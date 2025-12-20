¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡ÙºÇ½ª²ó¤Ç¡È¿¿ÈÈ¿Í¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡¡´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡õ¿·ÌÚÍ¥»Ò¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â
¡¡Ëè½µÅÚÍË21»þ¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¡£12·î20ÆüÊüÁ÷¤ÎºÇ½ª²ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢W¼ç±é¤Î´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤È¿·ÌÚÍ¥»Ò¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¡È¥É¤Î»Ò¡É¤ÎÀµÂÎ¡õÂè9ÏÃ¤Îµ¾À·¼Ô¤ÏÃ¯¡©¡¡¡Ö¥«¥Î¥ó¡×¤«¤éÅ¸³«¤ò¹Í»¡
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÎ¢ÀÚ¤êÈÓ¡Ù¡ÊÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥¬¥¯¥«¥ï¥µ¥¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¹Í»¡¥ß¥¹¥Æ¥êー¥É¥é¥Þ¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ï¥¯¥é¥¹¤Î¥êー¥ÀーÅªÂ¸ºß¤Ç¡Ö¥¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¼Â²È¤ÎÅÉÁõ²°¤ò·Ñ¤¤¤À°ì»ù¤ÎÉã¡¦¹âÌÚ¾¤ò´ÖµÜ¡¢¹âÌÚ¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡Ö¤É¤Î»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¸½ºß¤Ï¡ÈÈþ¿Í¤¹¤®¤ëµ¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë±î¶¶±à»Ò¤ò¿·ÌÚ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤Ë¸þ¤±¤Æ´ÖµÜ¤Ï¡Ö¡È¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¿·ÌÚ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«»ä¼«¿È¤â³Ú¤·¤ß¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Ï12·î6ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè8ÏÃ¤ÎAVOD¡Ê¹¹ðÉÕ¤Æ°²èÇÛ¿®¡ËºÆÀ¸²ó¿ô¡Ê8Æü´ÖºÆÀ¸¡Ë¤¬366Ëü²ó¤òµÏ¿¤·¡¢Æü¥Æ¥ì¥É¥é¥ÞÎòÂå1°Ì¤ò4ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê¹¹¿·¡£¤µ¤é¤ËTVer¥Èー¥¿¥ëºÆÀ¸¿ô¤Ï4,812Ëü²ó¡Ê12·î17Æü»þÅÀ¡¿´ØÏ¢Æ°²è¤ò´Þ¤à¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Î¹ç·×ºÆÀ¸¿ô¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¡ÊTVer Data MarketingÄ´¤Ù¡Ë¡£
¥³¥á¥ó¥È´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡Ê¹âÌÚ¾Ìò¡Ë¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤Ä¤¤¤ËºÇ½ªÏÃ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Âè8ÏÃ¤Þ¤Ç¤ÎÂæËÜ¤Ï¤«¤Ê¤êÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÌã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âè10ÏÃ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¸µ¤Ë¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·ëËö¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ë½Ï¹Í¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È´ÆÆÄ¤«¤é°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢ºÇ½ª·èÄê¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤Ï¡È¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤Þ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´¶³Ð¤È°Õ¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ª²ó¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·ÌÚÍ¥»Ò¡Ê±î¶¶±à»ÒÌò¡Ë¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª²ó¤Ç¤¹¡ª¡¡Âè9ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Ï¢Â³»¦¿Í¤ÎÈÈ¿Í¤¬È½ÌÀ¤·¾×·â¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¥¿ー¥Üー¤Î»à¤Ï¹âÌÚ¤ä±à»Ò¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¾×·â¤ÈÈá¤·¤ß¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡£³§¤µ¤ó¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹Í»¡¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã¯¤«¤Î¹Í»¡¤¬Àµ¤·¤¤¡¦´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âª¤¨Êý¤ä´¶¤¸Êý¤¬°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£¿¿¼Â¤Ï1¤Ä¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë1¤Ä¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤Ê£»¨¤µ¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç»Ä¹ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡©¡¡Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡©¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤äÈ¯¸À¤Ë¡¢¤è¤êÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸«¤É¤³¤í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÁ°È¾¤Ï¤Û¤È¤ó¤É4¥«¥Ã¥È¤À¤È´ÆÆÄ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿!!¡¡¤É¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«»ä¼«¿È¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤â¤¼¤Ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë