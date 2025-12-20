STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¿©ÉÊ¥¹ー¥Ñー¡Ö¥í¥Ô¥¢¡×¤¬ËÌ³¤Æ»¡¦°°Àî»Ô¤äÂÓ¹­»Ô¤Ê¤É¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

£²£°£³£²Ç¯£²·î¤Þ¤Ç¤ËÆ»Æâ£²£µÅ¹ÊÞ¤Î½ÐÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

°°Àî»Ô¤äÂÓ¹­»Ô¤Ë¿·Å¹ÊÞ¤Î½ÐÅ¹¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿©ÉÊ¥¹ー¥Ñー¡Ö¥í¥Ô¥¢¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë£Ï£É£Ã¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£

»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ç¤Ï£²£°£²£´Ç¯£±£±·î¡¢Æ»Æâ£±¹æÅ¹¤È¤·¤Æ¡ÖCiiNA CiiNA ÆÖÅÄ¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¸½ºß¤Ï£´Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»¥ËÚ»ÔÆâ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï¹¥Ä´¤Ç¡¢£²£°£²£¶Ç¯£±·îÃæ½Ü¤Ë¤ÏË­Ê¿¶èÃæ¤ÎÅç¤Ë·úÀßÃæ¤Î¥Ë¥È¥ê¤Ê¤É¤¬Æþ¤ëÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Ë¡¢Æ»Æâ£µÅ¹ÊÞÌÜ¤Î¡Ö¥í¥Ô¥¢¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

£Ï£É£Ã¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£²£°£³£²Ç¯£²·î¤Þ¤Ç¤ËÆ»Æâ£²£µÅ¹ÊÞ¤Î½ÐÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®Ã®»ÔÁ¬È¡¤ËÊªÎ®µòÅÀ¤ò·úÀß¤¹¤ë¹½ÁÛ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£