¡Ú¥Î¥¢¡ÛOZAWA¡¡º£Ç¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤Ë°ÛµÄ¤¢¤ê!?¡ÖÍèÇ¯¤ÎMVP¤Ï¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ç³ÎÄê¤À¤Ê¤È¡Ä¡×
¡¡£Í£Ö£Ð¤Ëà¤¢¤Î¿Íá¤¬°ÛµÄ¤¢¤ê¡ª¡ª¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¤Îà£Ô£è£å¡¡£Ò£å£á£ì¡¡£Ò£å£â£å£ìá¤³¤È£Ï£Ú£Á£×£Á¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡ÖÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÀ©Äê£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î·ë²Ì¤Ë·ãÏÀ¤À¡£Ç¯´ÖºÇ¹â»î¹ç¾Þ¡Ê¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¡Ë¤³¤½¼õ¾Þ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡Ê£Í£Ö£Ð¡Ë¤òÆ¨¤·¤¿¤½¤Î¶»Ãæ¤Ï¡Ä¡£
¡¡¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¼õ¾ÞÄ¾¸å¤Ë¤â°ÂÖ¤ò¤Ä¤¤¤¿£Ï£Ú£Á£×£Á¤À¤¬¡¢¶»¤ÎÆâ¤Ï¤ä¤Ï¤ê²º¤ä¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Æü¤ò²þ¤á¤Æ£Í£Ö£ÐÁª¹Í·ë²Ì¤Î´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥×¥í¥ì¥¹³¦Á´ÂÎ¤ÎÇÔËÌ¤À¡ª¡×¤ÈÃÇºá¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ä¥Ñ¥ï¡¼¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤¬º£Ç¯£±Ç¯¤«¤±¤Æ¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç£Í£Ö£Ð¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¾åÃ«º»Ìï¡©¡¡à¥¢¥¤¥É¥ëÇä¤êá¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¼è¤ë¤È¤¤¤¦»ÄÇ°¤µ¡£Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«Çä¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¶¯ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÀåË¯¤Ï¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÉðÃÎ³¤ÀÄ¡Ê£Ä£Ä£Ô¡¿£Ì£Ä£È¡Ë¤Ë¤â¸þ¤¯¡££Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¡ÖÈà¤Ïº£Ç¯¿ô»î¹ç¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¥À¥ó¥µ¡¼¤À¤±¤É¡¢¤É¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤è¤ê¤âÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤ÆµÒ¤â¸Æ¤Ù¤ë¡£·ë¶É¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¾Þ¤Ëµ±¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¸½¾õ¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤ÈÍ«¤¦¡£¡ÖÀï¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÉ¾²Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥×¥í¥ì¥¹³¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÎÇÔËÌ¤À¡Ä¤È¡¢°ðÂ¼¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ÂÖ¤Î¤è¤¦¤ÊÃÇºá¤ò£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î£Ù£ï£ó£è£é£ë£é¡¡£É£î£á£í£õ£ò£á¡Ê°ðÂ¼°¦µ±¡Ë¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£±·î£±Æü¤ÎÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ç¤½¤Î°ðÂ¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ë¡ØÍèÇ¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£Í£Ö£Ð¤Ï¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ç³ÎÄê¤À¤Ê¡£¤À¤Ã¤ÆÃ¯¤è¤ê¤âÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ò³°¤Ë¹¤á¤é¤ì¤ë¤â¤ó¡£º£Ç¯¤ÎÁª¹Í´ð½à¤¬ÍèÇ¯¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤Ê¡Ù¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»ä¡¢Æ»¾ì¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤âàË½Ïªá¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤«¤éµ×¡¹¤ËÀ¡¤ó¤ÀÌÜ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡Ö¤Ç¤â¡¢»ä¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¾åÃ«¤µ¤ó¤¬£Í£Ö£Ð¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Î¾ï¼±¤¬´°Á´¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¾Î»¿¡£¡Ö»ä¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¼«Í³¤Ç¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤Í¡¢¿·¿Í¾Þ¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÉðÃÎ¤µ¤ó¤¬¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¶È³¦Á´ÂÎ¤¬²¼¹ßÀþ¤À¤È´í×ü¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤½¤ì¤â¡Ø¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¤³¤¦¤Ç¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦à¥×¥í¥ì¥¹¥¦¥è¥¯áÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¬¤º¤Ã¤È¤¤¤ë¤«¤é¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Öº£²ó¡¢¤½¤ó¤Ê¸Å¤¤¹Í¤¨Êý¤òÅì¥¹¥Ý¤¬ÈÝÄê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£³×Ì¿¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÉ½¾´¼°¤â´Þ¤á¤Þ¤À¤Þ¤À°ì¶ÚÆì¤Ç¤¤¤«¤Ê¤½¤¦¤À¡Ä¡£