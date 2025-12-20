¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡Ã«Àî¸¶·òÂÀ¤¬¼Ì¿¿¤âÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤â¤È¤ë¡ª¡ÖËÜÎÝÂÇ¿ô¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×
¡¡¼Ì¿¿¤âÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤â¤È¤ë¡ª¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÃ«Àî¸¶·òÂÀÊá¼ê¡Ê28¡Ë¤¬19Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢700Ëü±ßÁý¤Î¿äÄêÇ¯Êð2200Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£Áý³ÛÊ¬¤Î»È¤¤Æ»¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö»Ò¶¡¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»£¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤¤¤¥«¥á¥é¤òÇã¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÉã¿Æ¤Î´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤ÎÃ±ÆÈ¼«¼ç¥È¥ìÁ°¤Ë²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤¬¤¢¤ê¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¥«¥á¥é¤ò¸«¤Æ¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©20Ëü±ß¡©¤½¤ó¤Ê¹â¤¤¤Î¡×¤ÈÊ¹¤¹þ¤ß¡£¡Ö¥½¥Ë¡¼¤ò¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ä¥Î¥ó¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡10Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï48»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦264¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¡£Êá¼ê¤Ç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï³«ËëÀï¤ò´Þ¤á11»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ï¶¯ÂÇ¤òÇã¤ï¤ì¤Æ³°Ìî¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÊá¼ê¤Ç¤Î»î¹ç½Ð¾ì¤À¡£¡ÖÉð´ï¤ÏÂÇ·â¡£À¨¤¤¿ô»ú¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¤¤¤·¡È¥¿¥ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡É¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ËÜÎÝÂÇ¿ô¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¡£³¤Ìî¡¢Îæ°æ¤é¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤È¤Î¶¥Áè¤Ë¾¡¤Ã¤ÆÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤òÁý¤ä¤¹°Õµ¤¹þ¤ß¤À¡£
¡¡Ã«Àî¸¶¤Ï¶¯¸ª¤âÉð´ï¤À¡£¡Ö²¿¤È¤«³«Ëë¤«¤é³Í¤ê¤¿¤¤¡×¡£¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Î¥«¥á¥éÆ±ÍÍ¡È¥¥ã¥Î¥óË¤¡É¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯¡£