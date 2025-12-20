TBS NEWS DIG Powered by JNN

µ­¼Ô
¡ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¤âÏ©¾å¤Ç¿Í¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤ÆÈÈ¹Ô¤òÂ³¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤Û¤«¡¢9¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¡¢¤¦¤Á1¿Í¤¬½Å½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÃË¤Ï¶á¤¯¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ØÆþ¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢·Ù»¡´±¤Ë¼è¤ê°Ï¤Þ¤ìÉ´²ßÅ¹¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï27ºÐ¤ÎÄ¥Ê¸ÍÆµ¿¼Ô¤Ç¡¢¼êÀ½¤ÎÇúÈ¯Êª¤â½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¼Ìò¤ò¤á¤°¤ë¾òÎã°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤Ç7·î¤Ë»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ÊÁ°¡¢¶õ·³¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2022Ç¯¤Ë°û¼ò±¿Å¾¤òÍýÍ³¤Ë½üÂâ½èÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£