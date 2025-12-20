¡ÚÄ¶ÊÝÂ¸ÈÇ¡ÛÀ¤³¦°ì¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»ÊýË¡
ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤äÀÇ¶â¤Î´ðËÜ¤«¤é¡¢ÁêÂ³Áè¤¤¤ÎºÛÈ½Îã¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³Ø¤Ö¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ãø¼Ô¤ÏÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¤ÎµÌ·ÄÂÀ»á¤Ç¡¢ÁêÃÌ¼ÂÀÓ¤Ï5000¿ÍÄ¶¡£¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¡¢°ä¸À½ñ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¡¦Â£Í¿ÀÇ¡¢ÉÔÆ°»º¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¡¢³Æ¼ï¼êÂ³¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤«¤éÁêÂ³¤Î¸½¼Â¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÂ£Í¿ÀÇ¤Î¿·¥ë¡¼¥ë¡×Åù¡¢ÁêÂ³¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÆü¤Ï¡ÖÁêÂ³ÀÇ¤Î´ðËÜ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦ºÝ¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÁêÂ³ÀÇ¤È¤Ï¡¢¡Ö3000Ëü±ß¡Ü600Ëü±ß¡ßË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¡×¤È¤¤¤¦»»¼°¤Ç·×»»¤·¤¿¡¢´ðÁÃ¹µ½ü¤òÄ¶¤¨¤ë°ä»º¤ò»Ä¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤«¤«¤ëÀÇ¶â¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ºË¡ÄêÁêÂ³Ê¬ÄÌ¤ê¤Ë°ä»º¤òÊ¬¤±¤ë
¡¡¤Þ¤º¡¢°ä»º³Û¤¬´ðÁÃ¹µ½ü¤òÄ¶¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÄ¶¤¨¤¿¶â³Û¤ËÄ¾ÀÜ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤ò¾è¤¸¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤¦¥ï¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ðÁÃ¹µ½ü¤òÄ¶¤¨¤¿¶â³Û¤Ï¡¢³ÆÁêÂ³¿Í¤¬²¾¤ËË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤ÇÁêÂ³¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤·¤¿¶â³Û¤Ç³ä¤ê¿¶¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢°ä»º³Û¤¬1²¯4800Ëü±ß¡ÊË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤ÏºÊ¤È»Ò2¿Í¡Ë¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢1²¯4800Ëü±ß¤«¤é´ðÁÃ¹µ½ü4800Ëü±ß¤ò°ú¤¤¤¿1²¯±ß¤È¤¤¤¦¶â³Û¤ò¡¢ºÊ¤Ë5000Ëü±ß¡¢»Ò¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì2500Ëü±ß¤º¤Ä¤È¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Ç²¾¤Î³ä¤ê¿¶¤ê¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î³ÆÁêÂ³¿Í¤Ë³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤¿¶â³Û¤ËÂÐ¤·¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤ò¾è¤¸¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤Ï²¼¿Þ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¿Þ¤Î¹µ½ü³Û¤È¤Ï¡¢ÀÇ³Û·×»»¤ò´ÊÊØ¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡·ë²Ì¡¢ºÊÊ¬¤¬800Ëü±ß¡¢»Ò¤É¤âÊ¬¤¬³Æ325Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È¡¢800Ëü±ß¡Ü325Ëü±ß¡Ü325Ëü±ß¡á1450Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î1450Ëü±ß¤¬²ÈÂ²Á´ÂÎ¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤Î1450Ëü±ß¤ò¡¢³ÆÁêÂ³¿Í¤¬¼ÂºÝ¤ËÁêÂ³¤·¤¿°ä»º¤Î³ä¹ç¤Ë±þ¤¸¤ÆÇ¼ÀÇ¤·¤Þ¤¹¡£°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢³ÆÁêÂ³¿Í¤¬3Ê¬¤Î1¤º¤ÄÁêÂ³¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢1450Ëü±ß¤Î¤¦¤Á¡¢3Ê¬¤Î1¤Ç¤¢¤ë483Ëü±ß¤º¤Ä¤ò³ÆÁêÂ³¿Í¤¬Ç¼ÀÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢ºÊ¤¬2Ê¬¤Î1¡¢Ä¹ÃË¤¬0¡¢Ä¹½÷¤¬2Ê¬¤Î1¤È¤¤¤¦Ê¬¤±Êý¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢1450Ëü±ß¤Î¤¦¤Á¡¢ºÊ¤¬725Ëü±ß¡¢Ä¹ÃË¤¬0¡¢Ä¹½÷¤¬725Ëü±ß¤òÇ¼ÀÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤¬ÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£¤Þ¤È¤á¤ë¤È¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ç´°àú¡ª ÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»¤ÎÎ®¤ì
¡°ä»º¤Î¹ç·×³Û¤«¤é´ðÁÃ¹µ½ü¤ò°ú¤¯
¢²¾¤ËË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤ÇÁêÂ³¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤·¤¿¶â³Û¤ò³ä¤ê¿¶¤ë
£³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤¿¶â³Û¤Ë¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤ò¤«¤±¤Æ²ÈÂ²Á´ÂÎ¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤ò·×»»¤¹¤ë
¤¼ÂºÝ¤ËÁêÂ³¤·¤¿³ä¹ç¤Ë±þ¤¸¤ÆÇ¼ÀÇ³Û¤ò·è¤á¤ë
¡¡¼ÂºÝ¤ËÁêÂ³¤·¤¿°ä»º³Û¤ËÀÇÎ¨¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡¢²¾¤ËË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤ÇÁêÂ³¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤·¤¿°ä»º³Û¤ËÀÇÎ¨¤ò¤«¤±¤ë¥×¥í¥»¥¹¤òÆ§¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢°ä»º¤ÎÊ¬¤±Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÍÍøÉÔÍø¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤âÀè¤Û¤É¤Î²ÈÂ²¤¬¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢ºÊ¤¬Á´³ÛÁêÂ³¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¶â³Û¤ËÄ¾ÀÜÀÇÎ¨¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢1²¯±ß¡ß30¡ó¡Ý700Ëü±ß¡á2300Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤ÇÊ¬¤±¤¿¾ì¹ç¤ÎÀÇ³Û¤Ï1450Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢850Ëü±ß¤âÁêÂ³ÀÇ¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤¬ÁêÂ³ÀÇ¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²¤ÎËÜÅö¤Î°Õ¸þ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¬¤±Êý¤Ç¤â²ÈÂ²Á´ÂÎ¤ÎÁêÂ³ÀÇ³Û¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¡ÖË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤ÇÁêÂ³¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤·¤¿²¾¤Î¶â³Û¡×¤ËÁêÂ³ÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤ÎÄ¶½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¤³¤Î·×»»ÊýË¡¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î½ÅÍ×¤ÊÀ¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÁêÂ³ÀÇ¤ÏÁêÂ³¿Í¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼Á¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·×»»¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢´ðÁÃ¹µ½ü¤âÁý¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤â´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢°ä»º1²¯±ß¡¦ÁêÂ³¿Í1¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢´ðÁÃ¹µ½ü3600Ëü±ß¤ò°ú¤¤¤¿¸å¤Î6400Ëü±ß¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡ÊË¡ÄêÁêÂ³Ê¬1Ê¬¤Î1¡Ë¤ËÀÇÎ¨¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¹âÀÇÎ¨¤Ï30¡ó¡ÊÁêÂ³ÀÇ1220Ëü±ß¡Ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Æ±¤¸°ä»º1²¯±ß¤Ç¤âÁêÂ³¿Í¤¬2¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢´ðÁÃ¹µ½ü4200Ëü±ß¤ò°ú¤¤¤¿¸å¤Î5800Ëü±ß¤ò¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¡Ê2Ê¬¤Î1¡Ë¤Ç³ä¤ê¿¶¤ê¤·¤¿¶â³Û2900Ëü±ß¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÇÎ¨¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¹âÀÇÎ¨¤Ï15¡ó¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤¹¡ÊÁêÂ³ÀÇ770Ëü±ß¡Ë¡£ÁêÂ³¿Í¤¬1¿ÍÁý¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ºÇ¹âÀÇÎ¨¤¬2Ê¬¤Î1¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÏÁêÂ³¿Í¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦À¼Á¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÀ¼Á¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐºö¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤Î°ìÉôÈ´¿è¡¦²ÃÉ®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë