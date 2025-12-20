Æü·Ð225ÀèÊª¡§20ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ¡á770±ß¹â¡¢5Ëü330±ß
¡¡20Æü6»þ00Ê¬¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2026Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ770±ß¹â¤Î5Ëü330±ß¤ÇÌë´Ö¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü9507.21±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï822.79±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï1Ëü1324Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3432.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ47.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ48.84¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 50330¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+770¡¡¡¡¡¡ 11324
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 50330¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+780¡¡¡¡¡¡199711
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3432.5¡¡¡¡¡¡¡¡ +47.5¡¡¡¡¡¡ 13858
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 30960¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+400¡¡¡¡¡¡¡¡ 712
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 652¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+6¡¡¡¡¡¡¡¡ 666
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
