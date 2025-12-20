ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡ÖÂè1»ÒÃÂÀ¸¥³¥á¥ó¥È¡×¤ò¡ÈÂ¾¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿¡É·è¤á¤Ä¤±¤Ë»ëÄ°¼Ô·ãÅÜ¡Ä¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Î¡ÈÀµÂÎ¡É¥Ý¥í¥ê¤ÇÂç±ê¾å¤Î¡È°ø±ï¡É¤â¡Ú2025Ç¯¤Î¡È±ê¾å»ö·ïÊí¡É¡Û
¡¡2025Ç¯¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¡È»ö·ï¡É¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ»ï¤¬·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤¯¤ËÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿µ»ö¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¡È±ê¾å»ö·ïÊí¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ê4·î20ÆüÇÛ¿®µ»ö¤òºÆ·Ç¡£µ»ö¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¡¡4·î20Æü¡¢²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë´§ÈÖÁÈ¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤ËÊüÁ÷40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÀ¸ÊüÁ÷¤ÎÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Ëè½µ¡È¥Û¥Ã¥È¡É¤ÊÏÃÂê¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤éÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù¤â¡¢ÊüÁ÷Ä¾Á°¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤È¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Î´Ö¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢Âè1»Ò¤Î¡ÖÌ¼¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÏÂÅÄ¤ÎÈ¯¸À¤¬ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î20ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢Ì¼¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Î1Ëç¤á¤Ë¤Ï¡¢±ÑÊ¸¤Ç¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿ÃÂÀ¸¤Î´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î²èÁü¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¼¡¤ËÂçÃ«Áª¼ê¤È¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È»×¤·¤¼ê¤¬¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÂ¤Ë¿¨¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ØÂçÃ«²È¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª ·ò¹¯¤ÇÈþ¤·¤¤Ì¼¤ò»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿°¦¤¹¤ëºÊ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¼¤è¡¢»ä¤¿¤Á¤ò¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤µ¤»¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤ÈÆÈÆÃ¤ÊÉ½¸½¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ë¤Ê¤É¡¢º£²ó¤Î½Ð»º¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬¤·¤¿¤¿¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÂçÃ«¤ÎInstagram¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¸ÀÍÕ¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ç¤Ï»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¡¢Åö½é¤ÏÂçÃ«¤Î¡ÈÉ½¸½ÎÏ¡É¤Ë´¶Ã²¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö·ù¤é¤·¤¤¸À¤¤Êý¤À¤±¤É¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤â¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¡ÈÂæËÜ¡É¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÂ¾¿Í¡É¤Ë¤è¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¹¤´¤¯Íý²ò¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÏÂÅÄ¤ÏÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¶¦±é¼Ô¤Î¿ØÆâÃÒÂ§¤«¤é¡ÖÂæËÜ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡ÊÂçÃ«¤«¤é¡Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢Â¾¿Í¤¬½ñ¤¤¤¿¤È·è¤á¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤µ¤º¡¢ÂçÃ«¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë²ûµ¿Åª¤Ê°Õ¸«¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¤â¿ØÆâ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤í¤¦¤È¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¡¢ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯ÀÞ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ø¼ºÎé¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤½¤Î¾ì¤Ç¼Õ¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Î¡È¼Õºá¡É¤Ë¶¦±é¼Ô¤¬¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢¤³¤Î¥È¡¼¥¯¤Î¤¯¤À¤ê¤Ë¡È¥ª¥Á¡É¤Ï¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢X¤Ç¤ÏÏÂÅÄ¤Î¡È·è¤á¤Ä¤±¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÔÂè°ì»ÒÃÂÀ¸¥³¥á¥ó¥È¤òÀìÌç²È¤¬½ñ¤¤¤¿¡¢¤È·è¤á¤Ä¤±È¯¸À¡ª ¼þ¤ê¤¬¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÊªÃÎ¤ê´é¤ÇÈ¯¸À¼è¾Ã¤µ¤º¡Õ¡Ô¡ÖËÜ¿Í¤¬¤³¤ó¤Ê»ö¸À¤¨¤ë¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê»ö¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤ÉÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ÆËÜ¿Í¤À¤í¡Õ¡Ô¡ÖÂæËÜ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ?¡×ÊÑ¤Ê¸À¤¤Êý¤·¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤Ê¤¡¡¼¡£æÆÊ¿¤µ¤ó¤Ë¼ºÎé¤Ç¤¹¤è¡Õ¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù¤ÈÂçÃ«¤Ë¤Ï¡¢·ëº§È¯É½»þ¤«¤é¡È°ø±ï¡É¤¬¤¢¤ë¡£·ÝÇ½µ¼Ô¤¬¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö2024Ç¯2·îËö¤ËÂçÃ«Áª¼ê¤¬·ëº§¤òÅÅ·âÈ¯É½¤·¤¿ºÝ¤â¡¢¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù¤Ç¤ÏÀ¹¤ó¤Ë¤³¤ÎÏÃÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÅö½é¤Ï¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï·ëº§Áê¼ê¤ÎÀµÂÎ¤ò¡Ø°ìÈÌ¤ÎÆüËÜ¿Í½÷À¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÄøÅÙ¤Î¾ðÊó¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯3·î3ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤ÏÆÍÇ¡¡Ø±ü¤µ¤Þ¤¬180cm¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤È¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¤ªÁê¼ê¤ò¡¢¸å¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÈÃÇÄê¤·¤¿¤è¤¦¤ËÈ¯¸À¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¶¦±é¤·¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Ø²¿¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ù¤ÈÀ©¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤µ¤ó¼«¿È¤âÈ¯¸ÀÄ¾¸å¤Ë¡Ø¤¢¤Ã¡Ù¤È¸ý¤Ë¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Î½õ¤±½®¤â¤¢¤Ã¤Æ¡ØÁÛÁü¡¢ÁÛÁü¡Ù¤È¤´¤Þ¤«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÊª·ÝÇ½¿Í¼«¤é¡¢¤ªÁê¼ê¤ò¡ÈÆÃÄê¡É¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤éÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Âç±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¤âÂçÃ«¤Î¡È²ÈÂ²¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÈ¯¸À¤Ç¡¢ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ã¥³ËÜ¿Í¤¬¤½¤ì¤À¤±¡¢ÂçÃ«¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÎ¢ÊÖ¤·¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¼¡¼¡£