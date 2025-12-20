Ê¼Ìò½ä¤ê»ØÌ¾¼êÇÛÃæÈÈ¹Ô¤«¡¡ÂæËÌ½±·â¡¢ÁÜººÂ³¤¯
¡¡¡ÚÂæËÌ¶¦Æ±¡ÛÂæËÌ»ÔÃæ¿´Éô¤ÇÃË¤¬Çã¤¤ÊªµÒ¤ò½±·â¤·3¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Î·Ù»¡¤Ï20Æü¡¢ÁÜºº¤òÂ³¤±¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤Æ»àË´¤·¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤ÏÊ¼Ìò´ØÏ¢¤Î¼êÂ³¤¤òË¸³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃË¤Ï27ºÐ¤ÇÃ±ÆÈÈÈ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Äê´üÅª¤Ë¾·½¸¤Ë±þ¤¸¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ëÍ½È÷Ìò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Å¾µïÆÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¾·½¸ÄÌÃÎ½ñ¤¬Á÷ÉÕ¤Ç¤¤º¡¢7·î¤Ë»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢ÂæËÌ»ÔÅö¶É¤Ï±Ø¤äÈË²Ú³¹¡¢Âç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î·ÙÈ÷¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÃË¤Ï19Æü¸á¸å¡¢ÂæËÌ±Ø¤ÈÈË²Ú³¹¡¦Ãæ»³¤ÇÌµº¹ÊÌ¤ËÇã¤¤ÊªµÒ¤é¤ò½±·â¡£È¯±ìÃÆ¤ò¼¡¡¹¤ÈÅê¤²¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤äÇã¤¤ÊªµÒ¤é¤ò¿ÏÊª¤Ç½±¤Ã¤¿¡£