¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÛJFA¤¬2026Ç¯ÆüÄø¤òÈ¯É½¡¡6·î¡ÈÍ¥¾¡¡ÉÌÜ»Ø¤¹WÇÕ³«ºÅ¡¡3·îËö¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀï¤ËÂç²ñÄ¾Á°¤Î5·îËö¤Ë¤â¶¯²½»î¹ç
ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï19Æü¡¢2026Ç¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½Ç¯´Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï4·î1Æü¤Ë¶¯¹ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢6·î11Æü¤«¤éFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¤Ë½Ð¾ì¡£½éÀï¤Ï¡¢6·î15Æü³«ºÅ¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿WÇÕÄ¾Á°¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤·¤Æ5·î31Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2026¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢6·î1Æü¡Á9Æü¤Þ¤Ç¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥Ç¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
WÇÕ¸å¤Ë¤Ï¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2026¤¬2»î¹ç¡¢¥¥ê¥ó¥«¥Ã¥×¥µ¥Ã¥«¡¼2026¤â2»î¹çÁÈ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ä¡¢½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó 2026Ç¯ÆüÄø¡Û3·î23Æü¡Á31Æü¡¡¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥Ç¡¼
3·î31Æü¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀï(¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
5·î31Æü¡¡¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2026(ÂÐÀïÁê¼êÄ´À°Ãæ)(Åìµþ/¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
6·î1Æü¡Á9Æü¡¡¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥Ç¡¼
6·î15Æü¡¡FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026 ¥ª¥é¥ó¥ÀÀï(¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥À¥é¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
6·î21Æü¡¡FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026 ¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï(¥á¥¥·¥³¡¦¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤)
6·î26Æü¡¡FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026 ÂÐÀïÁê¼êÌ¤Äê(¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥À¥é¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
9·î24Æü¡¡¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2026(ÂÐÀïÁê¼êÄ´À°Ãæ)(µÜ¾ë/¥¥å¡¼¥¢¥ó¥É¥¨¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
9·î28Æü¡¡¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2026(ÂÐÀïÁê¼êÄ´À°Ãæ)(¹Åç/¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç)
10·î1Æü¡¡¥¥ê¥ó¥«¥Ã¥×¥µ¥Ã¥«¡¼2026(ÂÐÀïÁê¼êÄ´À°Ãæ)(¿ÀÆàÀî/²£ÉÍ¹ñºÝÁí¹ç¶¥µ»¾ì)
10·î5Æü¡¡¥¥ê¥ó¥«¥Ã¥×¥µ¥Ã¥«¡¼2026(ÂÐÀïÁê¼êÄ´À°Ãæ)(Åìµþ/¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
11·î9Æü¡Á17Æü¡¡¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥Ç¡¼
12·î26Æü¡Á31Æü¡¡¹ñÆâ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×