö±ØÊÛÌ£¤Î¿Ø2025¡×¤ÇÁí¹çÉ¾²Á¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©¤Î¡Ö¿®±ÛÀþ¡¦²®Ìî²° 140¼þÇ¯µÇ° Æ½¤Î³ø¤á¤·¡×¡Ê²®Ìî²°¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö±ØÊÛÉû¾·³¡×¤Ï»³·Á¸©¤Î¡Ö»³·Áµí¤¹¤¤ä¤µíÆù½Å¡×¡Ê¾¾ÀîÊÛÅöÅ¹¡Ë¤¬¼õ¾Þ¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡ÖÌ£³Ð¾Þ¡×¤ÏÀÄ¿¹¸©¤Î¤Ä¤¬¤ëÁÚºÚ¡Ö¤¿¤Þ¤´È¢¡×¡¢¡ÖÀ¹ÉÕ¾Þ¡×¤ÏÀÄ¿¹¸©¤Î»°ºé±©¤ä¡Ö»°È¬ÊÛÅö¡×¡¢¡Ö³Ý¤±»æ¾Þ¡×¤ÏÀéÍÕ¸©¤Î¥ê¥¨¥¤¡Ê¥Þ¥ó¥è¡¼¥±¥ó¡Ë¡Ö¥È¥ó¤«¤ÄÊÛÅö¡×¤Ê¤É¡¢¹ç·×15ÉÊ¤Î±ØÊÛ¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áí¹ç1°Ì¡§·²ÇÏ¸©°ÂÃæ»Ô¡Ö¿®±ÛÀþ¡¦²®Ìî²° 140¼þÇ¯µÇ° Æ½¤Î³ø¤á¤·¡×
¡Ö±ØÊÛÂç¾·³¡×¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿®±ÛÀþ³«¶È140¼þÇ¯¤È²®Ìî²°ÁÏ¶È140¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿±ØÊÛ¡£D51·Á¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö498¹æµ¡¡ÊSL¡Ë¤ÈGV-E197·Ïµ¤Æ°¼Ö¡ÊGVEµ¡¡Ë¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿³Ý¤±»æ¤äÍÆ´ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¡ÖSL¤Î±ìÉ÷¤¦¤º¤é¤ÎÍñÅò¼Ñ¡×¡ÖGV-E197·ÏÉ÷·ª´ÅÏª¼Ñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñºà¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Áí¹ç2°Ì¡§»³·Á¸©ÊÆÂô»Ô¡Ö»³·Áµí¤¹¤¤ä¤µíÆù½Å¡×
¡Ö±ØÊÛÉû¾·³¡×¤Ï¡¢1899Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¡Ö¾¾ÀîÊÛÅöÅ¹¡×¤Î±ØÊÛ¤Ë¡£¶¯²Ð¤Ç¾Æ¤¾å¤²¡¢´Å¿É¤¤¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤À»³·Áµí¤È¶Ì¤Í¤®¤ò¡¢»³·Á¸©»ºÊÆ¡Ö¤Ï¤¨¤Ì¤¡×¤Î¾å¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤áºÙ¤«¤¯½À¤é¤«¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê»³·Áµí¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¼õ¾Þ±ØÊÛ¤¬½¸¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö±ã¡×³«ºÅ¡ª
¡Ö±ØÊÛÌ£¤Î¿Ø2025¡×·ë²ÌÈ¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼õ¾Þ±ØÊÛ¤ò½¸¤á¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¥¢¥Õ¥¿¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö±ã¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£Åìµþ±Ø¡Ö±ØÊÛ²° º× ¥°¥é¥ó¥¹¥¿ÅìµþÅ¹¡×¤Û¤«³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀß¤±¡¢¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¤Î°ìÉô¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³ÆÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¤Î°ìÉô¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤¿ºÅ»ö¤ò³«ºÅÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£²ñ¾ì¤ä¼è¤ê°·¤¤±ØÊÛ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü°Ê¹ß¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¤Ç°ÆÆâ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
140¼þÇ¯µÇ°¤Î³ø¤á¤·¤¬Âç¾·³¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö±ã¡×¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤±ØÊÛ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¼õ¾Þ±ØÊÛ¤Î¿ô¡¹¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
