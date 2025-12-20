¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÎ©Âç¡¦ÇÏ¾ì¸¿Í¡¢»Ë¾åºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯½Ð¾ì¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡Ö°ìÈÖºÇ¸å¤Ë¡×£¶£´Ç¯¤Ö¤ê¥·¡¼¥É¸¢¤ò
¡¡Âè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÊÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤Ç£¶£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Î©Âç¤Ï¡¢Éü³è¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¤ÎÇÏ¾ì¸¿Í¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬ÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¸°¤ò°®¤ë¡££±Ç¯»þ¤«¤éÈ¢º¬¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢¸Î¾ãÂ³¤¤Î¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢³ØÀ¸£³Âç±ØÅÁ¥é¥¹¥È¥é¥ó¤È¤Ê¤ëÈ¢º¬¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°¡£»Ë¾åºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯¤Î£µ£µÇ¯¤Ö¤êÉü³è½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿£²£³Ç¯¤Ë£±Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿À¤Âå¤¬¡¢ºÇ¾åµéÀ¸¤È¤Ê¤ê¡¢Î©Âç¤ÎÎò»Ë¤ò¤µ¤é¤Ë°ìÊâÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¡£
¡¡£¶£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î£±£°°Ì°ÊÆâ¤Ø¡¢Éü³è¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¤ÎÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£Î©Âç¤Ï£±£²·î½é½Ü¤ËÀéÍÕ¡¦Çò»Ò¹ç½É¤ò¹Ô¤¤¡¢Áª¼êÁª¹Í¤Ê¤É¤òºÇ½ª³ÎÇ§¡£ÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÏ¶¯¤¤Â¼è¤ê¤ÇÎý½¬¤ò¤³¤Ê¤·¤¿ÇÏ¾ì¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤ÆÈ¢º¬¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢²¿¤Î¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¤¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£´õË¾¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤Î£²¶è¤Ç¡ÖÁ°²ó¡Ê£±»þ´Ö£¶Ê¬£³£²ÉÃ¡Ë°Ê¾å¤Î¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢Íê¤â¤·¤¤ºÇ¾åµéÀ¸¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¼ºÂ®¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯£²·î¤ÎÆüËÜ³ØÀ¸¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç£²°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢£··î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¥²¡¼¥à¥º¤Ç£´°ÌÆþ¾Þ¡£Âç³Ø±ØÅÁ³¦¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢²Æ¹ç½ÉÁ°¤Ëº¸ÂÂÄì¡¢±¦É¨¤Ê¤É¤ò¸Î¾ã¡£½½Ê¬¤ËÎý½¬¤¬ÀÑ¤á¤Ê¤¤Ãæ¤Ç£±£°·î¤ÎÈ¢º¬Í½Áª²ñ¤ËµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢ËÜÈÖ£±½µ´ÖÁ°¤Ë¹ø¤Î²¼¤ÎÀç¹ü¤òÈèÏ«¹üÀÞ¤·¤¿¡£¡Öµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤Ï¤À¤¤¤Ö¡¢¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡ºòÇ¯¤ÎÈ¢º¬Í½Áª²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à£±ÈÖ¼ê¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÍ½Áª²ñ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÄÌ¤ì¤ë¡£´èÄ¥¤ì¡×¤È¥Á¡¼¥à¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢£±£°°Ì¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤ÎÄÌ²á¡£Á´°÷¤¬É¬»à¤Ë¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿ËÜÀïÀÚÉä¤À¤Ã¤¿¡£ÇÏ¾ì¤Ï°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤¹¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö°ìÈÖºÇ¸å¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¡¢¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤¬Ã£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡££´Ç¯À¸¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Áö¤ê¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈËÜÀï¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Âç³Ø£´Ç¯´Ö¤Ç½é¤á¤ÆÂç¤¤Ê¸Î¾ã¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö°ìÆü¤ÎÎý½¬¤ÎÈèÏ«¤ò¼è¤ê¤¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Èµ¤ÉÕ¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²Æ¤«¤é¤Ï¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ê¤É¤ò·ÑÂ³¡£Áö¤ì¤Ê¤¤´ü´Ö¤âÂÎ´´¤òÃæ¿´¤ËÃÃ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç£±£±·î½é½Ü¤ÎÁö¤ê»Ï¤á¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¡£¹âÎÓÍ´²ð´ÆÆÄ¡Ê£³£¸¡Ë¤â¡ÖÈ¢º¬¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡¸Î¾ã¤·¤Æ¤â¡ÖÍî¤Á¹þ¤Þ¤º¤Ë¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊª»ö¤òÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢ÇÏ¾ì¤Î¶¯¤ß¡£»Ë¾åºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯¤Î£µ£µÇ¯¤Ö¤êÉü³è¤«¤é£´Ï¢Â³½Ð¾ì¡£¡ÖÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿¥Á¡¼¥à¡£¤³¤³¤Ç´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¡£Èá´ê¤Î¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤Ç¡¢Î©Âç¤Ï¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£¡Ê¼êÅç¡¡è½»Ò¡Ë
¡¡¢¡ÇÏ¾ì¡¡¸¿Í¡Ê¤Ð¤Ð¡¦¤±¤ó¤È¡Ë£²£°£°£³Ç¯£±£±·î£±£±Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£²ºÐ¡£Ä¹µÖÃæ¤«¤éÂçÌ¶ÅÄ¹â¤Ë¿Ê¤ßÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Ï£±¡¢£²Ç¯»þ¤Ë½ÐÁö¡£Â´¶È¸å¤ÏÎ©Âç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Ê¡»ã³ØÉô¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹³Ø²Ê¤Ë¿Ê³Ø¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ï£±Ç¯»þ£´¶è£±£¶°Ì¡¢£²Ç¯»þ£³¶è£¸°Ì¡¢£³Ç¯»þ£²¶è£·°Ì¡£º£Ç¯£²·î¤ÎÆüËÜ³ØÀ¸¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í³ØÀ¸ÎòÂå£³°Ì¤È¤Ê¤ë£±»þ´Ö£°Ê¬£²£¶ÉÃ¤Ç£²°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢£··î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¥²¡¼¥à¥º¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë£´°Ì¡£
¡¡¢¡Î©Âç¡¡£±£¹£²£°Ç¯ÁÏÉô¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ï£³£´Ç¯¤Ë½é½Ð¾ì¤·¡¢£µ£·Ç¯¤ËºÇ¹â¤ÎÁí¹ç£³°Ì¡££²£·ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿£¶£¸Ç¯¡Ê£±£±°Ì¡Ë¤òºÇ¸å¤ËÈ¢º¬Ï©¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£²£°£²£³Ç¯Âç²ñ¤Ç£µ£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤·£±£¸°Ì¡¢£²£´Ç¯¤Ï£±£´°Ì¡£½Ð±À±ØÅÁ¤Ï½Ð¾ì¤Ê¤·¡£Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï£²£´Ç¯¤Ë½é½Ð¾ì¡£Îý½¬µòÅÀ¤Ïºë¶Ì¡¦¿·ºÂ»Ô¡£¥¿¥¹¥¤Î¿§¤Ï¹¾¸Í»ç¡£Ä¹µ÷Î¥Éô°÷¤Ï£³£·¿Í¡¢³ØÀ¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ£±£±¿Í¡£¼ç¤Ê£Ï£Â¤Ï£³£¶Ç¯¥Ù¥ë¥ê¥ó¸ÞÎØ£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ëÂåÉ½¤ÎÀÄÃÏµåËáÃË¡¢£±£¶Ç¯¥ê¥ª¡¢£²£±Ç¯ÅìµþÎ¾¸ÞÎØ½÷»Ò£²£°¥¥í¶¥ÊâÂåÉ½¤Î²¬ÅÄµ×Èþ»Ò¤é¡£