ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦À¶µÜ¹¬¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¡ÖÎý½¬¤ò¤·¤Ê¤¤Í¦µ¤¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÀâ¤¯
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¡¢¡ÖÎý½¬¤ò¤·¤Ê¤¤Í¦µ¤¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡19Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö·î´¨¥¼¥Ó¥ª¥É¡¼¥à¡×¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¡£º£µ¨3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë1·³´°Áö¤·¤¿Í×°ø¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖÎý½¬¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢»²²Ã¤·¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÎý½¬¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï°¤¤¤¬¡¢À¶µÜ¹¬¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÀ¨¤¯Èè¤ì¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¤Ç¡¢Èè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼¡¤ÎÆü¤ËÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó143»î¹ç¤ÎÄ¹Ãú¾ì¤òÀï¤¤È´¤¯¾å¤Ç¡¢ÍâÆü¤ËÈèÏ«¤ò¤¿¤á¤Ê¤¤¼«¸Ê´ÉÍý¤Î°ì¤Ä¡£¡ÖÀÎ¤Ï¤è¤¯Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢22Ç¯¥ª¥Õ¤Ë½é¤á¤Æ¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÌøÅÄ¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£¡Ö¡Èº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÎý½¬¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ê¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½é¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¸À¤¦¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤¿¤À¡¢¡Ö½ù¡¹¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯Èè¤ì¤òÈ´¤¡¢¤è¤¯¿²¤Æ¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¥±¥¢¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈèÏ«²óÉü¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤á¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¸Î¾ã¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¡ÖÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¡£µÙ¤à»þ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ß¡¢Íèµ¨¤â1·³¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ò´°Áö¤¹¤ë¡£¡ÊÀ¶Æ£¡¡½ÙÂÀ¡Ë