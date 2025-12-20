¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û1ÉÃ¤Ë´î¤Ó¡¢7ÉÃ¤Ëµã¤¤¤¿½çÅ·Æ²Âç¡¡¥¨¡¼¥¹µÈ²¬¡Ö¤â¤¦¤¢¤ó¤Ê»×¤¤¤ÏÆóÅÙ¤È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
2026Ç¯1·î2¡¢3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ¡£102²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Âç²ñ¤Ë¡¢½çÅ·Æ²Âç³Ø¤Ï15Ç¯Ï¢Â³67²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¡¼¥¹µÈ²¬¡Ö¤â¤¦¤¢¤ó¤Ê»×¤¤¤ÏÆóÅÙ¤È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
1958Ç¯¤ÎÂè34²óÂç²ñ¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿½çÅ·Æ²Âç¤Ï¡¢1966Ç¯¤ÎÂè42²óÂç²ñ¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤Æ°ÊÍè¡¢²áµî11ÅÙ¤â¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤ÎÂè101²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Í½Áª²ñ¤ò¼¡ÅÀ¤È1ÉÃº¹¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤Ç½Ð¾ì¸¢¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÁª¤Ç¤Ï¥·¡¼¥É¸¢¤È¤Ê¤ë10°Ì¤È¤ï¤º¤«7ÉÃº¹¤Î11°Ì¡£1ÉÃ¤Ë´î¤Ó¡¢7ÉÃ¤Ëµã¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Æ¹ç½É¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤±«¤ÎÃæ¡¢Àã¿«¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯ÃÃÏ£¡£Ä¹Ìç½Ó²ð±ØÅÁ´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í½Áª²ñ¤À¤«¤é½¸ÃÄ¤Ç¤ÎÁö¤ê¤âÂç»ö¤±¤ì¤É¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤êºÇ¸å¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡È1ÉÃ¤ÎÂç»ö¤µ¡É¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Äü¤á¤Ê¤¤Áö¤ê¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÎý½¬Á°¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Î¤Ï2¿Í¤Î3Ç¯À¸¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï7¶è¶è´Ö2°Ì¤Î¹¥Áö¤ò¤ß¤»¤¿µÈ²¬ÂçæÆÁª¼ê(3Ç¯)¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ë²Ì¡¢¥¨¡¼¥¹¤é¤·¤¤Áö¤ê¤¬¤Ç¤¤ì¤¤¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡£¤â¤¦¤¢¤ó¤Ê»×¤¤¤ÏÆóÅÙ¤È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸ÅÀîÃ£ÌéÁª¼ê(3Ç¯)¤Ï¡¢Á°²ó¥¢¥ó¥«¡¼10¶è¤òÁö¤ê¡¢7ÉÃ¤Ëµã¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤è¤ê¤â1ÉÃ¤Î½Å¤ß¤ò¼«³Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¤¿¤«¤¬1ÉÃ¤Ç¤¹¤±¤É¤µ¤ì¤É1ÉÃ¡¢¤·¤Ã¤«¤êºï¤ê½Ð¤¹¤ó¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÎý½¬¤ä»î¹ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
1ÉÃ¤òÄü¤á¤Ê¤¤Áö¤ê¡¢·ã¤·¤¤±«¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜÉ¸¤ò¸«¿ø¤¨¤Þ¤¹¡£Í½Áª²ñ¤Ø¸þ¤±¤Æ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¸Â³¦¤Þ¤Ç¼«¤é¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
»Ø´ø´±¤Ï¡Ö±«¤Ç½¸ÃæÎÏ¤âÄã²¼¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢µîÇ¯¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸À¤¦¤È¤Ï¤ë¤«¤Ë¤¤¤¤¥¿¥¤¥à¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸å¤í¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Áí¹çÎÏ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡È¢º¬¤Î¼Ú¤ê¤ÏÈ¢º¬¤ÇÊÖ¤¹
·Þ¤¨¤¿10·î¤ÎÍ½Áª²ñ¡£ÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤ò¼¨¤¹¤È¤¡£Á°²ó¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡¢7ÉÃº¹¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¸ÅÀîÁª¼ê¤¬ÎÏ¶¯¤¯½¸ÃÄ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¥¨¡¼¥¹µÈ²¬Áª¼ê¤ÏÆüËÜÁª¼ê¥È¥Ã¥×½¸ÃÄ¤Ë¤Ä¤¥¿¥¤¥à¤ò²Ô¤®¤Þ¤¹¡£µÈ²¬Áª¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¸Ä¿Í26°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¡Ö1ÉÃ¤òÄü¤á¤Ê¤¤Áö¤ê¡×¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¿½çÅ·Æ²Âç¤Ï¡¢Á´°÷¤¬Á´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¡¢Æ²¡¹¤Î2°Ì¤Ç15Ç¯Ï¢Â³67²óÌÜ¤ÎÈ¢º¬Ï©¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Áí¹çÎÏ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢¥ß¥¹¤Î¤Ê¤¤±ØÅÁ¤ÇÁí¹çÎÏ¤ÇÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÄ¹Ìç´ÆÆÄ¡£
µÈ²¬Áª¼ê¤Ï¡Öº£²ó¤¤¤¤Î®¤ì¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢²¾¤Ë°¤¤Î®¤ì¤Ç¤âÎ©¤ÁÄ¾¤»¤ë¤Î¤¬¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎÌò³ä¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áö¤ê¤òËÜÂç²ñ¤Ç¤â¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¯¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¢º¬¤Î¼Ú¤ê¤ÏÈ¢º¬¤ÇÊÖ¤¹¡£1ÉÃ¤Ë´î¤Ó7ÉÃ¤Ëµã¤¤¤¿½çÅ·Æ²Âç¤¬¿·½Õ¤ÎÉ÷¤ò¿á¤«¤»¤Þ¤¹¡£