¡Ú£Ì£Ì£Ð£×¡Ý£Ø¡Û¿À¼èÇ¦à½÷»Ò½éá¾åÃ«º»Ìï¤Ë¥á¥é¥á¥éÂÐ¹³¿´¡ÖÍèÇ¯¤Ï£Í£Ö£ÐÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤³¤¦¤«¡ª¡×
à¥ß¥¹¥¿¡¼½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹á¤³¤È£Ì£Ì£Ð£×¡Ý£Ø¤Î¿À¼èÇ¦¡Ê£¶£±¡Ë¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼£´£°¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Ë¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£Í£Ö£Ð¼è¤ê¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹Æü¤Ëº£Ç¯ºÇ¸å¤Î¿ÀÅÄÌÀ¿ÀÂç²ñ¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¿·¿Í¤ÎÆ£¸¶¤¢¤à¤¬Á¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¿À¼è¤â¥»¥ó¥À¥¤¥¬¡¼¥ë¥ºÀª¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Âç²ñ¸å¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¿À¼è¤Ï¡ÖµîÇ¯¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿£Ì£Ì£Ð£×¡Ý£Ø¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£ÍèÇ¯¼«Ê¬¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼£´£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¥Ö¥Á¾å¤²¤ë¤è¡×¤ÈÌÜ¤ò¥®¥é¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡¡£´£°¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¿À¼è¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë½ÐÍè»ö¤¬¡£Âç²ñ¤Î£²ÆüÁ°¤Ë¤Ï¡ÖÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÀ©Äê£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¾åÃ«º»Ìï¤¬½÷À½é¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡Ê£Í£Ö£Ð¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÎò»ËÅª²÷µó¤Ë¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿£±£¹£¹£µÇ¯¤È£¹£¸Ç¯¤ËÆ±¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿À¼è¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡ª¡¡ÃË»Ò¤è¤ê¤â½÷»Ò¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤È¤³¤í¤ËÍè¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤ò½é¤á¤Æ¼õ¾Þ¤·¤¿£¹£µÇ¯¤Ë¿À¼è¤Ï½÷»Ò½é¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ì¡Ý£±¡×¤Ç½ÀÆ»½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Æ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¹¥Ù¥È¥é¡¼¥Ê¡¦¥°¥ó¥À¥ì¥ó¥³¤È·ãÆÍ¡£Æ±Ç¯£±£²·î¤Ë¤Ï£×£Á£Ò¤ÇÅßÌÚ¹°Æ»¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢Å·Î¶¸»°ìÏº¡õ¥¦¥ë¥Æ¥£¥â¡¦¥É¥é¥´¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ÎÇ¯¡¢·ë¹½»Ë¾å½é¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤é½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤Ï¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¾Þ¤À¤«¤é¤Í¡¢¿·¤·¤¤Îò»Ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¾åÃ«Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¾åÃ«¤Î¼õ¾Þ¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¡Ö»Ë¾å½é¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡¢½÷»Ò»Ë¾å½é¤Î£Í£Ö£Ð¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï²ù¤·¤¤¤Ê¡£ÍèÇ¯¤Ï£´£°¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤À¤·¡¢Æ±À¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢£Í£Ö£ÐÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤³¤¦¤«¡ª¡×¤È·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤â¥ß¥¹¥¿¡¼½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£