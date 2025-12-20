¡Ú¥Í¥³Ì¡²è¡Û¤³¤¿¤ÄÉÛÃÄ¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¿²¤ë°¦Ç!?¤½¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÇ¤Ï¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÂ¿¿ô
¡ÚÌ¡²è¤òÆÉ¤à¡Û¤³¤¿¤ÄÉÛÃÄ¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¿²¤ëÇ¤À¤¬¡Ä!?
ÀèÆü¡¢¡Øµ¯¤³¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Ì¡²è¤òX(µìTwitter)¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦Ç¡¦¥¥å¥ë¥¬¤È¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÁÏºîÌ¡²è¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¥å¥ëZ(@kyuryuZ)¤µ¤ó¡£X¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï90.1Ëü¿Í(2025Ç¯12·î15Æü¸½ºß)¡¢º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ëÌ¡²è¤â9.1Ëü¤¤¤¤¤Í(2025Ç¯12·î15Æü¸½ºß)¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤Ì¡²è²È¤À¡£
¥¥å¥ë¥¬¤Ï¤È¤¤É¤¸å¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¡¼¥¿¤¬¤Ä¤¤¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¤·¤Ã¤Ý¤¬¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤è¤¦¤À¡£
¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ª¤Ï¤è¡Á¡×¤È°§»¢¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥Õ¡¼¥¿¤¬Ä«¤Î»ÙÅÙ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¥å¥ë¥¬¤Ï¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥Õ¡¼¥¿¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£
¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¡¼¥¿¤Ï¤³¤¿¤Ä¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÄ«¿©¤ò¿©¤Ù¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤¿¤ÄÉÛÃÄ¤Î¾å¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¿²¤ë¥¥å¥ë¥¬¤òÈ¯¸«¡ª¿Í¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë¥¥å¥ë¥¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¥å¥ë¥¬¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¿²¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦¥Õ¡¼¥¿¡ªÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤ÀÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤ÎÇ¤â¤³¤¿¤ÄÉÛÃÄ¤Ë¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤è¤¯¿²¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÇ¤Ï¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¡×¤Ê¤É¤Î¶¦´¶¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
