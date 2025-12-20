ËÌÂ¼¾¢³¤¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¶ÊÌÜÈ¯É½¤Ë¤Ê¤¤¡Ä¤Ò¤½¤«¤ËÇ®¾§¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÉÔµà¤Î¡ÈÌ¾¶Ê¡É¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¡ÈÄ¶¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É
NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÎÊüÁ÷¤Þ¤Ç2½µ´Ö¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ö11·î14Æü¤Ë½Ð¾ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢HANA¡¢FRUITS ZIPPER¡¢M!LK¡¢CANDY TUNE¡¢asepa¤Ê¤É¤Î½é½Ð¾ìÁÈ¤«¤é¡¢Ê¡»³²í¼£¤µ¤ó¤äºäËÜÅßÈþ¤µ¤ó¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤Ê¤É¤Î¾ïÏ¢ÁÈ¤Þ¤Çº£Ç¯¤âÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬´é¤òÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Perfume¤¬¡È¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡ÉÁ°¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
ÄÉ²Ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤âÄ¶¹ë²Ú¤À¡£3Æü¤ËAKB48¡¢5Æü¤ËRADWIMPS¡¢6Æü¤ËSixTONES¡¢11Æü¤Ëback number¡¢18Æü¤Ë¤ÏËÜ»ï¤¬½Ð¾ì¾ðÊó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ê67¡Ë¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Æ±ºî¤Î½Ð±é¼Ô¤¬²Î¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¤½¤ÎºÊ¤Î¾®¾¾Äª¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ë¹ñÌ±ÅªºîÉÊ¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÉ×ÉØ¤òÉÁ¤¤¤¿Æ±ºî¡£º£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬ºÊ¤ÎÄª¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤ò¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡Ê28¡Ë¤¬¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Ìø°æ¿ó¤ò±é¤¸¡¢Âç¹¥É¾¤Î¤Þ¤Þ9·î¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡Ö¡Ø¹ÈÇòÆÃÊÌÊÔ¡Ù¤È¤·¤Æ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë²Î¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£NHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¤ÎÀ¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦DISH//¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ëËÌÂ¼¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤ËÁá¤¯¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
19Æü¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¶ÊÌÜ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù´ë²è¤Î¶ÊÌÜ¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡½¡½¡£NHK´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌÂ¼¤Ï¤¢¤ëÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ëºî¶Ê²ÈÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤Ç¤¹¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤ÇËÌÂ¼¤µ¤ó¤ÈÂç¿¹¤µ¤ó¤Ï¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÂç¿¹¤µ¤ó¤¬¥¢¥«¥Ú¥é¤ÇÆÈ¾§¤·¤¿Ì¾¶Ê¡Ø¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡Ù¤òËÌÂ¼¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÇ®¾§¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦NHK´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÈþÀ¼¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡½¡½¡£