¡Ú¹Åç¡Û°éÀ®Áª¼ê¤Î»ÙÇÛ²¼¾º³Êà¸·³Ê²½á »Ä¤ê£³ÏÈ¤Ç¤â¡Ö°ì·³¤ÎÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¡×
¡¡¹Åç¤ÏÍèµ¨£³Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë½õ¤Ã¿Í¡¦¥Æ¡¼¥é¡¼¡¦¥Ï¡¼¥óÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¹ç°ÕÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¡¢»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤¬£¶£·¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±£°·î¤Ë¿·¤¿¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿£²¿Í¤ò´Þ¤á¡¢ÁíÀª£±£°¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿°éÀ®Áª¼ê¤¬Íèµ¨¿·¤¿¤Ë»ÙÇÛ²¼¤Ë¾º³Ê¤¹¤ëÆ»¤Ï¡¢¤è¤ê¶¹¤Ìç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£·£°¿Í¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿Áª¼ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯¤ÎÆ±»þ´ü¤è¤ê¤ÏÏÈ¤Î¿ô¤Ï³Î¤«¤ËÂ¿¤¤¡£ºòÇ¯¤Ï¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç£²¿Í¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç»ÙÇÛ²¼¤Ï£¶£¸¿Í¡££²·î¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥¤¥ó¸å¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¢¤ë£±ÏÈ¤Ï£²£°£²£µÇ¯¡¢£²£¶Ç¯¤È¤â¤ËÆ±ÍÍ¤Ç¡¢£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥×Á°¤«¤é°éÀ®¤¬¾º³Ê²ÄÇ½¤ÊÏÈ¤Ï¼Â¼Á¡Ö£±¡×¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¼Â¼Á£²ÏÈ¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µåÃÄ´´Éô¤â¡Ö´ÊÃ±¤Ë¤Ï¡Ê»ÙÇÛ²¼¤Ë¡Ë¾å¤²¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥¥ã¥ó¥×°Ê¹ß¤ËÆÍ½Ð¤·¤¿¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢½Å¤¤¹ø¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ëµó¤¬¤ë¤Î¤¬¶áÇ¯¡¢°éÀ®¤«¤é¾º³Ê¤·¤¿»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë°ì·³ÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Íèµ¨½¢Ç¤£´Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡ËÀ¯¸¢°Ê¹ß¤â£´¿Í¤¬»ÙÇÛ²¼¤Ë¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°ì·³ÄêÃå¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤À³§Ìµ¤À¡£
¡¡ÆÃ¤ËÌî¼ê¤Ï£²£°Ç¯¤Î°éÀ®£±°Ì¤Ç¡¢£²£²Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¾º³Ê¤·¤¿ÆóËóæÆ°ìÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬ÌÜÎ©¤Ä°Ê³°¤Ï°ì·³ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ²ÔÆ¯¤¹¤ë¥á¥É¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¾õ¶·¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÏÊÔÀ®¥Õ¥í¥ó¥È´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö¼ÂºÝ¡¢»ÙÇÛ²¼¤Ë¾º³Ê¤µ¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÌÂ¤¦¤È»×¤¦¡£¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤â´ðËÜ¡¢°éÀ®Áª¼ê¤¬¡¢»ÙÇÛ²¼¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Ø°ì·³¤ÎÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ù¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¡£»ÙÇÛ²¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢°éÀ®Áª¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÏÈ¤Ï¹¤¬¤ì¤É¡¢Ìç¸Í¤Ï¤è¤ê¶¹¤¯¡½¡½¡£Íèµ¨¤ÎÀÖ¥Ø¥ë·³ÃÄ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢°éÀ®¤«¤é¤Î»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤Ø¸þ¤±¤¿àÀþ°ú¤á¤Ï¡¢¤è¤ê¸·¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£