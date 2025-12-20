¡Ú¼õ¸³¥×¥í¤¬ÃÇ¸À¡Û¡Ö²áµîÌä¤Ç¼õ¸³¼ÔÊ¿¶Ñ¤òÄ¶¤¨¤¿¤é»Å¾å¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¡Ä¤Ç¤â¤³¤³¤Ç¿Æ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È
Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¤¹¤ë6Ç¯À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼õ¸³Ä¾Á°´ü¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤â¿¤Ó¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆºÇ½ªÅª¤Ê»ÖË¾¹»¤äÊ»´ê¹»¤ò·è¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¹çÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡© »ÖË¾¹»¹ç³Ê¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö²áµîÌäÂÐºö¡×¤ä¡ÖÄ¾Á°´ü¤Î¿´¹½¤¨¡×¤Þ¤Ç¤¬°ìºý¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¡ØÃæ³Ø¼õ¸³¡¡ÂçµÕÅ¾¤Î»ÖË¾¹»Áª¤Ó¤È²áµîÌäÂÐºö¡¡ÎáÏÂºÇ¿·ÈÇ¡Ù¡Ê°ÂÏ²µþ»ÒÃø¡Ë¤«¤éÈ´¿è¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌäÂê¤Î¸«¶Ë¤áÎÏ¤òËá¤¯¡×¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë
¡¡»ä¤¿¤Á¥×¥í¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼õ¸³¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤Ë¡Ö»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤«¡Ö»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¤ÇÂÇ¤Á¼ê¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¡×È½Äê¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¡¢²áµîÌä¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÂÐºö¤â¤»¤º¡¢ËÜÈÖ3¥ö·îÁ°¤Ë½é¤á¤Æ²ò¤¤¤¿Âè°ì»ÖË¾¹»¤Î²áµîÌä¤ÎÅÀ¿ô¤¬¡¢¡Ö¼õ¸³¼ÔÊ¿¶Ñ°Ê¾å¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»Ò¤Ï¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤äÇ¯ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ç³Ê¼ÔÊ¿¶Ñ¤È¼õ¸³¼ÔÊ¿¶Ñ¤Î³«¤¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»Å¾å¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¾õÂÖ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌäÂê¤Î¸«¶Ë¤áÎÏ¤òËá¤¯¡×¤³¤È¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ½ñ¤ÎP¡¥180¤Î¼ê½ç¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¢þ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿ÌäÂê¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÆÀÅÀ¤·¡¢¡ß¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡Ö¼Î¤ÆÌä¡×¤Î¸«¶Ë¤á¤òÁÇÁá¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ç³Ê¼Ô¤ÎÂçÂ¿¿ô¤¬Àµ²ò¤¹¤ëÌäÂê¤ÇÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤âÈó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê²òÅú¤Î¡ÖÀºÅÙ¡×¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬»ê¾åÌ¿Âê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤É¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢½Î¤ä¸ÄÊÌ»ØÆ³¡¢²ÈÄí¶µ»Õ¤ÎÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤·È½ÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡½ª¤ï¤Ã¤¿²áµîÌä¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¼è¤êÁÈ¤à»þ¤Ë¤Ï¡¢½é²ó¤Î¤è¤¦¤Ë°ì¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ò²ò¤¯É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»»¿ô¤Ï¡¢´Ö°ã¤¨¤¿Ãæ¤Ç¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÌäÂê¡Ê¢þ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¡¢¢¤¤È¤·¤Æ²ò¤±¤ë¤â¤Î¡Ë¤ò¡¢P¡¥182¤Ç»»½Ð¤·¤¿À©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ç²ò¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤Ã¤¿²áµîÌä¤Ï¡¢´ü´Ö¤ò¤ª¤¤¤ÆºÆÅÙ¼è¤êÁÈ¤Þ¤»¤Æ¼«¿®¤ò²óÉü¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»Å¾å¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÄ´¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂÐºöÉÔÂ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡ÊP¡¥188»²¾È¡Ë¡£
²áµîÌä¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é
¡¡½Î¤Ê¤É¤Î»ØÆ³¤Ç¡¢Áá¡¹¤Ë²áµîÌä¤ò½ª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¬¤¤¡¢3¥ö·î°Ê¾åÁ°¤Ë²ò¤¤¤¿²áµîÌä¤ÎÀµ³Î¤ÊÅú¤¨¤ÏËº¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ò¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¡£
¡¡Æ±¤¸²áµîÌä¤ò²¿ÅÙ¤â²ò¤«¤»¤¿¤ê¡¢20Ç¯Á°¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ²ò¤«¤»¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ËÜÈÖ¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢²ò¤¤¤¿ÆüÉÕ¤¬¸Å¤¤¤â¤Î¤«¤é¡Êµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤é¡Ë½Í¡¹¤È²ò¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤â¤¦²ò¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¸å²ù¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
*ËÜµ»ö¤Ï¡¢¡ØÃæ³Ø¼õ¸³¡¡ÂçµÕÅ¾¤Î»ÖË¾¹»Áª¤Ó¤È²áµîÌäÂÐºö¡¡ÎáÏÂºÇ¿·ÈÇ¡Ù¡Ê°ÂÏ²µþ»ÒÃø¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò´©¡Ë¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£