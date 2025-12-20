¡Ö¤Þ¤À°úÂà¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡¡Í§Ìî°ì´õ¤¬»×¤ï¤º¾Ð¤ß¡¡SP4°Ì¤«¤é¸ÞÎØ¤Ø¡Ö¹¬¤»¤Ê·Á¤Ç¡×¡ÚÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û
Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¦ÃË»ÒSP
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£½é¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹Í§Ìî°ì´õ¡ÊÂè°ì½»·ú¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¡¢ÃË»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ç88.05ÅÀ¤Î4°ÌÈ¯¿Ê¡£¥¹¥Ô¥ó¤Ç¤ÎÅ¾ÅÝ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢±éµ»¸å¤Ï¾Ð´é¤òºî¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢¥¹¥±¡¼¥È¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤ÆºÇ¸å¤ËÅÁ¤ï¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡×¤È20Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤ÇÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¡£
¡¡»×¤ï¤ºÆ¬¤ò¤«¤¤¤¿¡£ËÁÆ¬¤Î4¡½3²óÅ¾¤ÎÏ¢Â³¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ËÀ®¸ù¡£Â³¤¯4²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤é¤â²¿¤È¤«»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ô¥ó¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¾ÅÝ¡£¡Ö¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤é¤·¤µÁ´³«¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â´Þ¤á¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ´Éô¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£²ù¤¤¤â»Ä¤ë±éµ»¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¸å¤Ï¾Ð´é¤òºî¤ê¡¢´ÑµÒ¤â²¹¤«¤¤Çï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡27ºÐ¡¢½¸ÂçÀ®¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿Á´ÆüËÜ¡£¡ÖËÍ¤Þ¤À°úÂà¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤âÀª¤¾¤í¤¤¤Ç¡Ø²¶¡¢°úÂà¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥³¡¼¥Á¿Ø¤âÀª¤¾¤í¤¤¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØÂåÉ½¤òÁè¤¦»°±º²ÂÀ¸¤¬95.65ÅÀ¤Ç2°Ì¡£Í§Ìî¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤ÎµÕÅ¾¤òÁÀ¤¦¡£¡Ö²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÁ´Éô¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹¬¤»¤Ê·Á¤Ç½ª¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê±éµ»¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£º£ÅÙ¤Ï°ã¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Î¾Ð´é¤ò¡¢¥ê¥ó¥¯¾å¤Çµ±¤«¤»¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦µÜÆâ ¹¨ºÈ / Hiroya Miyauchi¡Ë