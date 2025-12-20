¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¤«¤éÃî¤¬¤ï¤¯¡ª¡©¡Ö¥«ー¥Ú¥Ã¥È¥Óー¥È¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥«¥Ä¥ª¥Ö¥·¥à¥·¤ÎÀ¸ÂÖ¤äÍ½ËÉË¡¤òÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡Ú2025Ç¯¡¦RSK»³ÍÛÊüÁ÷¤ÎÇÛ¿®µ»ö 11°Ì¡¿14,652ËÜ¡Û
Á¡°Ý¤ä´¥Êª¤ò¿©¤Ù¤ë¡Ö¥Ò¥á¥Þ¥ë¥«¥Ä¥ª¥Ö¥·¥à¥·¡×¤Îµ»ö¤ò¸ø³«¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¤«¤éÃî¤¬¤ï¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê£¿ô¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¥Ò¥á¥Þ¥ë¥«¥Ä¥ª¥Ö¥·¥à¥·¡¡¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©
³²Ãî¶î½ü¤ÎÀìÌç²È¡¢ÅìÍÎ»º¶È¤ÎÂçÌîÎµÆÁ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥Ä¥ª¥Ö¥·¥à¥·¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¥«ー¥Ú¥Ã¥È¥Óー¥È¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨RSK»³ÍÛÊüÁ÷¤¬¡¢º£Ç¯2025Ç¯1·î～12·î10Æü¤Þ¤ÇÇÛ¿®¤·¤¿14,652ËÜ¤Îµ»ö¤Î¤¦¤Á¡¢11ÈÖÌÜ¤ËÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö¤òºÆ·Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤ÎÀ¼
¨¡¨¡¡Ö³¤³°¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥é¥°¤«¤é¥«¥Ä¥ª¥Ö¥·¥à¥·¤¬¤ï¤¤¤Æº¤¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£RSK»³ÍÛÊüÁ÷¤ÎÊóÆ»ÉôÆâ¤Ç¤â¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥â¥í¥Ã¥³¤ÇÇã¤Ã¤¿å°Ýß¤«¤é¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ãî¤¬½Ð¤ÆÍè¤¿¡×¤È¤¤¤¦Èï³²Êó¹ð¤â¡Ä¡£ËÜÅö¤ËÌñ²ð¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÊÅìÍÎ»º¶È¡¡ÂçÌîÎµÆÁ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö±Ñ¸ì·÷¤Ç¤¹¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤È°ã¤Ã¤Æ¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Î¾å¤Ë·¤¤Î¤Þ¤Þ¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Ãî¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¥«¥Ä¥ª¥Ö¥·¥à¥·¤Ï¡¢Á´ÈÌ¤Ë´¥Áç¤·¤¿¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×
¨¡¨¡ÍÓÌÓ¤Î¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö´¥Áç¤·¤¿¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡×¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¿©¤Ù¤ë½¬À¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡Ö¹ü³ÊÉ¸ËÜºî¤ê¡×¤â
¡ÊÅìÍÎ»º¶È¡¡ÂçÌîÎµÆÁ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÌÓ¤äÎÚ¡¢´¥Áç¤·¤¿´³¤·Æù¾õÂÖ¤Î¤È¤³¤í¤À¤±¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£¥«¥Ä¥ª¥Ö¥·¥à¥·¤ÎÃç´Ö¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¥Ð¥ê¥Ð¥ê¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¡Ê¥Ï¥é¥¸¥í¥«¥Ä¥ª¥Ö¥·¥à¥·¤ä¥È¥Ó¥«¥Ä¥ª¥Ö¥·¥à¥·¤Ê¤É¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î½¬À¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¾®Æ°Êª¤Î¹ü³ÊÉ¸ËÜ¤ÎºîÀ½¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÊÅìÍÎ»º¶È¡¡ÂçÌî¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ïÎà¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Û¤Ü¥Ò¥á¥Þ¥ë¥«¥Ä¥ª¥Ö¥·¥à¥·¡Ú²èÁü②¡Û¤À¤±¤¬¿¢Êª¼Á¤â¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢µ²²î¤Ë¤â¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤É¤¥Ò¥á¥«¥Ä¥ª¥Ö¥·¥à¥·¤È¤¤¤¦¤Î¤â½Ð¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¿©¤ÙÊª¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ì¤Ð¤Û¤«¤Ë¤â½Ð¸½¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Ä¥ª¥Ö¥·¥à¥·¤Ï¤â¤È¤â¤È¤ÏÄ»¤ä½Ã¤ÎÁã¤Ç¤â¤è¤¯¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¡¢¥«¥Þ¥¥ê¥¿¥Þ¥´¥«¥Ä¥ª¥Ö¥·¥à¥·¤È¤¤¤¦¥«¥Þ¥¥ê¤ÎÍñ¤ò¿©¤¤¿Ô¤¯¤¹¤â¤Î¤¬¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÖÍÄÃî¤Î²èÁü¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç»²¹Í¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ñ¤¬Á´Á³¥«¥Ä¥ª¥Ö¥·¥à¥·¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¡¢¥Þ¥µ¥«¥«¥Ä¥ª¥Ö¥·¥à¥·¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ì¤¬¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ø¥Þ¥µ¥«¥«¥Ä¥ª¥Ö¥·¥à¥·¡Ù¡£¥«¥Ä¥ª¥Ö¥·¥à¥·¤ÎÃç´Ö¤ÎÀ®Ãî¤Ï´Ý¤Ã¤³¤¤¾®È½·¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º°ìÈÌÅª¤Ê¥«¥Ä¥ª¥Ö¥·¥à¥·¤¬¤³¤Á¤é¡Ú²èÁü③¡Û¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥Þ¥µ¥«¥«¥Ä¥ª¥Ö¥·¥à¥·¤ÎÀ®Ãî¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¾®¤µ¤Ê¥«¥ß¥¥ê¥à¥·¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¡ª¡Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¤Ç¡¢¥á¥¹¤Ë¤ÏæÂ¤¬¤Ê¤¯¡¢ÌÓÃî¤Î¤è¤¦¤ÊÍÄÃî¤¬ÊÑ¿È¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Þ¥µ¥«¥«¥Ä¥ª¥Ö¥·¥à¥·¤Î»Ñ¤Ï¡Ä¡ª¡©
¨¡¨¡¤½¤Î¥Þ¥µ¥«¥«¥Ä¥ª¥Ö¥·¥à¥·¤¬Èó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¯¡¢²èÁü¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é»ñÎÁ¤ò»²¹Í¤ËÉ®¼Ô¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü④¡Û¤Ï¡Ú²èÁü③¡Û¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢³Î¤«¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¥«¥Ä¥ª¥Ö¥·¥à¥·¡ª¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÊÂçÌî¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥Þ¥µ¥«¥«¥Ä¥ª¥Ö¥·¥à¥·¤ÎÂç¤¤µ¤Ï2～2.5mm¤¯¤é¤¤¤È¾®¤µ¤ÊÃî¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤â¡Ø¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤ì¤¬¥«¥Ä¥ª¥Ö¥·¥à¥·¡ª¡©¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥¦¥Á¥å¥¦¤ÎÃç´Ö¤Ç¡¢¥ª¥¹¤ÏæÂ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â½À¤é¤«¤¯¡¢¤½¤ÎÈô¤Ö»Ñ¤Ï¡Ø¥«¡Ù¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¼å¼å¤·¤¤¥æ¥¹¥ê¥«¤Î¤è¤¦¤ÊÈô¤ÓÊý¤·¤«´Ñ»¡¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÖÅöÁ³æÂ¤Î¤Ê¤¤¥á¥¹¤ÏÈô¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ò¤º¤ê¤º¤êÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡Ä¡£¤³¤ó¤Ê»Ñ¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½»¤à¤È¤³¤í¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ì¾¸Å²°¡¢µþÅÔ¡¢Âçºå¤Ê¤É¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢Ãî¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Î´Ö¤Ç¤ÏÍÌ¾¤ÊÃî¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¸©¤Ç¤âÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤ËÇîÊª´Û¤Ê¤É¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë¥±ー¥¹¤¬³Î¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÊÂçÌî¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢ÇîÊª´Û¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÈ¯À¸¤¹¤ëÃî¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¼Â¤Ï¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¤Ï¤½¤³¤½¤³¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Û¤½¤Ü¤½¤ÈÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥µ¥«¥«¥Ä¥ª¥Ö¥·¥à¥·¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ø¥Þ¥µ¥«¥«¥Ä¥ª¥Ö¥·¥à¥·¤À¡ª¡Ù¤È¤ï¤«¤ëÊý¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤âÊ¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥µ¥«¥«¥Ä¥ª¥Ö¥·¥à¥·¡¢¡Øodd beetle¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÌõ¤»¤Ð¡Ø´ñÌ¯¤Ê¥³¥¦¥Á¥å¥¦¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢½À¤é¤«¤¯Ìõ¤¹¤È¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤ÊÃî¡Ù¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤é³¤³°¤Ç¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ãî¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤Þ¤µ¤«¡ª¤Ê¥«¥Ä¥ª¥Ö¥·¥à¥·¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥¨¥µ¤Ï¤Û¤«¤Î¥«¥Ä¥ª¥Ö¥·¥à¥·¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢´¥Áç¤·¤¿Æ°Êª¼Á¤¬¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ú¥Ã¥È¤Î´¥Áç¥¨¥µ¡¢´¥Êª¡¢´¥Áç¤·¤¿»ä¤¿¤Á¤Î¿©¤Ù¤³¤Ü¤·¡¢È±¤ÎÌÓ¤äÈéÉæ¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡ÖÅöÁ³¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÈ¯À¸¤·¤¿¤é³²Ãî¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¤³¤Î¾®¤µ¤Ê¾®¤µ¤ÊÆ±µï¿Í¡ÊÃî¡©¡Ë¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¤Þ¤µ¤«¡ª¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¥«¥Ä¥ª¥Ö¥·¥à¥·¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È
¨¡¨¡¥«¥Ä¥ª¥Ö¥·¥à¥·¤ò¶î½ü¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©
¡ÊÅìÍÎ»º¶È¡¡ÂçÌîÎµÆÁ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤ª¤¦¤Á¤ÎÃæ¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º¬µ¤¤è¤¯¤ªÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢¾²¤ËÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¤â¤Î¡¢°ú¤½Ð¤·¤ä²¡¤·Æþ¤ì¤Ë²¡¤·¹þ¤á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤È¤¤É¤ÌÏÍÍÂØ¤¨¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢É÷ÄÌ¤·¤ÈÌÜ¤¬ÆÏ¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¤¬Í½ËÉ¤Ë¤ÏÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤Ä¤ë¤Ä¤ë¤ÎÌÌ¤ÏÅÐ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ä
¿©¤ÙÊª¤Ï
¡¦´¥Áç¿©ÉÊ¤ÏÌ©ÊÄÍÆ´ï¤ä¥Á¥ã¥Ã¥¯ÂÞ¤ÎÃæ¤ÇÊÝÂ¸¤¹¤ë
¡¦Ê´¤ä¥«¥¹¤Ê¤É¤¬Î¯¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦»þ¡¹ÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¡×
¡Ö°áÎà¤Ï
¡¦°áÎà¤ò¤·¤Þ¤¦Á°¤ËÀöÂõ¡¦¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¡Ê´ÀÈ´¤¤òËº¤ì¤º¤Ë¡ª¡Ë
¡¦°áÎà¤ÏÎÃ¤·¤¯¤Æ¡Ê10¡î°Ê²¼¤Ë¤¹¤ë¤ÈÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯´¥Áç¤·¤¿¾ì½ê¤ÇÊÝ´É¤¹¤ë¡Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î°áÁõ¥±ー¥¹¤Ê¤É¤ÏÅÐ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾å¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¦°áÎàÍÑËÉÃîºÞ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë
¡¦¤¿¤ó¤¹¤Ï°áÂØ¤¨¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï°ú¤½Ð¤·¤ò³°¤·¤Æ¤¿¤ó¤¹¤ÎÃæ¤Þ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë
¡¦Éþ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Äß¤ë¤·¤ÆÉ÷ÄÌ¤·¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ª¤¯¡×
¡ÖÀ®Ãî¤ò»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë
¡¦Çò¤¤²Ö¡Ê¥¥¯¤ÎÃç´Ö¡Ë¤òÉô²°¤Ë¾þ¤ëÁ°¤ËÃî¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë
¡¦ÀöÂõÊª¤ò¤È¤ê¹þ¤àºÝ¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤â¤Á¤³¤à¡ÊÇò¤¤ÀöÂõÊª¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ç¤¹¡Ë¡×
¤³¤Þ¤á¤ÊÁÝ½ü¡¢À°ÍýÀ°ÆÜ¤¬Í½ËÉ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£