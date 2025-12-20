TBS¡ÖÊóÆ»¤ÎÆü2025¡×28ÆüÊüÁ÷¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Î¾¾Â¼º»Í§Íý¡Ö»ä¤âÊì¤Ë¤Ê¤ë£±¿Í¤È¤·¤Æ¡Ä¡×
TBS¤Ï28Æü¸áÁ°9»þ54Ê¬¤«¤é6»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÊóÆ»¤ÎÆü2025¡×¤ò¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤«¤éÄ¾·ë¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î½ÅÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡ª¡Á·ãÆ°¤Î¾¼ÏÂ100Ç¯¤¬ºî¤Ã¤¿º£¤ÎÆüËÜ¡Á¡×¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÁ·¾ìµ®»Ò¡Ê50¡Ë¡¢Æ±¶É¤Î°æ¾åµ®Çî¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê41¡Ë¡¢½Ð¿åËã°á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê41¡Ë¤Î¡ÖN¥¹¥¿¡×¥¥ã¥¹¥¿¡¼¿Ø¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£
ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÁíÍýÃÂÀ¸¡¢ÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡¢Áªµó¤È¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÌäÂê¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö100Ç¯¤Î²¹¸ÎÃÎ¿·¡×¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÎò»ËÅªÇØ·Ê¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ê¡¢º£¤Ë¤É¤¦·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÃµ¤ë¡£¤Þ¤¿¡È¥Æ¥ì¥ÓÇÐÍ¥Âè1¹æ¡É¹õÌøÅ°»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤òÈëÂ¢±ÇÁü¤È¿¶¤êÊÖ¤ëÃæ¤Ç¡¢¾¼ÏÂ100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤òÐíâ×¡Ê¤Õ¤«¤ó¡Ë¡£¿©¤äÎ®¹Ô¡¢Ê¸²½¤ÎÊÑÁ«¤Ë¤â¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ç¤Ï·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¾¾Â¼º»Í§Íý¡Ê33¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢´ßÃ«Íö´Ý¡Ê24¡Ë¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¾¾°æ¥±¥à¥ê¡Ê32¡Ë¡¢±Æ»³Í¥²Â¡Ê24¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¾¾Â¼¤Ï¡Öº£Ç¯1Ç¯¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¤Î°Û¾ïµ¤¾Ý¤äºÒ³²¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ïº£Ç¯¤Î´Á»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿·§¤ÎÌäÂê¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷À½é¤ÎÁíÍý¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ï¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª²Á¹â¤ÇÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÇº¤ß¤äÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àï¸åÆüËÜ¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¿ÏÂ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤éº£Ç¯1Ç¯¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤É¤¦¸«¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤âÊì¤Ë¤Ê¤ë1¿Í¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ò¤É¤¦¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£