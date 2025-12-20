£Ô£Â£Ó¡¢£²£¸Æü¤Ë¡ÖÊóÆ»¤ÎÆü¡×À¸ÊüÁ÷¡¡¥²¥¹¥È¤Ë¤ÏÂè£±»ÒÇ¥¿±¸øÉ½¤Î¾¾Â¼º»Í§Íý¡Ö»ä¤âÊì¤Ë¤Ê¤ë£±¿Í¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¡×
¡¡£Ô£Â£Ó¤ÎÊóÆ»ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ÖÊóÆ»¤ÎÆü£²£°£²£µ¡×¤¬£²£¸Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬£±£¹Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×½ªÎ»¸å¤Î¸áÁ°£¹»þ£µ£´Ê¬¤«¤é£¶»þ´ÖÈ¾¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡£±£µ²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î£Í£Ã¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×»Ê²ñ¤ÎÁ·¾ìµ®»Ò¥¢¥Ê¡¢¡Ö£Î¥¹¥¿¡×¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¤Î°æ¾åµ®Çî¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢½Ð¿åËã°á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ã´Åö¡£ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÁíÍýÃÂÀ¸¡¢ÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡¢Áªµó¤È¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÌäÂê¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ê¤É¡¢¤³¤Î£±Ç¯¤Î¼Ò²ñ¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾¼ÏÂ£±£°£°Ç¯»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÇÐÍ¥Âè°ì¹æ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤òÈëÂ¢±ÇÁü¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Ë¤Ïº£·î£³Æü¤Ë·ëº§¤ÈÂè£±»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¾¾Â¼º»Í§Íý¡£¡Ö»ä¤âÊì¤Ë¤Ê¤ë£±¿Í¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ò¤É¤¦·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¾¾Â¼¤Î¤Û¤«¡¢´ßÃ«Íö´Ý¡¢¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¾¾°æ¥±¥à¥ê¡¢±Æ»³Í¥²Â¡¢Äé¿Êå»á¡¢ÉÍÅÄ·É»Ò»á¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¾¾Â¼º»Í§Íý¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡ØÊóÆ»¤ÎÆü£²£°£²£µ¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£¡¡º£Ç¯°ìÇ¯¤â¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¤Î°Û¾ïµ¤¾Ý¤äºÒ³²¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ïº£Ç¯¤Î´Á»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿·§¤ÎÌäÂê¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷À½é¤ÎÁíÍý¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ï¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª²Á¹â¤ÇÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÇº¤ß¤äÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àï¸åÆüËÜ¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¿ÏÂ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤éº£Ç¯°ìÇ¯¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤É¤¦¸«¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤â⺟¤Ë¤Ê¤ë°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ò¤É¤¦·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡