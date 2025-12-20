¾¾Ê¿·ò¡ßÄ¶¤È¤Àë¤¬¡ØÇ¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡Ù¤ÇºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤!?SP¥³¥é¥Ü¡ª¹ÈÇò½Ð¾ì²Î¼ê¤â¼¡¡¹ÅÐ¾ì
12·î31Æü16»þ¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ç¡ØÂè58²ó Ç¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¥Æ¥ìÅì¤¬¸Ø¤ëÇ¯Ëö¹±Îã²ÎÆÃÈÖ¤âº£Ç¯¤Ç58²óÌÜ¡£È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Î¼ê¤¬Ã¯¤â¤¬¸ý¤º¤µ¤á¤ëÌ¾¶Ê¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡¢ºòÇ¯Æ±ÍÍ¡¢¿ÀÆàÀî¡¦ÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø¥°¥êー¥ó¥Ûー¥ë¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æー¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤Ë²Ã¤¨¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°ìÉôÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ëÂç¤ß¤½¤«¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¶õµ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡ØÇ¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡Ù¤òÁ÷¤ë¡£
Ã¯¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡Ìµ»öÊüÁ÷¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤½¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò¡¢¤¼¤Ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¡£
¢£¾¾Ê¿·ò¤ÈÄ¶¤È¤Àë¤¬¥Ó¥Ð¥µ¥ó¥Ð
¹á¼è¿µ¸ã¡¢½ãÎõ¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ðー¡Ä¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¡ØÇ¯Ëº¤ì¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ç¶¥±é¤·¤Æ¤¤¿¾¾Ê¿·ò¡£º£Ç¯¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¦Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¤Î6¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥ÐII¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¶â¿§¤Ëµ±¤¯¡È¥Þ¥Ä¥±¥ó¡É¤È¡¢ºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡ÈÄ¶¤È¤Àë¡É¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡Ä¶¥¥é¥¥é¡ª¡¡Ä¶¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡¡¤ÊÄ¶ºÇ¶¯¤Ê¥³¥é¥Ü¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¢£É¹Àî¤¤è¤·¤¬¡ØÇ¯Ëº¤ì¡ÙÉü³è
º£Ç¯¤â²ÎÍØ³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌÌ¡¹¤¬¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¡£¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î½Ð¾ì²Î¼ê¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
ÃíÌÜ¤Ï2024Ç¯8·î¤Ë²Î¼ê³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿É¹Àî¤¤è¤·¡£2022Ç¯°ÊÍè¡ØÇ¯Ëº¤ì¡Ù¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¤¤è¤·¤Î¥º¥ó¥É¥³Àá¡×¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¤è¤·¥³ー¥ë¤¬¡ª¡¡È¬Âå°¡µª¤ÎÌ¾¶Ê¤â¾ð´¶Ë¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£
¡Ö¹ÈÇò¤ÎÂç¥È¥ê¤Ç¡Ø¥º¥ó¥É¥³¡Ù¤ò²Î¤Ã¤¿°ÊÍè¤Î¶ÛÄ¥´¶¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ëÉü³è¥¹¥Æー¥¸¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¤æ¤«¤ê¤¢¤ëÃÏ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿Ì¾¶Ê¤â¡£100¶Ê¥³¥ó¥µー¥È´°¾§¤Î²÷µó¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤Å·Æ¸¤è¤·¤ß¤¬ÅÐ¾ì¡£ÃÏ¸µ¡¦Âçºå¤Ø¤Î°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÂåÉ½¶Ê¡ÖÆ»ÆÜËÙ¿Í¾ð¡×¤òÎÏ¶¯¤¯²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£¹ÈÁÈÎòÂåºÇÂ¿½Ð¾ìµÏ¿¤ò¹¹¿·Ãæ¤ÎÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¤Ï¡¢Ç½ÅÐ¤ÎÉü¶½¤ò´ê¤¤²Î¤¤Â³¤±¤ë¡ÖÇ½ÅÐÈ¾Åç¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
ÍèÇ¯¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëºäËÜÅßÈþ¤Ï¡¢¥Ó¥êー¡¦¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¤Þ¤¿·¯¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡×¤òÈäÏª¡£º£Ç¯9·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿û¸¶¹§¤Ø¤ÎÄÉÅé¤ò¶»¤ËÇ®¾§¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ ¡È¹ÈÇò¤±¤ó¶Ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î»°»³¤Ò¤í¤·¡¢¥Ç¥Ó¥åー30¼þÇ¯¤´ÅöÃÏ¥½¥ó¥°¤Î½÷²¦¡¦¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤Ï¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤Î¤È¤¤ËÈäÏª¤·¤¿¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ®ÉÂÀ¸³è¤ò·Ð¤Æ¡¢º£Ç¯¡¢²Î¼ê³èÆ°¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»ÔÀîÍ³µªÇµ¤âÅÐ¾ì¡£10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡È¤¢¤é¤¿¤Ê²Î¼ê¿ÍÀ¸¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡Ö¿·¾Ï¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Ï¤¢¤é¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»ÔÀî¤¬ÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤ÇÉ¬¤º²Î¤¦¤È¤¤¤¦¡ÖÌ¿ºé¤«¤»¤Æ¡×¡£ºÆ¤Ó²Î¤¨¤ë´î¤Ó¤ò¶»¤ËºÆ¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿º²¤Î²ÎÀ¼¤ò¡¢¤ªÊ¹¤Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¢£¿åÃ«Àé½Å»Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー´¶Æ°¤È¾Ð¤¤¡Ê!?¡Ë¤Î¥¹¥Æー¥¸
Í§¶á¤Î¿ÆÍ§¡¦¿åÃ«Àé½Å»Ò¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÌ´¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡É¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¡£ËÙÆâ¹§Íº¤È¤Ï¡ÖÅÔ²ñ¤ÎÅ·»È¤¿¤Á¡×¤ò¥àー¥É¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë²Î¾§¤·¡¢ÀîÃæÈþ¹¬¤È¤Ï³¤¸¶ÀéÎ¤¡¦ËüÎ¤¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÂçºå¥é¥×¥½¥Ç¥£ー¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÌÁÍ§¤¿¤Á¤È¤Ï¡¢¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤ÎÄêÈÖ¤ò²Î¾§¡£ÁÒ¤¿¤±¤·¡Ê¥í¥Ðー¥È ½©»³Îµ¼¡¡Ë¤È¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ PART II¡×¡¢¸æºê¿Ê¡ÊÆ£°æÎ´¡Ë¤È¤Ï¡Ö3Ç¯ÌÜ¤ÎÉâµ¤¡×¤òÇ®¾§¡£¤½¤ó¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Ï¤Ê¤¼¤«ÂçÇú¾Ð¤¬!?
¤½¤·¤Æ¡¢èß¤ß¤¤ª¡Ê¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó °ËÃ£¤ß¤¤ª¡Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¢¤ÎÀé¾»É×¤È¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡£¼Â¤ÏÀé¤ÎÄï»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëèß¡£¤½¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò»Õ¾¢¡¦Àé¤âÆ±¤¸ÅìËÌ¿Í¤È¤·¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¤·¤¿µ®½Å¤Ê»ÕÄï¶¦±é¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
6»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤Ï¤º¤µ¤Ê¤¤Ì¾¶Ê¡×¤Î¿ô¡¹¡¢¹ë²Ú²Î¼ê¤ÎÌ´¤Î¶¥±é¡£2025Ç¯ºÇ¸å¤Î°ìÆü¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡ØÇ¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡Ù¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤½¤¦¡£
¢£Áí³Û2026Ëü±ß¤Î¤ªÇ¯¶Ì¤òÅö¤Æ¤è¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü
1·î27Æü¤«¤é1·î3Æü¤Î´ü´Ö¡¢¥Æ¥ìÅì·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÈÖÁÈÆâ¤Ç°ìÉô¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤ª¤«¤·¤¤¡×ÉôÊ¬¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤ª¤«¤·¤¤¡×ÉôÊ¬¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤éÊó¹ð¤¹¤ë¤ÈÃêÁª¤Ç100Ì¾¤Ë20Ëü±ßÊ¬¡¢1Ì¾¤Ë26Ëü±ßÊ¬¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È·ô¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡Ö¥Æ¥ìÅì¤Ê¤Ë¤«¤ª¤«¤·¤¤Ç¯ËöÇ¯»Ï¡×¤Ç¸¡º÷¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ØÂè58²ó Ç¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡Ù
12/31¡Ê¿å¡Ë16:00～21:55
ÊüÁ÷¶É¡§¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¢TVQ¶å½£ÊüÁ÷
»Ê²ñ¡§ÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡¢ÃÝ²¼·Ê»Ò¡¢Ãæ»³½¨À¬
½Ð±é¡§ÀÄ»³¿·¡¢½©¸µ½ç»Ò¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¢»ÔÀîÍ³µªÇµ¡¢°ìÇ·¿¹Âç¸Ð¡¢¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡¢°ËÆ£ºé»Ò¡¢¥¤¥ë¥«¡¢Âç·î¤ß¤ä¤³¡¢µÖ¤ß¤É¤ê¡¢ÇðÌÚÍ³µª¡¢¼í¿Í¡¢ÀîÃæÈþ¹¬¡¢ÌÚÂ¼Å°Æó¡¢¥¯¥ß¥³¡¢ÁÒ¤¿¤±¤·¡Ê¥í¥Ðー¥È ½©»³Îµ¼¡¡Ë¡¢¹áÀ¾¤«¤ª¤ê¡¢¶å½ÅÍ¤»°»Ò¡¢¸àÂå²Æ»Ò¡¢¾®ÎÓ¹¬»Ò¡¢¥µー¥«¥¹¡¢ºæÀµ¾Ï¡¢ºäËÜÅßÈþ¡¢ÅçÄÅ°¡Ìð¡¢SHOW-WA¡¢Àé¾»É×¡¢ÅÄÊÕÌ÷Íº¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¢Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡¢Ä»±©°ìÏº¡¢ÃæÈø¥ß¥¨¡¢¤Ê¤«¤¶¤ï¤±¤ó¤¸ex.H2O¡¢Ä¹»³ÍÎ»Ò¡¢¿·¾Â¸¬¼£¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¢È«»³¤ß¤É¤ê¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢Ê¡ÅÄ¤³¤¦¤Ø¤¤¡¢Æ£¤¢¤ä»Ò¡¢ºÙÀî¤¿¤«¤·¡¢ËÙÆâ¹§Íº¡¢BORO¡¢Á°ÀîÀ¶¡¢¾¾ºê¤·¤²¤ë¡¢¾¾Ê¿·ò¡¢MATSURI¡¢èß¤ß¤¤ª¡Ê¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó °ËÃ£¤ß¤¤ª¡Ë¡¢¸æºê¿Ê¡ÊÆ£°æÎ´¡Ë¡¢»°Âô¤¢¤±¤ß¡¢¿åÃ«Àé½Å»Ò¡ÊÍ§¶á¡Ë¡¢¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡¢»°ÅÄÌÀ¡¢»°»³¤Ò¤í¤·¡¢¿¹¸ýÇî»Ò¡¢»³ÆâØª²ð¡¢»³ÅÄÂÀÏº¡¢»³ËÜ¥ê¥ó¥À¡¢»³ËÜ¾ùÆó¡¡¤Û¤«¡Ê¢¨¸Þ½½²»½ç¡Ë
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.tv-tokyo.co.jp/nanikaokashiitx2025/
¡ØÂè58²ó Ç¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.tv-tokyo.co.jp/toshiwasure25/