¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬Íèµ¨¤Î¿·³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Î¥µ¥¦¥ê¥ó¡¦¥é¥ªÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬19Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Ã±Ç¯·ÀÌó¤ÇÇ¯Êð¤ÏÌó1²¯1000Ëü±ß¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¸å¡¢Àµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î±¦ÏÓ¤Ç16ºÐ¤ÇÆâÌî¼ê¤È¤·¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¹ñºÝFAÁª¼ê¤È¤·¤Æ·ÀÌó¡£23Ç¯¤ËÅê¼êÅ¾¸þ¤·¡¢ºò¥ª¥Õ¤Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨8.10¤Ç9·î¤ËÀïÎÏ³°¤Ë¡£¥¦¥¨¡¼¥Ð¡¼¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤ÇºÆ¾º³Ê¤·¡¢6»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨3.52¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨ºÇÂ®154¥¥í¤Î¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤¬¡¢Èá´ê¤Î¥ê¡¼¥°V¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£