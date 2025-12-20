¡ÖÍµÙ¤Ï3Æü¤À¤±¡×¤ÈÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¡¢¾å»Ê¤Î¸À¤¤Ê¬¤ËØ³Á³¡ÖÇ¤Ì³¤ÏÃ±¤Ê¤ëÅöÄ¾¤À¤«¤é¡×¡Ä¡Äµ£Á³¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿·ë²Ì
ÍµëµÙ²Ë¤ÎÉÕÍ¿Æü¿ô¤Ï¡¢Ï«Æ¯´ð½àË¡¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢´ÉÍý¿¦¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Éô²¼¤ËÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
ÅìµþÅÔ¤Î60ÂåÃËÀ¤Ï¡¢¿¦¾ì¤ÇÍµÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ¿®¤¸¤¬¤¿¤¤ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡¢¤ÈÅê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿¡£»öÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¤ÏÃËÀ¤ò´Þ¤à¿ô¿Í¤Î¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÇ¯¼¡ÍµëµÙ²Ë¤ÎÆü¿ô¤Ï3Æü´Ö¡×¤È¹ð¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÌÀ¤é¤«¤ËÆü¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢ÅöÁ³¤ÎÇ¡¤¯È¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï3Æü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤½¤Î»öÌ³Êý¤Þ¤¿Æ±ÀÊ¤Î¾å»Ê¤ØÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¤¹¤ë¤È¡¢¾å»Ê¤«¤é¤Ï¼ª¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§Å·²»¶×ÍÕ¡Ë
²¡¤·ÌäÅú¤Ë¡Ö°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤ÌµÂÌ¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÍµÙ¤ò3Æü¤·¤«ÉÕÍ¿¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾å»Ê¤Ï¡ÖÇ¤Ì³¤ÏÃ±¤Ê¤ëÅöÄ¾¤À¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤½¤¦¤À¡£
ÃËÀ¤ÏÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÇÍµÙ¤ò¾¡¼ê¤ËÀ©¸Â¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾å»Ê¤ËØ³Á³¤È¤¹¤ë¤â¡¢Ï«´ðË¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÕÍ¿Æü¿ô¤Ï3Æü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÍµÙ¤ÎÉÕÍ¿Æü¿ô¤Ï¿¦¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Õ¥ë¥¿¥¤¥àÏ«Æ¯¼Ô¤Ï¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿Æü¿ô¡¢¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥àÏ«Æ¯¼Ô¤Ï½µ¤ÎÏ«Æ¯Æü¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿Æü¿ô¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÃËÀ¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤òµ£Á³¤È»ØÅ¦¤·Â³¤±¡¢»öÌ³Êý¤ä¾å»Ê¤È¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê²¡¤·ÌäÅú¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤ÌµÂÌ¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
·ë¶É¡¢»öÌ³Êý¤â¾å»Ê¤â¡¢Ï«´ðË¡¤Ë´ð¤Å¤¯ÉÕÍ¿Æü¿ô¤òÀµ¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ã±½ã¤Ë»×¤¤¹þ¤ß¤Ç´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¸¢Íø¤Ç¤¢¤ëÍµÙ¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿¾å»Ê¤ËÂÐ¤·¡¢ÃËÀ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¼ê¸·¤·¤¤¡£
¡Ö»öÌ³Êý¡¢¼ì¤Ë¤³¤Î¾å»Ê¡Ê´ÉÍý¿¦¡Ë¤Ï´ÉÍý¿¦¤Ë½¢¤¯Á°Äó¤ÎÁÇÍÜ¤â¤Ê¤¤»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
Éô²¼¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ï«´ðË¡¤ÎÇÄ°®¤ÏºÇÄã¸Â¤ÎµÁÌ³¤À¤í¤¦¡£ÃËÀ¤Ïº£²ó¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¡Ö¤³¤Î¾å»Ê¤Ï¥À¥á¤À¡×¤È³Î¿®¤·¤¿¡¢¤ÈÅê¹Æ¤ò·ë¤ó¤À¡£
