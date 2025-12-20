°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡¢¿ÊÅ¸¾ÇÅÀ¡¡ÊÆ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹â´±¶¨µÄ
¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÈÊÆ¹ñ¤Ï19Æü¡¢ÏÂÊ¿°Æ¤ò½ä¤Ã¤ÆÊÆÆîÉô¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¹â´±¶¨µÄ¤ò³«¤¯¡£ÀïÆ®½ª·ë¸å¤ËÊÆ²¤¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Ë´Ø¤·¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¾ÇÅÀ¡£²¤½£Í»Ö¹ñ¤¬¸¡Æ¤¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÎÉôÂâÇÉ¸¯¤Ë¥í¥·¥¢¤Ï¶¯¤¯È¿È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÁÐÊý¤¬¼õ¤±Æþ¤ì²ÄÇ½¤Ê·Á¤òÃµ¤ê¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¡ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡¢¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¤Îµ¼Ô¤Ï¡¢¶¨µÄ¤Ë¤Ï±ÑÆÈÊ©¤ä¥È¥ë¥³¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¹â´±¤é¤â»²²Ã¤¹¤ë¤ÈX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¶á¤¯¥í¥·¥¢¤È¤â¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¹â´±¶¨µÄ¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¡£¸½»þÅÀ¤ÇÊÆ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤è¤ë3¼Ô¶¨µÄ¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡19Æü¤ÎÊÆ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹â´±¶¨µÄ¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤é¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÏÂÊ¿¸ò¾ÄÃ´ÅöÆÃ»È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é¥¦¥á¥í¥Õ¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦¹ñËÉ²ñµÄ½ñµ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¹ç°Õ¤Î¤á¤É¤¬Î©¤Æ¤ÐË¬ÊÆ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£