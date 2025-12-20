¡ÖÀÂ¤Ã¤Æ¤Ï¥¢¥«¥ó¡¢À¸¤¤ë¤ó¤ä¡ª¡×Â©»Ò¡Ê18¡Ë¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ìÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡¡¡ÖÂ©»Ò¤Î²á¼º¡×¼çÄ¥¤¹¤ë±¿Á÷²ñ¼Ò¤ËÊì¿Æ¤Ï¡ÚÂ©»Ò¤ÎÂº¸·¤«¤±¤¿Êì¤ÎÀï¤¤¡¡Âè1ÏÃ¡¿Á´3ÏÃ¡Û¡¡
18ºÐ¤ÎÀÄÇ¯¤¬Ä«¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ÇÅÐ¹»Ãæ¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄÇ¯¤Ï°Õ¼±¤ÏÌá¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢2½µ´Ö¸å¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤ò¤ß¤ë¡Û¾Ð´é¤Ç¥Ôー¥¹¥µ¥¤¥ó¡¡18ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ò¿Î¤µ¤ó¡¡¤½¤·¤Æ»ö¸Î¸½¾ì¤Î¥Ð¥¤¥¯
2000Ç¯5·î¡¢ÆàÎÉ¸©À¸¶ð»Ô¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤êÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿»ùÅç·ò¿Î¡Ê¤±¤ó¤È¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£·ò¿Î¤µ¤ó¤¬»ö¸Î¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Âð¤«¤é¤ï¤º¤«100¥áー¥È¥ëÀè¤Î¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£
12·î9Æü¡¢¹â¾¾»Ô¤Î¹áÀî¸©Î©¹áÀîÃæ±û¹â¹»¤Ç¡¢·ò¿Î¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡¦ÁáÉÄ¤µ¤ó¤¬¡¢Â©»Ò¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿»ö¸ÎÅö»þ¤Î¶ì¤·¤¤¡¢¿É¤«¤Ã¤¿¿´¶¤ò¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¸ì¤ê³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÁáÉÄ¤µ¤ó¤¬Åö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ëÁ°¤Ë¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë°ì¤Ä¤Î¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»ùÅç ÁáÉÄ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂç»ö¤Ê²ÈÂ²¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬º£Æü¸òÄÌ»ö¸Îµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¡£Èï³²¼Ô¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò´ê¤Ã¤Æ1Ê¬´Ö¡¢°ì½ï¤ËÌÛ¤È¤¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
550¿Í¤¢¤Þ¤ê¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¤¤¤ëÂÎ°é´Û¤Ï¡¢ÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü①¡Û
¤½¤·¤Æ¡¢ÁáÉÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡Öº£Ìë¤¬»³¤Ç¤¹¡×À¸¤È»à¤Î¶ÛÄ¥¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤¿¶²ÉÝ
¡Ê»ùÅç ÁáÉÄ¤µ¤ó¡Ë¡Ú²èÁü②¡Û
¡Ö25Ç¯Á°¡¢2000Ç¯5·î15Æü·îÍËÆü¡¢Ä«¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ë1ËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤òÊ¹¤½ª¤¨¡¢¼õÏÃ´ï¤òÃÖ¤¯¤ä¡¢¼êÂ¤¬¤°¤ë¤°¤ë¿Ì¤¨½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
ÉÂ±¡¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿ÁáÉÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Â©»Ò¡¦·ò¿Î¤µ¤ó¤ÎÍÆÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°å»Õ¤«¤é¡¢¡Øº£Ìë¤¬»³¤Ç¤¹¡Ù¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¼Ò¤ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤«¤é1Æü24»þ´Ö¡¢1Ê¬1ÉÃ¡¢À¸¤È»à¤Î¶ÛÄ¥¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡ÖÆþ±¡13ÆüÌÜ¡¢Ìë¡¢Ç¾°µ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ë¡ØÌôÀÚ¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«?¡Ù¡ØÀèÀ¸¡¢Ìë¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤³¤Ë¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¤«?¡Ù¡Ø¤¹¤°Íè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈÉ¬»à¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×
·ò¿Î¤µ¤ó¤ÎÍÆÂÖ¤¬µÞÊÑ¤·¤¿Æü¤Ë¡¢ÁáÉÄ¤µ¤ó¤¬¿´¶¤òÄÖ¤Ã¤¿Æüµ¤òº£¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÁáÉÄ¤µ¤ó¤ÎÆüµ¡Ë
¡ÖÄ«¡¢°å»Õ¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¡¢Â©»Ò¤È»ä¤Î¤È¤³¤í¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿·ò¿Î¤ÎÉã¿Æ¤¬¡¢¡Ø¤â¤¦¡¢¥À¥á¤À¤è¡Ù¤È¡£µã¤½Ð¤¹¡£ÅÜ¤Ã¤¿¡£Â©»Ò¤ÎÁ°¤Ç²¿¤Æ¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤«¡¢À¸¤¤ë¤È¿®¤¸¡¢µ§¤ë¡×
¡ÖÇ¾¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë·ì¤Î¿ôÃÍ¤¬¡¢°ì½Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ò¼¨¤·¡¢À¸¤¤ë¿´ÃÏ¤¬¤·¤Ê¤¤¡£¤¦¤í¤¿¤¨´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡×
ÁáÉÄ¤µ¤ó¤ÎÆüµ¤Ë¤Ï¡¢·ò¿Î¤µ¤ó¤¬Â©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿»þ¤Ë´¶¤¸¤¿»×¤¤¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü¤òÀ¸¤«¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×È¿±þ¤¬¤Ê¤¤Â©»Ò¤ËÊì¿Æ¤ÏÎå¤Þ¤·Â³¤±¤¿¤¬¡¡
¡ÊÁáÉÄ¤µ¤ó¤ÎÆüµ¡Ë
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤ÎÎÞ¤ò¿¡¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¡¢¾ÃÆÇ¤µ¤ì¤¿Ç¨¤ì¥¿¥ª¥ë¤òÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£·ò¿Î¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÃË¤Î°å»Õ¤¬¤µ¤µ¤ä¤¤¤¿¡ØÌÌ²ñ¥Õ¥êー¤À¤Ê¡Ù¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼ª¤Ë»Ä¤ê¡¢µ¤¤Ë¤«¤«¤ë¡£µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÌÌ²ñ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢Îå¤Þ¤·µ§¤êÂ³¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£º£ÆüÀ¸¤¤è¤¦¤È·ò¿Î¤ÈÎå¤Þ¤·¹ç¤¦¡×
¡ÖÂç¾æÉ×¤ä¤è¡£Âç¾æÉ×¤ä¤è¡£ÀäÂÐ¤ËÂç¾æÉ×¤ä¤è¡£·ò·¯¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤è¡£¤º¤Ã¤È¤¤¤ë¤è¡£ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¡£Âç¾æÉ×¤ä¤«¤é¤Í¡£·ò·¯¡¢·«¤êÊÖ¤·Îå¤Þ¤¹¡¢µ§¤ë¡£¡Ø·ò¿Î¤Î²óÉü¡Ù¤ò¡Øº£Æü¤òÀ¸¤«¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Èµ§¤ë¡×
¡ÖÌ¿¤Û¤ÉÂº¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£Ì¿¤ò±Û¤¹¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤ÈÃÎ¤ë¡×
¡Ê»ùÅç ÁáÉÄ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÆüµ¤Ï¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÍâÄ«¡¢·ò¿Î¤Ï9»þ²á¤®¡¢Â©¤ò°ú¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÀÂ¤Ã¤Æ¤Ï¥¢¥«¥ó¡¢À¸¤¤ë¤ó¤ä¡ª»à¤ó¤À¤é¥¢¥«¥ó¡×
¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë»ö¸Î¤«¤é2½µ´Ö¤¬·Ð¤Á¡¢·ò¿Î¤µ¤ó¤ÏË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â©¤ò°ú¤¼è¤ë´ÖºÝ¤ÎÂ©»Ò¤Î·ò¿Î¤µ¤ó¡¢ÁáÉÄ¤µ¤ó¤Î´Ö¤Ë¡¢¤è¤¦¤ä¤¯£²¿Í¤¤ê¤Î»þ´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»ùÅç ÁáÉÄ¤µ¤ó¡Ë¡Ú²èÁü④¡Û
¡Ö²ÈÂ²¡¢¿ÆÎà¡¢ÀèÀ¸¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¡¢¸å¤í¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥«ー¥Æ¥ó¤òÊÄ¤á¡¢Ç¾¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÄãÂÎ²¹ÎÅË¡¤ËÂÑ¤¨Â³¤±¤¿Â©»Ò¤ÎÂÎ¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÇÉ¬»à¤Ë²¹¤áÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö°¦¤·°é¤Æ¤¿Â©»Ò¤ÎÌ¿¤ò¡¢¾Ã¤¨¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡ØÀÂ¤Ã¤Æ¤Ï¥¢¥«¥ó¡£À¸¤¤ë¤ó¤ä¡ª¡¡»à¤ó¤À¤é¥¢¥«¥ó¡£À¸¤¤Æ¡ªÀ¸¤¤Æ¡Ä¡Ù
ÁáÉÄ¤µ¤ó¤Ïµã¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢·ò¿Î¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤ò²¹¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯±¿Á÷²ñ¼Ò¤Î¡Ö»×¤ï¤ÌÂÐ±þ¡×¤Ë
ÁáÉÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¸å¡¢»×¤ï¤Ì»öÂÖ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤¹¡£
»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿±¿Á÷²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ò¿Î¤µ¤ó¤Ë²á¼º¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ê¡Ú²èÁü⑤¡Û¤Ï»ö¸Î¸½¾ì¡¦·ò¿Î¤µ¤ó¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¤¥¯¡Ë¡£
¡Ê»ùÅç ÁáÉÄ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö18ºÐ¤ÎÌ¿¤Ç¤·¤¿¡£Â©»Ò¤Ï²È¤«¤éÌó100m¤Î¤È¤³¤í¤Ç»ö¸Î¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÈï¤ê¡¢º¸Áö¹Ô¤ò¼é¤ê¡¢Â®ÅÙ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤òºÉ¤°¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Â©»Ò¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢²¡¤·ÊÖ¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö»à¿Í¤Ë¸ý¤Ê¤·¡¢µã¤¿²Æþ¤ê¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¡¢ÎÞ¤ò°û¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡Ö¿¿¼Â¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×·ò¿Î¤µ¤ó¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¹ÔÆ°¤ËÆ°¤¤¤¿
¡Ê»ùÅç ÁáÉÄ¤µ¤ó¡Ë¡Ú²èÁü⑥¡Û
¡Ö¡Ê·ò¿Î¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡Ë2½µ´Ö¡¢Â©»Ò¤È¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿Ì¿¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤ËÃå¼Â¤ËÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÁòµ·¤Î¸å¡¢Â©»Ò¤Î¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¡¢Æ±ÁëÀ¸Êý¡¢ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆàÎÉ¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤È½¸¤Þ¤ê¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢1¿Í¤Î³ØÀ¸¤¬¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê·ò¿Î¤µ¤ó¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¡Ë
¡Ø¤ª¤Ð¤µ¤ó¡¢·ò¿Î¡¢¤Ê¤ó¤Ç»à¤Ê¤Ê¤¢¤«¤ó¤«¤Ã¤¿¤ó¡©Áê¼ê¤Î±¿Å¾¼ê¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ó¡©·ò¿Î¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ó¡©¤â¤··ò¿Î¤¬°¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÍ¤é¤¤¤¤¡£¤Û¤ó¤Þ¤Î¤³¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡Ù
»ö¸Î¤Î¤¢¤ÈÁáÉÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢·ò¿Î¤µ¤ó¤ÎÍ§¿Í¤é¤È¡¢¿¿Áê¤òµæÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡£
¡Ê»ùÅç ÁáÉÄ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¿¿Áê¤ò¤È¤Ë¤«¤¯²¿¤È¤·¤Æ¤Ç¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×
ÁáÉÄ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸½¾ì¸¡¾Ú¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÂÞ¤ÎÃæ¤ËÊñÃú...ÈÈ¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤é»É¤·»¦¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ê»ùÅç ÁáÉÄ¤µ¤ó¡Ë¡Ú²èÁü⑦¡Û
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¸½¾ì¸¡¾Ú¤·¡¢¸øÊ¿¤ÊÁÜºº¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾¤ò·Ù»¡½ð¡¦¸¡»¡Ä£¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Â©»Ò¤¬»ö¸Î¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¸¶°ø¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£ÁáÉÄ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢½ðÌ¾³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤«¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê»ùÅç ÁáÉÄ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹ÔÆ°¤ÎÃæ¤«¤éÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¡£Âç¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¸«¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÁÜºº¤¬¸øÊ¿¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÌÜ·â¼Ô¤â¤¤¤Ê¤¤»ä¤Î½»¤ó¤Ç¤ë¤è¤¦¤ÊÃÏÊý¤ÎÆ»Ï©¾å¤Ç¤ª¤¤¿¸òÄÌ»ö¸Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
ÁáÉÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ë°äÂ²¤Î¤Ê¤«¤Ë¡Ö·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤¬¸øÊ¿¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢Á´¹ñ¤ËÂ¿¤¯¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤¹¡£
³èÆ°¤Î¤Ê¤«¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¢¤ë°äÂ²¤Ï¡¢ÁáÉÄ¤µ¤ó¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°äÂ²¡Ë
¡Ö»ä¤â20Ç¯Á°¤Ë²ÈÂ²¤òË´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÜºº¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ïº£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼êÄó¤²ÂÞ¤ÎÃæ¤ËÊñÃú¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÈ¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¿Í¤ò»É¤·»¦¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
»ùÅç¤µ¤ó¤È·ò¿Î¤µ¤ó¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ï»ö¸Î¸½¾ì¤òË¬¤ì¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ÎÁö¹Ô¡¦Ää»ß¼Â¸³¤ä¡¢ ¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈÆ±¤¸¹â¤µ¤Î¼Ö¤òÍÑ°Õ¤·¤¿Áö¹Ô¼Â¸³¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ö¥ìー¥¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¤ò·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¤é¹Ô¤Ã¤¿¸½¾ì¸¡¾Ú¤Î·ëÏÀ¤Ï¡Ö¹Ô¤¯¼ê¤òÁË¤Þ¤ì¤ÆÄä¤Þ¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Ë¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÊý¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
»ùÅç¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢·Ù»¡¤Ë¼«¤é¹Ô¤Ã¤¿¸½¾ì¸¡¾Ú¤ÎÊó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·Â³¤±¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
