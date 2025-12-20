¡Ö¼êÈ´¤¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿Í¡×¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢¡ÈÇ¾¤Î»ÅÁÈ¤ß¡É¤ËÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ú°å»Õ¤¬²òÀâ¡Û
¼¼²¹22¡Á24¡î¤¬
»Å»ö¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡ª
¡¡´Ä¶¾Ê¤Ï2005Ç¯¤«¤é¥¯¡¼¥ë¥Ó¥º¤ò¿ä¾©¤·¡¢²Æ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¼¼²¹¤ò28¡î¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÌ¾»Ä¤Ê¤Î¤«¡¢º£¤â²Æ¤Ë¤Ï¼¼²¹28¡î¤È¤¹¤ë²ñ¼Ò¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Ï«Æ¯°ÂÁ´±ÒÀ¸Ë¡¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼¼¤Îµ¤²¹¤¬18ÅÙ°Ê¾å28ÅÙ°Ê²¼µÚ¤ÓÁêÂÐ¼¾ÅÙ¤¬40¡ó°Ê¾å70¡ó°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢¼¼²¹28¡î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¹â¤¹¤®¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ø¥ë¥·¥ó¥¹©²ÊÂç³Ø¤È¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ð¡¼¥¯¥ì¡¼¹ñÎ©¸¦µæ½ê¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Å»ö¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ê²¹ÅÙ¤Ï¡¢21¡Á22¡î¤Ç¡¢30¡î¤Ç¤Ï¡¢22¡î¤Î¼¼²¹¤ËÂÐ¤·¤Æ»Å»ö¸úÎ¨¤¬8.9¡óÄã²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼¼²¹21¡Á25¡î¤Ç¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢25¡Á32¡î¤Î´Ä¶¤Ç¤Ï1¡î¾å¤¬¤ë¤´¤È¤Ë»Å»ö¸úÎ¨¤¬Ìó2¡óÄã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Å»ö¸úÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤é¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¼¼²¹¤Ï22¡Á24¡î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó²¹ÅÙ¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬»Å»ö¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
