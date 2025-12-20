¤Ê¤¼¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤ò¾¡¤ÁÆÀ¤¿¤Î¤«¡¡¥«¥Ö¥¹¤¬¸«Äê¤á¤¿¡ÈNPB¤ÎÍ¥ÎÉ½õ¤Ã¿Í¡É¤Î²ÁÃÍ¡ÖMLB¤ÇºÇÄã¿å½à¤Ë¶á¤¤Ç¯Êð¤·¤«Ê§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüÊÆÎ¾µå³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤ë·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö12·î18Æü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¤ËDeNA¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬¡¢Ã±Ç¯125Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯9500Ëü±ß¡Ë¤Ë½ÐÍè¹â¤¬ÉÕÂÓ¤¹¤ë¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤È°ìÀÆ¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡µ×¡¹¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤È¤Ê¤ë¡£2019Ç¯¥ª¥Õ¤ËDeNA¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢¸Î¾ã¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë´ü´Ö¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï28ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS1.006¤Î¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤òµÏ¿¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.316¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉNPB¤Ç³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ºßÀÒ5Ç¯´Ö¤Ç¤Î¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤ÎNPBÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢ÂÇÎ¨.293¡¢85ËÜÎÝÂÇ¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.568¡¢½ÐÎÝÎ¨.377¡¢OPS.945¡£¸Î¾ã¤¬¤Á¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤¿³èÌö¤¬·×»»¤·¤º¤é¤¤·üÇ°ÅÀ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤»¤è¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÍ¥ÎÉ½õ¤Ã¿Í¡×¤È¸À¤¨¤ë¤À¤±¤Î¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¸½ºß34ºÐ¤È·è¤·¤Æ¼ã¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£Ìó6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¾å¤Ç¤Ï¡¢Å¬±þÌÌ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¤Ê¤¼¥«¥Ö¥¹¤«¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó³ÍÆÀ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥·¥«¥´¤ÎÆü´©»æ¡ØChicago Sun Times¡Ù¤Ï¡Öº£¥ª¥Õ¤Î¥«¥Ö¥¹¤Ï¡¢Åê¼ê¿Ø¤Î¶¯²½¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹µ¤¨Áª¼ê¤Î¶¯²½¤âÍ¥Àè²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±¦ÂÇ¤Á¤Î¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢º¸ÂÇ¤Á¤Î°ìÎÝ¼ê¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¤È¡¢º¸±¦¤Î¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³°Ìî¤Ç¤Î·Ð¸³¤âËÉÙ¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£µåÃÄ¤ÎÁÀ¤¤¤ÏÀïÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»»ÃÊ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³Æ¹ñµå³¦¤Î°ÜÀÒ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØMLB Trade Rumors¡Ù¤Ï¡Ö2019Ç¯°Ê¹ß¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢·ò¹¯ÌäÂê¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¾¯¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ëÊä¶¯¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥«¥Ö¥¹¤Ë¤Ï¥Ö¥Ã¥·¥å¤Î¥×¥é¥È¡¼¥ó¤ÎÁêËÀ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢·ÀÌó¤Î²ÁÃÍ¤òÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö25Ç¯¤Î¥«¥Ö¥¹¤Ï40ºÐ¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¤ò¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Î°ìÎÝ¼ê¡¢¤½¤·¤Æ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ600Ëü¥É¥ë¡ÊÌó9²¯3600Ëü±ß¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¥×¥é¥È¡¼¥ó¤ÎÍøÅÀ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢±¦Åê¼ê¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.276¡¢½ÐÎÝÎ¨.330¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.429¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢ÄÌ»»À®ÀÓ¤ÏÂÇÎ¨.219¡¢½ÐÎÝÎ¨.288¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.314¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¥«¥Ö¥¹¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬¥¿¡¼¥Ê¡¼¤è¤ê¤â¼ã¤¯¡¢°Â¤¯¤Ç¡¢¤è¤êÀ®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¾¤ËÌÜÏÀ¸«¤¬³°¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥«¥Ö¥¹¤ÏMLB¤ÇºÇÄã¿å½à¤Ë¶á¤¤Ç¯Êð¤·¤«Ê§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·ÐºÑÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬NPB¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ð¡¢¡Ø¤ªÇã¤¤ÆÀ¡Ù¤È¸À¤¨¤ë·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤µ¤ì¤¿¸µNPB½õ¤Ã¿Í¤Ï¡¢Ìîµå¤ÎËÜ¾ì¤ÇÀ®¸ù¤òÄÏ¤à¤Î¤«¡£¤½¤Î³èÌö¤Ë´Ø¿´¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
