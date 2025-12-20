Æ£²¬¿¿°Ò¿Í¡¡½Ð±éÃæ¤ÎÉñÂæ¡ÖÃé¿ÃÂ¢¡×ËÙÉô°ÂÊ¼±ÒÌò¤ÇÂ¸ºß´¶¡¡Éã¡¦Æ£²¬¹°¡¢¤«¤é¤Î¶µ¤¨¤È¤Ï
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆ£²¬¿¿°Ò¿Í¡Ê21¡Ë¤¬¸½ºß½Ð±éÃæ¤ÎÉñÂæ¡ÖÃé¿ÃÂ¢¡×¡ÊÅìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¡¢28Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Ç¡¢Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹¾¸Í»þÂå¤Ëµ¯¤¤¿ÀÖÊæÏ²»Î¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âºîÉÊ²½¡£Æ£²¬¤ÏÀÖÊæÏ²»Î¿ï°ì¤Î·õ¹ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëËÙÉô°ÂÊ¼±ÒÌò¤òÌ³¤á¡¢¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿»¦¿Ø¤Ê¤É¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤É¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¿´¤Ç¤¢¤ëÉð»ÎÆ»Àº¿À¤òÂÎ´¶¤·¤¿ºîÉÊ¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¼ç±é¾åÀîÎ´Ìé¡Ê60¡Ë¤¬ÂçÀÐÆâÂ¢½õÌò¡¢Å¨Ìò¡¦µÈÎÉ¾åÌî²ð¤ò¹â¶¶¹îÅµ¡Ê61¡Ë¤¬±é¤¸¤ëÆ±ºî¡£¿Íµ¤¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤ä¼ÂÎÏÇÉ¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢½Å¸ü´¶¤ÈÇ÷ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ºîÉÊ¤Ë¡£µÁ¤È¿®Ç°¤ò´Ó¤¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó³è·à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¿ØºÇÇ¯¾¯¤È¤Ê¤ëÆ£²¬¤ÎÂçÎ©¤Á²ó¤ê¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¸«¤»¤ë¡¢±Ô¤¤ÌÜÎÏ¤ÈÅá¤µ¤Ð¤¤âÏÃÂê¤À¡£
¡¡·Î¸Å¤¬»Ï¤Þ¤ë1¥«·îÁ°¤«¤é¼«ÂðÆ»¾ì¤Ë¤ÆÌÚÅá¤ÇÁÇ¿¶¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢È´Åá¤äÊâ¤Êý¤Ê¤É»ø¤È¤·¤Æ¤Î½êºî¤ò¶À¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¸¦µæ¡£ÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤¬ÉñÂæ¾å¤Ç²Ö³«¤¤¤¿¡£
¡¡±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Éã¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÆ£²¬¹°¡¢¡Ê79¡Ë¤«¤é¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡ÖÆ²¡¹¤ÈÀá¤È¤·¤Æ¤Î¿´¹½¤¨¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¾ï¤Ë¥É¥ó¤È¹½¤¨¤í¡£¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÙÉô°ÂÊ¼±Ò¤Î¿Í³Ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¶¯¤¯½Ð¤ëÌò¤É¤³¤í¡£ÉñÂæ¾å¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¤½¤Î°Õ»×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£Åá¤Î½êºî¤ä»¦¿Ø¤Ë¤Ï¡ÖÉã¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿Æ£²¬Î®¤ÎÅá¤ÎÆ°¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ç¤Ï¡ÖÅá¤ä¡¢ÂÎ¤ò½ÀÆð¤Ë»È¤¦»¦¿Ø¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î´¶³Ð¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£Åìµþ¸ø±éÀé½©³Ú¤Îº£·î28Æü¤Ë¤Ï¡¢22ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡ÖÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ï¥¤¥ä¡¼¤Ê¤É¤ÎÂç¤¬¤«¤ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£±ÇÁü¤Ç¤ÎËÜ³Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î¼ã¼ê¥Û¡¼¥×¤Î¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸ø±é¤ÏÅìµþ¤Û¤«¡¢Ì¾¸Å²°¡¢¹âÃÎ¡¢ÉÙ»³¡¢Âçºå¡¢¿·³ã¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£