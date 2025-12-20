¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î°Õ¸«¤ò¸ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¾®ÌîÅÄÂç¿Ã¡¡µìÅý°ì¶µ²ñ¤á¤°¤ëµ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤ËÀÅ¤«¤ËÅÜ¤ê¡ÄÈý´Ö¤Ë¥·¥ï´ó¤»¡Ö¤Ï¤¡¡×¤È¤¿¤áÂ©
12·î18Æü¡¢À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¹â³Û¸¥¶â¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¸µ¿®¼Ô¤ÎÌ¼¤¬¶µÃÄÂ¦¤ËÇå½þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿ºÛÈ½¤Ç¡¢Åìµþ¹âºÛ¤Ï¶µÃÄÂ¦¤ËÌó6500Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤¿¡£Æ±¤¸¤¯¤³¤ÎÆü¡¢¡Ç22Ç¯¤Î°ÂÇÜ¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿Í¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ì¤Æ¤¤¤ë»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÌµ´üÄ¨Ìò¤òµá·º¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤â¡¢¶µÃÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë»³¾åÈï¹ð¤ÎÊì¿Æ¤Î¹â³Û¸¥¶âÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¡Ê43¡Ë¤Î³ÕµÄ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎÃËÀµ¼Ô¤¬µìÅý°ì¶µ²ñ¤ò¤á¤°¤ë¹â³Û¸¥¶âÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤à¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
µ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤¬ËÜÉô¤ÎµìÅý°ì¶µ²ñ¤Î¹â³Û¸¥¶â¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¹ñÉÙ¤Î³¤³°Î®½Ð¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¸µ°ÂÇÜÁíÍý¤È¶µÃÄ¤Î¥º¥Ö¥º¥Ö¤Î´Ø·¸¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤Î¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤«¡×¤È¼ÁÌä¡£¾®ÌîÅÄ»á¤Ï³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µ¼Ô¤Ï¡È³°¹ñ¿ÍÌäÂê¡É¤È¤·¤Æ¶µÃÄ¤ÎÌäÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤«¤¿¤Á¤À¤¬¡¢¾®ÌîÅÄ»á¤Ï¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡ÖÍýÍ³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ÊÁ°¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¡Êµ¼Ô¡Ë¤¬¼èºà¤·¤¿¼èºà¤ÎÆ°²è¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤³¤Îµ¼Ô¤Ï11·î¤Î³ÕµÄ¸å²ñ¸«¤Ç¤â¡¢°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Î½Æ·â»ö·ï¤ä¶µÃÄ¤ÎÌäÂê¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¾®ÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö½ê´É³°¡×¤È¤·¤Æ¼è¤ê¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾®ÌîÅÄ»á¤¬½Ò¤Ù¤¿¡Ö¼èºà¤ÎÆ°²è¡×¤ÏÅö»þ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢µ¼Ô¤Ï¡Ö²þ¤á¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÁÌä¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖºÛÈ½¤Î¶èÀÚ¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤¢¤Î»ö·ï¤ò¤É¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢»³¾åÈï¹ð¤Î²ÈÄí¤Î·ÐºÑÅªÇËÃ¾¤ò¾·¤¤¤¿¡¢°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤È¶µÃÄ¤Î¥º¥Ö¥º¥Ö¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¿¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Èý´Ö¤Ë¤·¤ï¤ò´ó¤»¤Ê¤¬¤é¼ÁÌä¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¾®ÌîÅÄ»á¡£µ¼Ô¤ÎÏÃ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢ÉÔËþ¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¡Ö²¿¤â¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤³¤Î¾ì¤Ï»ä¤Î½ê´É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡¢¾ÊÄ£¤Î°Õ¸«¤ò½ê´É¤ÎÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î°Õ¸«¤ò¸ì¤ë¾ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤Ø¤ó¤ÏÎ±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢µ¼Ô¤Ï¡Ö³°¹ñ¿ÍÃ´ÅöÂç¿Ã¤È¤·¤Æ³°¹ñ¿Í¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Î°ì¼ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼½ê´É³°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈºÆ¤ÓÄÉµÚ¡£¾®ÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö¤Ï¤¡¡×¤È¾®¤µ¤¯¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¡¢¡Ö½ê´É³°¤Ç¤¹¡£°Ê¾å¤Ç¤¹¡×¤ÈÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌäÅú¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡Öº¬µò¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö½ê´É³°¤Ç¤¹¡×¡Ê¾®ÌîÅÄ»á¡Ë
¡Ö³°¹ñ¿Í¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö°ÊÁ°¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê¾®ÌîÅÄ»á¡Ë
¤³¤³¤ÇµìÅý°ì¶µ²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ï½ªÎ»¤·¡¢¼¡¤Ëµ¼Ô¤¬Ìä¤¤¤¿¤À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤Î¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×ÅúÊÛ¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÈ¿È¯¤ò¾·¤¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î·ÐºÑ¡¢¾®ÌîÅÄ»á¤¬11·î¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¤¹¤°¤Ë·ÐºÑÅª°Ò°µ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹ñ¤Ø¤Î²áÅÙ¤Ê°ÍÂ¸¤Ï¥ê¥¹¥¯¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£
¡ÖÃæ¹ñ°ÍÂ¸¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë°²½¤µ¤»¤«¤Í¤Ê¤¤È¯¸À¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤¬Í¢ÆþÄä»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÂ»³²³Û¤¬¡¢¤¤¤¯¤é¤°¤é¤¤¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¹¤°ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦º¬µò¤ò»ý¤Ã¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¶ñÂÎÅª¤ÊÈï³²³Û¤È¡¢¤½¤ÎÂÐ±þºö¤¬½½Ê¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¾®ÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê»öÂÖ¤ËÂÐ¤¹¤ë²¾Äê¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²æ¤¬¹ñ¤â¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤âÆÃÄê¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë»ö¤Ø¤Î´íµ¡À¤òÇ§ÃÎ¤·¡¢Æ±»Ö¹ñ¤Î´Ö¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¹ñ¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¡£
µ¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÍ¢ÆþÄä»ß¤ÎÈï³²³Û¤Ï¤´Â¸¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿©¤¤²¼¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®ÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö²¾Äê¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È±þ¤¸¤ë¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£