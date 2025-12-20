¥É·³¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ë¤âËþ³Û7500Ëü±ßÄ¶¤Î¡ÈÀ¤³¦°ì¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡É¡¡¶Ã¤¯Êì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó2»î¹ç½Ð¾ì¡¢ÂÇÀÊ¥¼¥í¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡×
¡ÈÀ¤³¦°ì¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡É¤¬Ëþ³Û»Ùµë¤µ¤ì¤ë¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó(C)Getty Images
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ëµ¡¹½¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö12·î18Æü¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊ¬ÇÛ¥×¡¼¥ë¶â³Û¤òÈ¯É½¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢°ì¿ÍÅö¤¿¤ê48Ëü4748¥É¥ë¡ÊÌó7560Ëü±ß¡Ë¤Î»Ùµë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇò¤ÎSUV¡Ö¥µ¥ó¥¿¥Õ¥§¡×¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤ë¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁí³Û¤Ï4610Ëü¥É¥ë¡ÊÌó72²¯±ß¡Ë¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤é¤¬»ÙµëÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤Ï¡Ö¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤â7²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó7500Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¤ÎÍ¥¾¡¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡È¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡É¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Á´12µåÃÄ¤¬ÂÐ¾Ý¡£º£Ç¯¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¥×¡¼¥ë¤Ï1²¯2820Ëü¥É¥ë¡ÊÌó200²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢½ç°Ì¤Ê¤É¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë¡£6·î1Æü°Ê¹ß¤Ë¥Á¡¼¥à¤ËºßÀÒ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Ë¡¢Á´³Û¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤êÁ´³Û¤«°ìÉô»Ùµë¤«¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î5·î4Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤â¡¢Ëþ³Û¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¡ØOSEN¡Ù¤â¶Ã¤¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢µ»ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ÎÍ¥¾¡¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÏËÜÅö¤«¡©¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó2»î¹ç½Ð¾ì¡¢ÂÇÀÊ¥¼¥í¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢µ»ö¤Î¸åÈ¾¤Ï¡¢³èÌö¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÂÇ·â¡¢¼éÈ÷¡¢ÁöÎÝ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë³èÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.280¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢17ÂÇÅÀ¡¢19ÆÀÅÀ¡¢13ÅðÎÝ¡¢OPS.699¤È¤¤¤Ã¤¿À®ÀÓ¤òÎóµó¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¤Ï¡¢ÂåÁö¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ß¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤ÎÀ¤³¦°ì¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢ÆóÎÝ¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£Ã»´ü·èÀï¤Ï½Ð¾ì2»î¹ç¤Ç¡¢0ÂÇÀÊ¤Ê¤¬¤é¡Ö¤½¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¶¯Îõ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]