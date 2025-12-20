¡Ö¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê»ÜÀß¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡½¡½ÉÚ°Â·òÍÎ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ê¤¼»¿ÈÝ¡©¡¡Éü³èÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÂåÉ½DF¤Ë±²´¬¤¯µ¿Ç°
²ø²æ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢ËþÂ¤Î¤¤¤¯¥×¥ì¡¼¤ò»ÅÀÚ¤ì¤º¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òµî¤Ã¤¿ÉÚ°Â¡£¤½¤ó¤ÊÆüËÜÂåÉ½DF¤¬¿·Å·ÃÏ¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö12·î16Æü¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾Ìç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢ÆüËÜÂåÉ½DF¤ÎÉÚ°Â·òÍÎ¤¬¸ò¤ï¤·¤¿·ÀÌó¤Ï¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡µÄÏÀ¤¬±²´¬¤¯ÍýÍ³¤Ï»ê¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¶¯¹ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿27ºÐ¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤È¼ÂÎÏ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢É¨¤Î¸Î¾ã¤Ë¶ì¤·¤ó¤Àºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½Ð¾ì1»î¹ç¡ÊÌó6Ê¬´Ö¡Ë¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥ì¥Ù¥ë¤¬ÄãÌÂ¡£º£Ç¯7·î¤Ë·ÀÌó¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ë·Á¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÂàÃÄ¤·¤Æ°Ê¹ß¤ÏÌµ½êÂ°¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¼ÂÀï¤«¤é¤Ï±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹²ÃÆþ¤ÎÉÚ°Â·òÍÎ¤¬ÈÄÁÒÞæ¤È¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¥êºÆ²ñ¡ªËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¶»¥¢¥Ä¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡2021-22¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸À©ÇÆ¤«¤é±ó¤Î¤¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÎÇÆ¸¢Ã¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢ÉÚ°Â¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÊ£¿ô¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤ÇËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÍ¥¤ì¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¤È¾ÚÌÀ¤·¤¿¡×¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊFD¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥é¥¤¥ó¡¦¥Ó¥å¡¼¥«¡¼»á¤Ï¡¢ÀïÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤Ë·Ò¤¬¤êÆÀ¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¿¥±¥Ò¥í¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢Î¾Â¤ò´ïÍÑ¤Ë»È¤¨¤ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£²æ¡¹¤Ï¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÌç¡¢¤½¤·¤Æ¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤³¿ô½µ´Ö¡¢Èà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë±ÇÁü¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÎÁ´°÷¤¬´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡ÈÈÝ¡É¤¬Èô¤Ö¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êËþÂ¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉÚ°Â¤Î¸Î¾ã¥ê¥¹¥¯¤òÃ²¤¯¤â¤Î¤À¡£
¡¡³ÍÆÀ¤ò¿ä¾©¤·¡¢¼Â¸½¤µ¤»¤¿¥Ó¥å¡¼¥«¡¼FD¤Ï¡ÖÈà¤Î¸Î¾ãÎò¤â¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤½ÅÍ×»ö¹à¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈËÜ¿Í¤ÏÌÊÌ©¤ÊÉ¾²Á¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç´ª¡¢¤½¤·¤Æ±Ô¤µ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢Èà¤Î·Ð¸³¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¼è¤êÌá¤»¤ë¤È»ä¤Ï³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£ÉÔ°Â¤ò°ì½³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¾ï¾¡·³ÃÄ¤Ë¡È·ë²Ì¡É¤òµá¤á¤ë¼þ°Ï¤«¤é¤ÏÉÚ°Â¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¿Ç°¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê»ÜÀß¤Ê¤Î¤«¡©¡¡°ã¤¦¤À¤í¡©¡×
¡¡¤½¤¦¿Éíå¤Ê°Õ¸«¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½FW¤Î¥ë¥Í¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥®¡¼¥×»á¤À¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¶É¡ØSBS6¡Ù¤ÎÈÖÁÈ¡ÖVandaag Inside¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿±ýÇ¯¤ÎÌ¾¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤Ï¡¢ÉÚ°Â³ÍÆÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÛÏÀ¤ò±£¤½¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼Â¼ÁÅª¤Ë2Ç¯´Ö¤â²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢Èà¤¬¡Ø¥¿¥À¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏÈà¤Î¤¿¤á¤Ë²È¤òÃµ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢²È¶ñ¤âÂ·¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼Ö¤â¼êÇÛ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤¢¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤¹¤°¤µ¤Þ¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
¡¡ÉÚ°Â¤Î¼ÂÀÓ¤ò¿®¤¸¡¢¡Ö¡ÊÉü³è¤ò¡Ë³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅÒ¤±¤ÏÀ®¸ù¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¼¡Âè¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Î·öÁû¤¬¤è¤ê¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤ë2026Ç¯6·î¤Þ¤Ç27ºÐ¤Î¿¿²Á¤òÌä¤ï¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï