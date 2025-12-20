¸µNMB¾åÀ¾Îç¡Ö¿§µ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤ì¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¤ì¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¡×
¸µNMB48¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¾åÀ¾Îç¡Ê24¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø#¥¢¥µ·Ý¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ù¤µ¤ó#¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤·¡¢ÍÎ¼¼¤Ç²á¤´¤¹¹õ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ä¡¢ÏÂ¼¼¤Î¾ö¤Î¾å¤ËºÂ¤ë²ÖÊÁ¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¾åÀ¾Îç¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¡×¤òÈäÏª¡£¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿·¥°¥Ã¥º¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤¬³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¥¿¥ª¥ë¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢¥¢¥¯¥¹¥¿¡¢¥È¥ì¥«¡¢¡¢¡¢¤Ê¤É¡¡¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥°¥Ã¥º¤«¤é¡¡º£²ó¤Ï¤Ê¤ó¤È¡ª½é¤á¤Æ¤Î¡Ú2026¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Û¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¾åÀ¾²È¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¡Ê¥¥¥é¥é¡Ë¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤âºî¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤¿¤è¡Ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ÏÂçÍÆÎÌ¤ÇÃÄÀð¤È¤«¤âÆþ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡¡¤¼¤Ò¡¢¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Á¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î¥«¥Ã¥È¤ä¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤ì¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¤ì¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡Á¡×¡Ö¹ñÊõµé¥Ü¥Ç¥£¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¡×¡ÖÂç¤¤¯¤ÆåºÎï¤ÊÃ«´Ö¡×¡ÖÂç¤¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¡×¡Ö¿§µ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤µ¤ËÅ£ÉÕ¤±¡×¡Ö¥Ù¥¿¹û¤ì¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¸µµ¤¤Ç¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¾åÀ¾¤Ï¼¢²ì¸©¸ÐÆî»Ô½Ð¿È¡£16Ç¯¡¢»Ð¤Î·Ã¤¬¤¤¤¿NMB48¤Ë5´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£17Ç¯10·î¤ËÀµµ¬¾º³Ê¤·¤¿¡£º£Ç¯4·î¤ÎÂ´¶È¸å¤â¡¢ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥ÈDRW¡Ê¥É¥í¡¼¡Ë¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¢¥²¡¼¥à¡¢¥³¥¹¥×¥ì¡¢¥«¥Õ¥§½ä¤ê¤Ê¤É¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡¢¥°¥é¥¿¥ó¤Ê¤É¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¤ì¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¡£