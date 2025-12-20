¡ÚWBC¡Û167¥¥í¹ëÏÓÅê¼ê¤â»²Àï¡¡¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤ÏMLB¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼µé¤ÎÉÛ¿Ø
¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯(WBC)¤Ï19Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥ß¥é¡¼Åê¼ê¤¬¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤·¤Æ2026Ç¯¤ÎWBC¤Ë»²²ÃÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥é¡¼Åê¼ê¤Ïº£µ¨¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤È¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ç60»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·10¥Û¡¼¥ë¥É22¥»¡¼¥Ö¤ÇËÉ¸æÎ¨2.63¤ÎÀ®ÀÓ¡£7·î11Æü¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ç¤Ï104.1¥Þ¥¤¥ë(Ìó167.5¥¥í)¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢9·î4Æü¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç¤Ï9µå¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¥¤¥Þ¥¥å¥ì¡¼¥È¡¦¥¤¥Ë¥ó¥°(3¼ÔÏ¢Â³3µå»°¿¶)¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Ï¤¹¤Ç¤Ë2Ç¯Ï¢Â³MVP¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê(¥ä¥ó¥¡¼¥¹)¤ä60ËÜÎÝÂÇ¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Áª¼ê(¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º)¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÊá¼ê¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Áª¼ê¡¢¥ê¡¼¥°2´§¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê(¥Õ¥£¥ê¡¼¥º)¤¬½Ð¾ìÉ½ÌÀ¡£Åê¼ê¤Ç¤Ïº£µ¨¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅê¼ê¥³¥ó¥Ó¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê(¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä)¤ä¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ëÅê¼ê(¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹)¤éMLB¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼µéÁª¼ê¤¿¤Á¤Î»²Àï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£